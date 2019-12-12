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Общество / Жизнь Сегодня, 10:510
Какие сегодня праздники, события - 15 Января
Национальные
 Египет — День посадки деревьев.
Религиозные
Католицизм
 — память святого Макария Египетского;
 — память отшельника Павла Фивейского;
 — память святой Иты.
Православие
 — Предпразднство Богоявления;
 — преставление (1833), второе обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца (1991);
 — память святителя Сильвестра, Папы Римского (335);
 — память преподобного Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах почивающего (XII век);
 — память праведной Иулиании Лазаревской, Муромской (1604);
 — память святителя Домна, епископа Антиохийского (III век);
 — память праведной Феодоты, матери святителей бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских (III век);
 — память мученика Сергия Кесарии Каппадокийской (304);
 — память священномученика Феогена, епископа Парийского (ок. 320);
 — память мученика Петра Римского;
 — память мученика Феописта;
 — память мученика Модеста Африканского;
 — память мученика Закхея;
 — память преподобного Феопемпта;
 — память преподобного Марка Глухого;
 — память преподобного Аммона Тавеннисиотского (начало V века);
 — память праведного Исидора;
 — память святителя Космы I Иерусалимита, патриарха Константинопольского (1081);
 — память мученика Георгия (Зорсиса) Митиленскаго (1770);
 — память мученика Василия Петрова (1942).
Именины
Католические
Мужские: Макарий, Павел;
Женские: Ита.
Православные
Мужские: Аммон, Василий, Егор, Домн, Закхей, Зорсис, Кузьма, Марк, Модест, Пётр, Серафим, Сергей, Сидор, Сильвестр, Феоген, Феопемпт, Феопист.
Женские: Ульяна, Федотья.

До XIX века
730 — на совете сенаторов и высшего духовенства, созванном византийским императором Львом III Исавром, поклонение иконам было объявлено преступлением. См. иконоборчество.
1208 — убийство папского легата Пьера де Кастельно, что послужило причиной объявления Папой Иннокентием III Альбигойского крестового похода.
1475 — в Сеговии между Исабель I и Фернандо Арагонским подписан Сеговийский договор.
1582 — между Россией и Речью Посполитой подписан Ям-Запольский мирный договор.
1759 — открыт для публики Британский музей.
1797 — Война Первой коалиции: французские войска одержали победу над австрийскими в Битве при Риволи.
XIX век
1826:
Вышел первый выпуск французской газеты «Le Figaro».
Подавлено восстание Черниговского полка.
1831 — учреждена Демидовская премия «для содействия к преуспеванию наук», первая русская регулярная премия.
1859 — свергнут Император Гаити Фостен I.
1881 — в ходе Тихоокеанской войны произошла Битва при Мирафлорес.
1892 — Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в школьной газете.
XX век
1919 — Бостон затопило патокой.
1920 — арест Верховного Правителя России адмирала А. В. Колчака
1936 — в Испании образован Народный фронт.
1943 — завершено строительство здания Пентагона.
1973 — Вьетнамская война: в связи с прогрессом на Парижских мирных переговорах вооружённые силы США прекратили все боевые операции против Северного Вьетнама.
1992 — ЕС признал независимость Словении и Хорватии.
1993 — в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137, серия мыльной оперы «Санта-Барбара».
XXI век
2001 — начал работу сайт «Википедии», wiki-энциклопедии со свободно распространяемым содержимым.
2006 — вернулась на Землю капсула аппарата «Стардаст», содержащая образцы космического вещества.
2009 — экипаж американского аэробуса А-320 сумел спасти от гибели 150 пассажиров, посадив самолёт с отказавшими двигателями на воду реки Гудзон.
2011 — завершился референдум о независимости Южного Судана.
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Теги: news, новости, Украина, События, Праздники, 7dniv, 7dnivinfo  
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