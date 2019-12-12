Какие сегодня праздники, события - 15 Января

Национальные

Египет — День посадки деревьев.

Религиозные

Католицизм

— память святого Макария Египетского;

— память отшельника Павла Фивейского;

— память святой Иты.

Православие

— Предпразднство Богоявления;

— преставление (1833), второе обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца (1991);

— память святителя Сильвестра, Папы Римского (335);

— память преподобного Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах почивающего (XII век);

— память праведной Иулиании Лазаревской, Муромской (1604);

— память святителя Домна, епископа Антиохийского (III век);

— память праведной Феодоты, матери святителей бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских (III век);

— память мученика Сергия Кесарии Каппадокийской (304);

— память священномученика Феогена, епископа Парийского (ок. 320);

— память мученика Петра Римского;

— память мученика Феописта;

— память мученика Модеста Африканского;

— память мученика Закхея;

— память преподобного Феопемпта;

— память преподобного Марка Глухого;

— память преподобного Аммона Тавеннисиотского (начало V века);

— память праведного Исидора;

— память святителя Космы I Иерусалимита, патриарха Константинопольского (1081);

— память мученика Георгия (Зорсиса) Митиленскаго (1770);

— память мученика Василия Петрова (1942).

Именины

Католические

Мужские: Макарий, Павел;

Женские: Ита.

Православные

Мужские: Аммон, Василий, Егор, Домн, Закхей, Зорсис, Кузьма, Марк, Модест, Пётр, Серафим, Сергей, Сидор, Сильвестр, Феоген, Феопемпт, Феопист.

Женские: Ульяна, Федотья.





До XIX века

730 — на совете сенаторов и высшего духовенства, созванном византийским императором Львом III Исавром, поклонение иконам было объявлено преступлением. См. иконоборчество.

1208 — убийство папского легата Пьера де Кастельно, что послужило причиной объявления Папой Иннокентием III Альбигойского крестового похода.

1475 — в Сеговии между Исабель I и Фернандо Арагонским подписан Сеговийский договор.

1582 — между Россией и Речью Посполитой подписан Ям-Запольский мирный договор.

1759 — открыт для публики Британский музей.

1797 — Война Первой коалиции: французские войска одержали победу над австрийскими в Битве при Риволи.

XIX век

1826:

Вышел первый выпуск французской газеты «Le Figaro».

Подавлено восстание Черниговского полка.

1831 — учреждена Демидовская премия «для содействия к преуспеванию наук», первая русская регулярная премия.

1859 — свергнут Император Гаити Фостен I.

1881 — в ходе Тихоокеанской войны произошла Битва при Мирафлорес.

1892 — Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в школьной газете.

XX век

1919 — Бостон затопило патокой.

1920 — арест Верховного Правителя России адмирала А. В. Колчака

1936 — в Испании образован Народный фронт.

1943 — завершено строительство здания Пентагона.

1973 — Вьетнамская война: в связи с прогрессом на Парижских мирных переговорах вооружённые силы США прекратили все боевые операции против Северного Вьетнама.

1992 — ЕС признал независимость Словении и Хорватии.

1993 — в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137, серия мыльной оперы «Санта-Барбара».

XXI век

2001 — начал работу сайт «Википедии», wiki-энциклопедии со свободно распространяемым содержимым.

2006 — вернулась на Землю капсула аппарата «Стардаст», содержащая образцы космического вещества.

2009 — экипаж американского аэробуса А-320 сумел спасти от гибели 150 пассажиров, посадив самолёт с отказавшими двигателями на воду реки Гудзон.