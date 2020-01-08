Какие сегодня праздники, события - 17 Января

Религиозные
Католицизм
память святого Антония;
память Сульпиция Благочестивого, епископа Буржа (VII);
память святой Мильдгиты (англ.), монахини или, возможно, аббатисы монастыря в Истри (676);
память блаженного Гамельберта (нем.) из Михельсбуха, священника (VIII).
Православие
Собор 70-ти апостолов: Иакова, брата Господня, Марка и Луки евангелистов, Клеопы, Симеона, Варнавы (Иосифа), Варсавы (Иуста, Иосифа, Иосии), Фаддея, Анании, первомученика архидиакона Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена, Тимофея, Тита, Филимона, Онисима, Епафраса, Архиппа, Силы, Силуана, Крискента, Криспа, Епенета, Андроника, Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия, Аристовула, Родиона (Иродиона), Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия, Лина, Гаия, Филолога, Лукия, Иасона, Сосипатра, Олимпа (Олимпана), Тертия, Ераста, Куарта, Евода, Онисифора, Климента, Сосфена, Аполлоса, Тихика, Епафродита, Карпа, Кодрата, Марка, Зины, Аристарха, Пуда, Трофима, Марка, Артемы, Акилы, Фортуната и Ахаика, Дионисия Ареопагита и Симеона Нигера, (Кифы, Кесаря и Алфея);
память преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского (800);
память святителя Евстафия I, архиепископа Сербского (ок. 1285);
память священномучеников Александра Скальского, Стефана Пономарёва и Филиппа Григорьева, пресвитеров (1933);
память священномученика Николая Маслова, пресвитера (1939);
память священномученика Павла Фелицына, пресвитера (1941);
память преподобномученика Зосимы, пустынника Киликийского и мученика Афанасия комментарисия (смотрителя темниц) (III—IV);
память преподобного Ахилы, диакона Печерского (XIV).
Именины
Католические: Антон, Гамельберт, Мильдгита, Сульпиций.
Православные мужские: Агав, Акила, Александр, Аллма, Алфей, Амплий, Анания, Андроник, Апеллий, Аполлос, Аристарх, Аристовул, Артема, Архипп, Асинкрит, Афанасий, Ахаик, Ахила, Варнава, Варсава, Гаий, Дионисий, Евод, Евстафий, Евфимий, Епафрас, Епафродит, Епенет, Ераст, Ерма, Ермий, Зина, Зосима, Иасон, Иосиф, Иосия, Иродион, Иуст, Карп, Кесарий, Кифа, Клеопа, Климент, Кодрат, Крискент, Крисп, Куарт, Лин, Лука, Лукий, Марк, Наркисс, Никанор, Николай, Олимпасий, Онисим, Онисифор, Павел, Пармен, Патров, Прохор, Пуд, Родион, Руф, Сила, Силуан, Симеон, Сосипатр, Сосфен, Стахий, Степан, Тертий, Тимон, Тимофей, Тит, Тихик, Трофим, Увеликий, Урван, Фаддей, Феоктист, Филимон, Филипп, Филолог, Флегонт, Фортунат, Хрисанф, Яков;
Женские: Евфимия.