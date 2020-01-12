Гороскоп на сегодня (17.01.20)

Овен

У Овнов начинается период личного и социального роста, когда можно попробовать перейти на новый, более высокий уровень в материальном плане. Для этого нужно много энергии и еще больше самодисциплины, склонности следовать правилам и вписываться в иерархию. При наличии этих качеств и желания вполне возможно продвижение по службе, увеличение зарплаты. Неплохой период для общественной и политической деятельности, публичных выступлений, административной работы.

Телец

Для рожденных под знаком Тельца вполне благополучный день. Хорошо, если вы ведете в целом спокойный и размеренный образ жизни, тогда вам не о чем волноваться. Но если ваша жизнь полна стрессов, постарайтесь укрепить свою нервную систему. В это время различные неожиданности могут вызывать резкое их неприятие, раздражение от того, что вы не контролируете свою жизнь. Постарайтесь контролировать хотя бы свои эмоции, смотрите на многие вещи с юмором.

Близнецы

Положительные эмоции очень важны для вашего здоровья, и желательно, чтобы они не были связаны с едой и питьем, так как излишества могут плохо отразиться не только на вашей фигуре, но и на здоровье. В это время уязвима печень, нервная система. Травмам больше подвержены тазобедренные кости и коленные суставы. Для укрепления тела полезна игло-рефлексотерапия, массаж.

Рак

Этот период благоприятен для путешествий, особенно по морю, и отдыха вблизи воды. В личных отношениях Раков ожидают сложности. Внезапно начавшийся роман может закончиться слишком быстро. Тем, кто уже давно состоит в отношениях, также рекомендуется избегать необдуманных поступков, поскольку сейчас велик риск разрыва отношений. Возможны и некоторые беспокойства в связи с детьми. Раки, чья работа связана с продажами, в это время могут заключить выгодные сделки.

Лев

Финансовая сфера приобретает особую важность, ваши мысли и энергия направлены на зарабатывание денег и решение вопросов, касающихся вкладов, приобретений. Многое в это время будет зависеть от ваших врожденных способностей, умения зарабатывать и распоряжаться имеющимися деньгами и от состояния вашей энергетики. Если она слаба, то это будет время материальной неудовлетворенности. Старайтесь не рисковать деньгами в любом случае.

Дева

Сегодня многие представители знака Девы смогут проявить целеустремленность и честолюбие. Сейчас благоприятное время для социальных достижений, установления хороших отношений с вышестоящими людьми. Чтобы ситуация развивалась так, как вам нужно, будьте терпимы к окружающим. В этот достаточно конфликтный период велик риск разрыва отношений, споров и столкновений. Время благоприятно для путешествий и творческой работы.

Весы

Не самый благоприятный период для укрепления благосостояния, более вероятны незапланированные расходы, потери. Даже если ваш потенциал велик, он не может полностью раскрыться в профессии, бизнесе, карьере. Планеты покровительствуют тайным доходам, а не явному признанию вашего труда. Хорошо для тех, кто работает удаленно и не общается тесно со своим начальством и сослуживцами.

Скорпион

Для финансового успеха вам нужнее всего умение быстро думать, легко принимать верные решения в изменяющихся ситуациях. И способность четко и ясно выражать свои мысли, доносить их до окружающих. Хорошо пойдет любое словесное творчество, от написания стихов и романов до работы репортера. Вы сможете проявить себя в интеллектуальной сфере, повысить уровень своих знаний, и не только в узкопрофессиональной сфере.

Стрелец

Не берите на себя ответственность в указанный период. Это может плохо для вас обернуться и закончиться финансовыми проблемами. Сейчас лучше быть исполнителем, пусть другие руководят. Будьте снисходительнее к людям, находящимся на более низкой ступени, чем вы. Вскоре они вам пригодятся!

Козерог

Дел у вас будет много, но постарайтесь не распыляться. Лучше составьте список того, что действительно важно и первостепенно. В отношениях со второй половинной возможен разлад. Для того чтобы кризис поскорее закончился, не вмешивайтесь в него. Пусть все идет своим чередом.

Водолей

В этот период вы будете чувствовать небольшую слабость. Виной тому усталость от работы и отсутствие развлечений. И если с первой проблемой вы пока ничего не сможете поделать, то со второй справитесь! Зовите в гости друзей, общайтесь, больше гуляйте, и хандра отступит.

Рыбы