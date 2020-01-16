Какие сегодня праздники, события - 19 Января

Национальные
Исландия — День супруга
Профессиональные
Белоруссия — День работника службы спасения
Религиозные
Бахаизм
Султан (праздник Девятнадцатого Дня).
Католицизм
память Кнуда IV Святого;
память Вульфстана Вустерского;
память святого Генриха Уппсальского;
память персидских святых Марина (Мариса), Марты, Авдифакса и Аввакума
память мученика Понтиана из Сполето.
Православие
Святое Богоявление (Крещение Господне);
преставление святителя Феофана, затворника Вышенского (1894).
В Древневосточных церквях:
Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви — Рождество Христово и Богоявление.
Именины
Католические: Аввакум, Авдифакс, Вульфстан, Генрих, Кнуд, Марин/Марис, Марта, Понтиан
Православные: Иван, Феофан
До XV века
379 — император Грациан даровал своему полководцу Феодосию титул Августа и назначил его соправителем в восточной части Римской Империи.
532 — после подавления восстания Ника казнены Флавий Гипатий, объявленный мятежниками императором, и его брат Флавий Помпей, а их тела брошены в Мраморное море.
639 — Хлодвиг взошёл на престол Нейстрии и Бургундского королевства.
649 — после 40-дневной осады войска китайской династии Тан захватили город-государство Куча, установив контроль над всей Таримской впадиной.
973 — Бенедикт VI взошёл на Святой Престол в качестве 134-го Папы Римского.
1127 — пленение китайских императоров кочевниками-чжурчженями.
1388 — завершив трёхлетние скитания после бегства из Орды, сын Дмитрия Донского князь Василий вернулся в Москву.
XV век
1419 — в ходе Столетней войны между Англией и Францией английский король Генрих V окружил французский город Руан, что положило конец завоеванию Нормандии.
1480 — в Чудов монастырь Московского Кремля был заключён последний независимый новгородский архиепископ Феофил.
1482 — началось строительство крепости Эльмина (Сан-Жоржи-да-Мина) — первого португальского форпоста в Африке южнее Сахары.
1493 — король Арагона Фердинанд II и король Франции Карл VIII заключают Барселонский договор, по которому Франция возвращает Арагону графства Руссильон и Сардиния.
XVI век
1520 — в битве при Богесунде смертельно ранен Стен Стуре Младший, регент Швеции.
1523 — лидер швейцарской реформации Ульрих Цвингли опубликовал 67 статей, направленных против власти Папы римского.
XVII век
1649 — в Квебеке состоялась первая в Канаде казнь (была казнена 16-летняя девочка, обвинённая в воровстве).
1652 — посольство украинских казаков отправилось из Чигирина в Москву для заключения союза с Русским царством.
1655 — в Охматовской битве украинские казаки разбили польское войско.
XVIII век
1728 — русский император Пётр II и его двор переехали в Москву.
1759 — португальский монарх Жозе I распорядился выслать всех иезуитов из территории страны и всех его колоний.
1764 — Джон Уилкс был изгнан из Палаты общин Английского Парламента за вольнодумие.
1795 — на территории современных Нидерландов образована Батавская республика, положившая конец существованию Республики Соединённых Провинций.
XIX век
1806 — Британия оккупировала Мыс Доброй Надежды.
1825 — Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.
1847 — мексиканцами убит первый американский губернатор Нью-Мексико Чарльз Бент.
1853 — в Риме состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Трубадур».
1861 — Джорджия стала пятым штатом, отделившимся от США.
1893 — в Берлине состоялся премьерный показ первой постановки пьесы Генрика Ибсена «Строитель Сольнес».
1899 — Великобритания и Египет установили совместный контроль над Суданом.
XX век
Индира Ганди (1917—1984),
Премьер-министр Индии в 1966—1977 и 1980—1984 годах
1903 — объявлено о проведении первой велогонки «Тур де Франс».
1904 — губернатор Миссисипи Джеймс Вардаман объявил, что «образованный негр более опасен, чем преступник».
1905 — во время крещенского парада в Санкт-Петербурге произошёл случайный выстрел картечью по царскому дворцу, в результате чего был ранен городовой.
1906 — начался выход первого украинского сатирического журнала «Шершень».
1907 — в журнале «Варьете» появились первые рецензии на кинофильмы.
1915
Джордж Клод получил патент на рекламное объявление, оформленное неоновыми лампами.
Немецкие дирижабли совершили первый боевой налёт на Англию.
1918 — разгон Всероссийского Учредительного собрания.
1919 — в ходе Гражданской войны советские войска заняли Полтаву, Славяносербск, Дебальцево.
1920 — у здания МГУ состоялась закладка памятников Герцену и Огарёву.
1938 — американская фирма «General Motors» первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.
1939 — в США Эрнест Хаузен из Висконсина установил не побитый до сих пор рекорд по ощипыванию курицы — 4,4 секунды.
1942
Советские войска освободили Можайск, Верею и Кондрово.
Германский трудовой фронт предписал всем немецким военным предприятиям на 10 % увеличить годовое производство за счёт труда рабов и военнопленных.
1943 — образована Ульяновская область.
1944
Немецкие войска захватили все полицейские участки в Копенгагене, обезоружив датскую полицию.
Советские войска освободили Новгород.
1945
Советские войска взяли Лодзь и Краков.
Прокоммунистические партии Польши обратились к народу с призывом не подчиняться постановлениям польского правительства в Лондоне.
Американский генерал Эйзенхауэр на совещании в Версале отверг план наступления в Рейнском бассейне, предложенный фельдмаршалом Монтгомери.
1946 — Иран обратился в ООН с просьбой защитить от вмешательства СССР в его внутренние дела.
1955
Поступили в продажу первые комплекты игры «Скраббл» (в русском варианте — «Эрудит»).
Президент США Дуайт Эйзенхауэр провёл в Белом доме первую в мире телевизионную пресс-конференцию.
1958 — Канадский Футбольный Совет переименован в Канадскую Футбольную Лигу.
1962 — СССР обвинил Израиль в использовании синагог для шпионской деятельности.
1963 — первое выступление группы «Битлз» на телевидении.
1965 — гибель траулеров «Бокситогорск», «Севск», «Себеж» и «Нахичевань» и их экипажей в Беринговом море. Спасён только 1 человек.
1966 — Индира Ганди стала премьер-министром Индии.
1967 — немец Кари Таух написал самое короткое в истории завещание: «Все — моей жене».
1969 — на куполе Собора Парижской Богоматери неизвестные вывесили флаг коммунистического Вьетнама.
1978 — основан институт СПИИРАН.
1981 — подписание Алжирских соглашений, разрешивших кризис с американскими заложниками в Иране.
1986 — Испания признала Израиль.
1990 — мэр Вашингтона Мэрион Барри арестован после того, как тайная видеокамера зафиксировала, как он курил наркотик крэк.
1991
По приказу Саддама Хусейна в Персидский залив вылито 816 тысяч тонн нефти.
В Токио японская бегунья Масако Тиба установила ныне действующий мировой рекорд в полумарафоне — 1 час 06,43 сек.
1992
99 % населения Южной Осетии на референдуме проголосовало за отделение от Грузии.
В Киеве началась кампания принятия повторной присяги воинов запаса на верность Украине.
1993 — Израиль согласился считать ООП легальной некриминальной организацией.
1995 — российские войска захватили президентский дворец в Грозном.
2000 — Владимира Жириновского на посту лидера думской фракции ЛДПР сменил его сын Игорь Лебедев.
XXI век
2001
Билл Клинтон отменил введённые в 1999 году экономические санкции против Югославии.
Юлия Тимошенко освобождена от должности вице-премьера Украины в связи с привлечением её к уголовной ответственности.
Арестован старший дворецкий принцессы Дианы, укравший личные вещи своей хозяйки после её гибели.
В Бельгии разрешено употребление и хранение марихуаны.
В Австралии запатентован робот для занятий виртуальным сексом.
2002 — Мария Бутырская завоевала титул чемпионки Европы по фигурному катанию.
2004 — премьера фильма «Пила: Игра на выживание» на кинофестивале Sundance Film Festival.
2006
Ирина Слуцкая впервые в истории стала 7-кратной чемпионкой Европы в женском одиночном фигурном катании.
С космодрома Канаверал с помощью ракеты-носителя Атлас-5 запущена американская автоматическая межпланетная станция New Horizons, предназначенная для исследования Плутона.
2009
В бразильском городе Сан-Паулу обрушилась крыша Церкви Возрождения во Христе. Семь погибших, десятки пострадавших.
В центре Москвы убит адвокат Станислав Маркелов, известный по многим громким делам. Была также ранена его спутница — журналистка Анастасия Бабурова, которая скончалась в тот же день в больнице.
2011 — в России впервые возбуждено уголовное дело против интернет-пользователя за нарушение авторских прав.
2017 — началась интервенция ЭКОВАС в Гамбию.