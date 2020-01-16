Какие сегодня праздники, события - 19 Января

Национальные

Исландия — День супруга

Профессиональные

Белоруссия — День работника службы спасения

Религиозные

Бахаизм

Султан (праздник Девятнадцатого Дня).

Католицизм

память Кнуда IV Святого;

память Вульфстана Вустерского;

память святого Генриха Уппсальского;

память персидских святых Марина (Мариса), Марты, Авдифакса и Аввакума

память мученика Понтиана из Сполето.

Православие

Святое Богоявление (Крещение Господне);

преставление святителя Феофана, затворника Вышенского (1894).

В Древневосточных церквях:

Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви — Рождество Христово и Богоявление.

Именины

Католические: Аввакум, Авдифакс, Вульфстан, Генрих, Кнуд, Марин/Марис, Марта, Понтиан

Православные: Иван, Феофан





До XV века

379 — император Грациан даровал своему полководцу Феодосию титул Августа и назначил его соправителем в восточной части Римской Империи.

532 — после подавления восстания Ника казнены Флавий Гипатий, объявленный мятежниками императором, и его брат Флавий Помпей, а их тела брошены в Мраморное море.

639 — Хлодвиг взошёл на престол Нейстрии и Бургундского королевства.

649 — после 40-дневной осады войска китайской династии Тан захватили город-государство Куча, установив контроль над всей Таримской впадиной.

973 — Бенедикт VI взошёл на Святой Престол в качестве 134-го Папы Римского.

1127 — пленение китайских императоров кочевниками-чжурчженями.

1388 — завершив трёхлетние скитания после бегства из Орды, сын Дмитрия Донского князь Василий вернулся в Москву.

XV век

1419 — в ходе Столетней войны между Англией и Францией английский король Генрих V окружил французский город Руан, что положило конец завоеванию Нормандии.

1480 — в Чудов монастырь Московского Кремля был заключён последний независимый новгородский архиепископ Феофил.

1482 — началось строительство крепости Эльмина (Сан-Жоржи-да-Мина) — первого португальского форпоста в Африке южнее Сахары.

1493 — король Арагона Фердинанд II и король Франции Карл VIII заключают Барселонский договор, по которому Франция возвращает Арагону графства Руссильон и Сардиния.

XVI век

1520 — в битве при Богесунде смертельно ранен Стен Стуре Младший, регент Швеции.

1523 — лидер швейцарской реформации Ульрих Цвингли опубликовал 67 статей, направленных против власти Папы римского.

XVII век

1649 — в Квебеке состоялась первая в Канаде казнь (была казнена 16-летняя девочка, обвинённая в воровстве).

1652 — посольство украинских казаков отправилось из Чигирина в Москву для заключения союза с Русским царством.

1655 — в Охматовской битве украинские казаки разбили польское войско.

XVIII век

1728 — русский император Пётр II и его двор переехали в Москву.

1759 — португальский монарх Жозе I распорядился выслать всех иезуитов из территории страны и всех его колоний.

1764 — Джон Уилкс был изгнан из Палаты общин Английского Парламента за вольнодумие.

1795 — на территории современных Нидерландов образована Батавская республика, положившая конец существованию Республики Соединённых Провинций.

XIX век

1806 — Британия оккупировала Мыс Доброй Надежды.

1825 — Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.

1847 — мексиканцами убит первый американский губернатор Нью-Мексико Чарльз Бент.

1853 — в Риме состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Трубадур».

1861 — Джорджия стала пятым штатом, отделившимся от США.

1893 — в Берлине состоялся премьерный показ первой постановки пьесы Генрика Ибсена «Строитель Сольнес».

1899 — Великобритания и Египет установили совместный контроль над Суданом.

XX век

Индира Ганди (1917—1984),

Премьер-министр Индии в 1966—1977 и 1980—1984 годах

1903 — объявлено о проведении первой велогонки «Тур де Франс».

1904 — губернатор Миссисипи Джеймс Вардаман объявил, что «образованный негр более опасен, чем преступник».

1905 — во время крещенского парада в Санкт-Петербурге произошёл случайный выстрел картечью по царскому дворцу, в результате чего был ранен городовой.

1906 — начался выход первого украинского сатирического журнала «Шершень».

1907 — в журнале «Варьете» появились первые рецензии на кинофильмы.

1915

Джордж Клод получил патент на рекламное объявление, оформленное неоновыми лампами.

Немецкие дирижабли совершили первый боевой налёт на Англию.

1918 — разгон Всероссийского Учредительного собрания.

1919 — в ходе Гражданской войны советские войска заняли Полтаву, Славяносербск, Дебальцево.

1920 — у здания МГУ состоялась закладка памятников Герцену и Огарёву.

1938 — американская фирма «General Motors» первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.

1939 — в США Эрнест Хаузен из Висконсина установил не побитый до сих пор рекорд по ощипыванию курицы — 4,4 секунды.

1942

Советские войска освободили Можайск, Верею и Кондрово.

Германский трудовой фронт предписал всем немецким военным предприятиям на 10 % увеличить годовое производство за счёт труда рабов и военнопленных.

1943 — образована Ульяновская область.

1944

Немецкие войска захватили все полицейские участки в Копенгагене, обезоружив датскую полицию.

Советские войска освободили Новгород.

1945

Советские войска взяли Лодзь и Краков.

Прокоммунистические партии Польши обратились к народу с призывом не подчиняться постановлениям польского правительства в Лондоне.

Американский генерал Эйзенхауэр на совещании в Версале отверг план наступления в Рейнском бассейне, предложенный фельдмаршалом Монтгомери.

1946 — Иран обратился в ООН с просьбой защитить от вмешательства СССР в его внутренние дела.

1955

Поступили в продажу первые комплекты игры «Скраббл» (в русском варианте — «Эрудит»).

Президент США Дуайт Эйзенхауэр провёл в Белом доме первую в мире телевизионную пресс-конференцию.

1958 — Канадский Футбольный Совет переименован в Канадскую Футбольную Лигу.

1962 — СССР обвинил Израиль в использовании синагог для шпионской деятельности.

1963 — первое выступление группы «Битлз» на телевидении.

1965 — гибель траулеров «Бокситогорск», «Севск», «Себеж» и «Нахичевань» и их экипажей в Беринговом море. Спасён только 1 человек.

1966 — Индира Ганди стала премьер-министром Индии.

1967 — немец Кари Таух написал самое короткое в истории завещание: «Все — моей жене».

1969 — на куполе Собора Парижской Богоматери неизвестные вывесили флаг коммунистического Вьетнама.

1978 — основан институт СПИИРАН.

1981 — подписание Алжирских соглашений, разрешивших кризис с американскими заложниками в Иране.

1986 — Испания признала Израиль.

1990 — мэр Вашингтона Мэрион Барри арестован после того, как тайная видеокамера зафиксировала, как он курил наркотик крэк.

1991

По приказу Саддама Хусейна в Персидский залив вылито 816 тысяч тонн нефти.

В Токио японская бегунья Масако Тиба установила ныне действующий мировой рекорд в полумарафоне — 1 час 06,43 сек.

1992

99 % населения Южной Осетии на референдуме проголосовало за отделение от Грузии.

В Киеве началась кампания принятия повторной присяги воинов запаса на верность Украине.

1993 — Израиль согласился считать ООП легальной некриминальной организацией.

1995 — российские войска захватили президентский дворец в Грозном.

2000 — Владимира Жириновского на посту лидера думской фракции ЛДПР сменил его сын Игорь Лебедев.

XXI век

2001

Билл Клинтон отменил введённые в 1999 году экономические санкции против Югославии.

Юлия Тимошенко освобождена от должности вице-премьера Украины в связи с привлечением её к уголовной ответственности.

Арестован старший дворецкий принцессы Дианы, укравший личные вещи своей хозяйки после её гибели.

В Бельгии разрешено употребление и хранение марихуаны.

В Австралии запатентован робот для занятий виртуальным сексом.

2002 — Мария Бутырская завоевала титул чемпионки Европы по фигурному катанию.

2004 — премьера фильма «Пила: Игра на выживание» на кинофестивале Sundance Film Festival.

2006

Ирина Слуцкая впервые в истории стала 7-кратной чемпионкой Европы в женском одиночном фигурном катании.

С космодрома Канаверал с помощью ракеты-носителя Атлас-5 запущена американская автоматическая межпланетная станция New Horizons, предназначенная для исследования Плутона.

2009

В бразильском городе Сан-Паулу обрушилась крыша Церкви Возрождения во Христе. Семь погибших, десятки пострадавших.

В центре Москвы убит адвокат Станислав Маркелов, известный по многим громким делам. Была также ранена его спутница — журналистка Анастасия Бабурова, которая скончалась в тот же день в больнице.

2011 — в России впервые возбуждено уголовное дело против интернет-пользователя за нарушение авторских прав.