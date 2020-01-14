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Общество / Жизнь Сегодня, 10:3449
Гороскоп на сегодня (19.01.20)
Овен
Хороший период для того, чтобы сосредоточиться на вопросах дома и семьи. Вы можете заняться ремонтом, совершить ряд покупок для дома, которые обещают быть удачными. Это очень благоприятное время для путешествий, в том числе и в дальние страны. К тем, кто занимается творческой работой и имеет свою мастерскую на дому, может прийти внезапное вдохновение. Если хотите расслабиться, то лучше провести время дома, в тишине и покое.
Телец
Важный для здоровья период, когда следует уделить ему особое внимание, даже если ничего не беспокоит. Это время подходит для медицинского обследования, профилактики, лечения хронических болезней. Очень важно позитивное отношение к окружающему миру и к себе, тогда многие, проблемы со здоровьем будут легко уходить. Старайтесь избегать конфликтов, они могут повредить здоровью.
Близнецы
Период повышенной уязвимости, разбалансированности энергии. В это время о недостатке энергии может говорить не только вялость, пассивность, но и высокая активность, скорее даже, суетливость, которая идет от повышенной нервности, склонности реагировать на малейшие негативные влияния и неудобства. Особенно уязвимы почки, кожа, переутомление может привести к появлению любых хронических заболеваний. Полезны оздоровительные практики с применением музыки, цветотерапия, специальная диета.
Рак
Это хорошее время для того, чтобы заняться решением жилищных вопросов, например, вложить деньги в недвижимость, начать или продолжить строительство дома, сделать ремонт. Вам удастся все точно рассчитать и тщательно продумать, что позволит выполнить дело блестяще. Однако, если вы решили заняться строительством или ремонтными работами, будьте аккуратны, особенно с электричеством. Сейчас есть риск получить травму. С точки зрения безопасности период не очень благоприятен. Берегите здоровье.
Лев
Львам полезно будет уединение и отрешенность от окружающего мира. Постарайтесь пересмотреть все свои взгляды и убеждения и по-другому посмотреть на существующие проблемы в отношениях со своей второй половинкой. Вторая половина дня хороша для физических практик, повышения выносливости. Откажитесь от употребления алкоголя.
Дева
Жажда приключений заставит вас что-то изменить в своей жизни. Может, вы отправитесь в отпуск, а может, смените место жительства. Худеющих дам звезды предупреждают у вас будет соблазн нарушить диету. Не делайте этого! Приобретенный в этот период лишний вес сбросить будет сложно!
Весы
Напряженный период, требующий больших физических или психологических нагрузок, вызывающих нервное беспокойство, быструю трату сил, повышенную неосторожность. В то же время нежелателен и застой энергии. Малоподвижный образ жизни может развить неуклюжесть, которая часто ведет к травмам. Возможны нарушения сна. Полезны спортивные занятия на свежем воздухе.
Скорпион
Период в целом неплохой, если у вас нет хронических болезней. Уязвимостей почти нет, разве что бережнее надо будет относиться к печени, избегать излишеств в еде и питье. Травмам и острым заболеваниям подвержена область таза и бедер. Для профилактики многих болезней полезна иглорефлексотерапия, массаж.
Стрелец
Обратите внимание на знаки, которые будет подавать вам в это время судьба. В частности она может указать вам на возможного избранника, с которым вы построите счастливую семью. Для тех, кто уже в браке, подойдет другой совет: меньше обращайте внимания на мелочи, чтобы не затеять крупных ссор.
Козерог
Вас ждет интересное и насыщенное яркими событиями время. Будьте готовы к общению и новым знакомствам. Чтобы не устать от развлечений, вечер оставьте исключительно для себя. Проведите его с книжкой в руках или перед телевизором. Будьте аккуратнее с бытовой техникой - она может сломаться!
Водолей
Увеличивается физическая сила, активность и выносливость, сопротивляемость заболеваниям и способность к восстановлению сил. Но у каждого хорошего явления есть негативная сторона. В данном случае повышенной активности может сопутствовать повышенная неосторожность, самоуверенность и пренебрежение мерами безопасности. Поэтому возможны травмы, особенно в пути.
Рыбы
В этот период ваш организм настроен на накопление энергии, поэтому очень желательно сбалансированное, насыщенное витаминами питание и позитивные эмоции. При отсутствии душевного комфорта и неправильном рационе вместо энергии ваше тело может набирать лишние объемы. Возможны проблемы с обменом веществ. Подверженность травмам невысока, осторожность может свести эту вероятность до нуля.

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Теги: news, новости, Украина, Гороскоп, 7dniv, 7dnivinfo  
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