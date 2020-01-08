Какие сегодня праздники, события - 21 Января

Национальные

Доминиканская Республика — День Святой Алтаграсии

Россия — День инженерных войск

Религиозные

Католицизм

— память мученицы Агнессы Римской;

— память священномученика Фруктуоза Таррагонского;

— память Майнрада Айнзидельнского

Православие

— память мученика Або Тбилисского (786);

— память священномученика Виктора Усова, пресвитера (1937);

— память священномучеников Димитрия Плышевского, Владимира Пастернацкого, пресвитеров, преподобномученика Пафнутия (Костина), иеромонаха, мученика Михаила Новосёлова (1938);

— память преподобного Георгия Хозевита (VII в.) и священноисповедника Емилиана, епископа Кизического (IX в.);

— память преподобномученика Григория, чудотворца Печерского (1093);

— память преподобного Григория, затворника Печерского (XIII—XIV в.);

— память мученика Иоанна Малышева (1940);

— память преподобного Илии Египетского, пустынника (IV в.);

— память священномученика Исидора Юрьевского (Дерптского), пресвитера и с ним 72-х в Юрьеве Лифляндском пострадавших (1472);

— память мучеников Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, мучениц Василиссы, Мариониллы, семи отроков и 20 воинов (313);

— память священномученика Картерия, пресвитера Кесарии Капподакийской (304);

— память священномученика Василия Архангельского, пресвитера (1939);

— память святителя Михаила Розова, исповедника, пресвитера (1941);

— память преподобного Паисия Угличского, игумена (1504);

— память мученика Феофила диакона и Елладия Ливийского (IV в.);

— память преподобной Домники Константинопольской, игуменьи (ок. 474).

Именины

Католические: Агнесса, Мейнард, Фруктуоз.

Православные: Або, Анастасий, Антоний/Антон, Аттик, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Домна, Евгений, Емельян/Эмиль, Зотик, Илья, Исидор, Картерий, Келсий/Кельсий, Кир, Марионилла, Михаил, Паисий, Феоктист, Феофил, Элладий/Елладий, Юлиан.





1698 — оставив Великое посольство в Голландии, Пётр I вместе с волонтёрами прибыл в Лондон.

1701 — указом Петра I в Москве открыта Школа пушкарского приказа.

1775 — в Москве на Болотной площади казнён Емельян Иванович Пугачёв.

1793 — Великая французская революция: по постановлению суда казнён Людовик XVI, обвинённый в заговоре против свободы нации и против общей безопасности государства.

1854 — близ острова Ламбей произошло кораблекрушение RMS Tayleur, погибли 362 человека.

1920 — завершилась Парижская мирная конференция по итогам Первой мировой войны

1925 — признание СССР Японией. Японские войска покидают пределы Дальнего Востока.

1945 — в Москве создан Главный ботанический сад Академии наук СССР.

1954 — в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка «Наутилус».

1968 — начало осады Кхесани, одного из самых известных и противоречивых сражений Вьетнамской войны.

1976 — авиалайнер «Конкорд» вылетел в свой первый коммерческий рейс, из Лондона в Бахрейн.

1977 — в Италии разрешаются аборты.

1981 — на фабрике DMC в Dunmurry в Северной Ирландии с конвейера сходит первый DeLorean DMC-12.

2003 — в Мексике в штате Колима произошло землетрясение магнитудой 7,6. 29 человек погибли, 300 получили ранения, около 10 000 осталось без крова. Землетрясение разрушило 2005 строений и повредило 6615.

2006 — в лесу близ австрийского города Цветль обнаружена зарытая в свинцовой коробке Сальера.

2019 — в 13 километрах от острова Олдерни потерпел крушение самолёт Piper PA-46 Malibu, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала.





До XIX века

1338 — Карл V Мудрый (ум. 1380), король Франции (с 1364), из династии Валуа.

1743 — Джон Фитч (ум. 1798), американский изобретатель, построивший первый в США пароход.

1775 — Мануэль Гарсиа (ум. 1832), испанский оперный певец, гитарист, композитор, вокальный педагог.

XIX век

1818 — Адам Киркор (ум. 1886), литовский и белорусский археолог и издатель.

1819 — Хорас Уэллс (ум. 1848), американский врач-стоматолог, первым использовавший анестезию во время операции.

1824 — Томас Джексон (ум. 1863), генерал армии Конфедерации во время Гражданской войны в США.

1850 — Иван Мушкетов (ум. 1902), русский геолог, географ, путешественник.

1855 — Джон Браунинг (ум. 1926), американский изобретатель, конструктор огнестрельного оружия.

1869 — Григорий Распутин (ум. 1916), фаворит семьи российского императора Николая II.

1882 — Павел Флоренский (ум. в 1937), русский религиозный философ и учёный.

1885 — Умберто Нобиле (ум. 1978), итальянский конструктор дирижаблей и полярный исследователь.

1900 — Олег Волков (ум. 1996), русский писатель, публицист, мемуарист.

XX век

1901 — Рикардо Самора (ум. 1978), испанский футбольный вратарь и тренер.

1902 — Леонид Оболенский (ум. 1991), киноактёр, режиссёр, художник-декоратор, народный артист РСФСР.

1903

Игорь Курчатов (ум. 1960), физик-ядерщик, академик, создатель советской атомной бомбы.

Георгий Нисский (ум. 1987), советский живописец, академик АХ СССР.

1905

Ванда Василевская (ум. 1964), польская и советская писательница.

Кристиан Диор (ум. 1957), французский кутюрье.

1906 — Игорь Моисеев (ум. 2007), российский балетмейстер, народный артист СССР.

1908 — Бенгт Георг Даниель Стрёмгрен (ум. 1987), датский астроном и астрофизик.

1912 — Павел Шпрингфельд (ум. 1971), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.

1920 — Николай Трофимов (ум. 2005), актёр театра и кино, народный артист СССР.

1921 — Валентин Ежов (ум. 2004), советский и российский кинодраматург.

1922 — Пол Скофилд (ум. 2008), английский актёр.

1924 — Бенни Хилл (ум. 1992), британский комедийный актёр.

1941

Пласидо Доминго, испанский певец.

Евгений Щербаков (ум. 2014), советский артист балета, балетмейстер и педагог.

1944 — Родион Нахапетов, советский, американский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР.

1949 — Александр Харчиков, русский бард и общественный деятель.

1950 — Билли Оушен, британский певец и композитор, родом с Тринидада.

1952 — Татьяна Терехова, балерина, народная артистка РСФСР.

1956 — Джина Дэвис, американская актриса, продюсер.

1957 — Татьяна Божок, советская и российская актриса театра и кино.

1960 — Дмитрий Харатьян, советский и российский актёр, народный артист РФ.

1965 — Роберт Дель Ная, английский музыкант, певец и граффитист, один из основателей группы «Massive Attack».

1976 — Эмма Бантон, телеведущая, бывшая участница женской поп-группы «Spice Girls».

1979 — Михаил Житняков, российский рок-музыкант, вокалист группы «Ария»

1981 — Дэни Хитли, канадский хоккеист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира.

1983 — Светлана Ходченкова, российская актриса.

1989 — Генрих Мхитарян, армянский футболист, лучший бомбардир в истории cборной Армении.

XXI век