 

Какие сегодня праздники, события - 21 Января

Общество / Жизнь Сегодня, 10:0941
Какие сегодня праздники, события - 21 Января
Национальные
 Доминиканская Республика — День Святой Алтаграсии
 Россия — День инженерных войск
Религиозные
Католицизм
 — память мученицы Агнессы Римской;
 — память священномученика Фруктуоза Таррагонского;
 — память Майнрада Айнзидельнского
Православие
 — память мученика Або Тбилисского (786);
 — память священномученика Виктора Усова, пресвитера (1937);
 — память священномучеников Димитрия Плышевского, Владимира Пастернацкого, пресвитеров, преподобномученика Пафнутия (Костина), иеромонаха, мученика Михаила Новосёлова (1938);
 — память преподобного Георгия Хозевита (VII в.) и священноисповедника Емилиана, епископа Кизического (IX в.);
 — память преподобномученика Григория, чудотворца Печерского (1093);
 — память преподобного Григория, затворника Печерского (XIII—XIV в.);
 — память мученика Иоанна Малышева (1940);
 — память преподобного Илии Египетского, пустынника (IV в.);
 — память священномученика Исидора Юрьевского (Дерптского), пресвитера и с ним 72-х в Юрьеве Лифляндском пострадавших (1472);
 — память мучеников Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, мучениц Василиссы, Мариониллы, семи отроков и 20 воинов (313);
 — память священномученика Картерия, пресвитера Кесарии Капподакийской (304);
 — память священномученика Василия Архангельского, пресвитера (1939);
 — память святителя Михаила Розова, исповедника, пресвитера (1941);
 — память преподобного Паисия Угличского, игумена (1504);
 — память мученика Феофила диакона и Елладия Ливийского (IV в.);
 — память преподобной Домники Константинопольской, игуменьи (ок. 474).
Именины
Католические: Агнесса, Мейнард, Фруктуоз.
Православные: Або, Анастасий, Антоний/Антон, Аттик, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Домна, Евгений, Емельян/Эмиль, Зотик, Илья, Исидор, Картерий, Келсий/Кельсий, Кир, Марионилла, Михаил, Паисий, Феоктист, Феофил, Элладий/Елладий, Юлиан.

1698 — оставив Великое посольство в Голландии, Пётр I вместе с волонтёрами прибыл в Лондон.
1701 — указом Петра I в Москве открыта Школа пушкарского приказа.
1775 — в Москве на Болотной площади казнён Емельян Иванович Пугачёв.
1793 — Великая французская революция: по постановлению суда казнён Людовик XVI, обвинённый в заговоре против свободы нации и против общей безопасности государства.
1854 — близ острова Ламбей произошло кораблекрушение RMS Tayleur, погибли 362 человека.
1920 — завершилась Парижская мирная конференция по итогам Первой мировой войны
1925 — признание СССР Японией. Японские войска покидают пределы Дальнего Востока.
1945 — в Москве создан Главный ботанический сад Академии наук СССР.
1954 — в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка «Наутилус».
1968 — начало осады Кхесани, одного из самых известных и противоречивых сражений Вьетнамской войны.
1976 — авиалайнер «Конкорд» вылетел в свой первый коммерческий рейс, из Лондона в Бахрейн.
1977 — в Италии разрешаются аборты.
1981 — на фабрике DMC в Dunmurry в Северной Ирландии с конвейера сходит первый DeLorean DMC-12.
2003 — в Мексике в штате Колима произошло землетрясение магнитудой 7,6. 29 человек погибли, 300 получили ранения, около 10 000 осталось без крова. Землетрясение разрушило 2005 строений и повредило 6615.
2006 — в лесу близ австрийского города Цветль обнаружена зарытая в свинцовой коробке Сальера.
2019 — в 13 километрах от острова Олдерни потерпел крушение самолёт Piper PA-46 Malibu, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала.

До XIX века
1338 — Карл V Мудрый (ум. 1380), король Франции (с 1364), из династии Валуа.
1743 — Джон Фитч (ум. 1798), американский изобретатель, построивший первый в США пароход.
1775 — Мануэль Гарсиа (ум. 1832), испанский оперный певец, гитарист, композитор, вокальный педагог.
XIX век
1818 — Адам Киркор (ум. 1886), литовский и белорусский археолог и издатель.
1819 — Хорас Уэллс (ум. 1848), американский врач-стоматолог, первым использовавший анестезию во время операции.
1824 — Томас Джексон (ум. 1863), генерал армии Конфедерации во время Гражданской войны в США.
1850 — Иван Мушкетов (ум. 1902), русский геолог, географ, путешественник.
1855 — Джон Браунинг (ум. 1926), американский изобретатель, конструктор огнестрельного оружия.
1869 — Григорий Распутин (ум. 1916), фаворит семьи российского императора Николая II.
1882 — Павел Флоренский (ум. в 1937), русский религиозный философ и учёный.
1885 — Умберто Нобиле (ум. 1978), итальянский конструктор дирижаблей и полярный исследователь.
1900 — Олег Волков (ум. 1996), русский писатель, публицист, мемуарист.
XX век
1901 — Рикардо Самора (ум. 1978), испанский футбольный вратарь и тренер.
1902 — Леонид Оболенский (ум. 1991), киноактёр, режиссёр, художник-декоратор, народный артист РСФСР.
1903
Игорь Курчатов (ум. 1960), физик-ядерщик, академик, создатель советской атомной бомбы.
Георгий Нисский (ум. 1987), советский живописец, академик АХ СССР.
1905
Ванда Василевская (ум. 1964), польская и советская писательница.
Кристиан Диор (ум. 1957), французский кутюрье.
1906 — Игорь Моисеев (ум. 2007), российский балетмейстер, народный артист СССР.
1908 — Бенгт Георг Даниель Стрёмгрен (ум. 1987), датский астроном и астрофизик.
1912 — Павел Шпрингфельд (ум. 1971), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
1920 — Николай Трофимов (ум. 2005), актёр театра и кино, народный артист СССР.
1921 — Валентин Ежов (ум. 2004), советский и российский кинодраматург.
1922 — Пол Скофилд (ум. 2008), английский актёр.
1924 — Бенни Хилл (ум. 1992), британский комедийный актёр.
1941
Пласидо Доминго, испанский певец.
Евгений Щербаков (ум. 2014), советский артист балета, балетмейстер и педагог.
1944 — Родион Нахапетов, советский, американский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР.
1949 — Александр Харчиков, русский бард и общественный деятель.
1950 — Билли Оушен, британский певец и композитор, родом с Тринидада.
1952 — Татьяна Терехова, балерина, народная артистка РСФСР.
1956 — Джина Дэвис, американская актриса, продюсер.
1957 — Татьяна Божок, советская и российская актриса театра и кино.
1960 — Дмитрий Харатьян, советский и российский актёр, народный артист РФ.
1965 — Роберт Дель Ная, английский музыкант, певец и граффитист, один из основателей группы «Massive Attack».
1976 — Эмма Бантон, телеведущая, бывшая участница женской поп-группы «Spice Girls».
1979 — Михаил Житняков, российский рок-музыкант, вокалист группы «Ария»
1981 — Дэни Хитли, канадский хоккеист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира.
1983 — Светлана Ходченкова, российская актриса.
1989 — Генрих Мхитарян, армянский футболист, лучший бомбардир в истории cборной Армении.
XXI век
2004 — Ингрид-Александра, старшая дочь наследного принца Норвегии Хокона и его супруги Метте-Марит.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, События, праздники, Зима, 7dniv, 7dnivinfo  
Гороскоп на сегодня (21.01.20)
Гороскоп на сегодня (21.01.20)
Какие сегодня праздники, события - 21 Января
Какие сегодня праздники, события - 21 Января
Гороскоп на сегодня (20.01.20)
Гороскоп на сегодня (20.01.20)
Какие сегодня праздники, события - 20 Января
Какие сегодня праздники, события - 20 Января
Гороскоп на сегодня (19.01.20)
Гороскоп на сегодня (19.01.20)
Какие сегодня праздники, события - 19 Января
Какие сегодня праздники, события - 19 Января
Гороскоп на сегодня (18.01.20)
Гороскоп на сегодня (18.01.20)
Какие сегодня праздники, события - 18 Января
Какие сегодня праздники, события - 18 Января
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Гороскоп на сегодня (17.01.20)
Гороскоп на сегодня (17.01.20)
Какие сегодня праздники, события - 17 Января
Какие сегодня праздники, события - 17 Января
Гороскоп на сегодня (16.01.20)
Гороскоп на сегодня (16.01.20)

Новости по теме

Какие сегодня праздники, события - 8 Января
Какие сегодня праздники, события - 8 Января
8-янв-2020, 08:26
Какие сегодня праздники, события - 16 Декабря
Какие сегодня праздники, события - 16 Декабря
16-дек-2019, 09:09
Какие сегодня праздники, события - 12 Декбря
Какие сегодня праздники, события - 12 Декбря
12-дек-2019, 08:57
Какие сегодня праздники, события - 7 Декабря
Какие сегодня праздники, события - 7 Декабря
7-дек-2019, 09:37
Какие сегодня праздники, события - 23 Ноября
Какие сегодня праздники, события - 23 Ноября
23-ноя-2019, 08:00

Последние новости

12:22
Политика
Импичмент Трампа поддержали более половины американцев
12:21
Политика
Согласия в вопросе Украины не имеет вышеградская четверка
12:19
Политика
Голосование по Brexit в Палате лордов проиграло правительство Британии
12:18
Политика
На форуме в Давосе со спецзаявлением выступит Зеленский
12:15
События
Пример заразителен. Юная украинка выставила на продажу девственность вдвое дешевле предыдущей
11:05
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (21.01.20)
10:09
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 21 Января
Вчера, 2020-01-20
21:25
События
Что происходит в лагерях националистов на Западной Украине, о которых пишут СМИ Европы и США
20:58
Политика
Иран заявил, что остается в ядерной сделке
20:33
Политика
Бизнес-проект Парнаса профинансировал Насиров
20:07
События
Погибли двое людей в результате взрыва гранаты под Запорожьем
19:55
Политика
Путин предложил сменить генпрокурора
19:45
Экономика
"Нафтогаз" заявил что экономического роста Украину лишили прошлые контракты с "Газпромом"
18:13
События
Во время проведения масштабной спецоперации в Херсоне было проведено
18:06
Политика
Во время спецоперации в Херсоне задержали экс помощника нардепа
18:03
События
Впервые за 20 лет Сербия и Косово получат прямое авиасообщение
17:58
События
Суд обязал власти Ирана выплатить компенсации по делу авиакатастрофы
17:42
События
В психбольницу "минера" моста Метро поместил киевский суд
13:46
События
Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге, открыто дело
13:43
Политика
Открытие нового посольства анонсировал Пристайко

Новости ТОП-7

Наша страна разделена на три маленьких Украины - Кравчук18157
Условия для силового освобождения Донбасса назвали в СНБО892
Что происходит в лагерях националистов на Западной Украине, о которых пишут СМИ Европы и США568
Первый случай неизвестной пневмонии как в Китае зарегистрировали в Южной Корее430
За 1,2 млн евро юная украинка продала девственность в Интернете227
При попытке покинуть Украину с рейса сняли Микитася206
Запугивание и променад с кувалдой: уикенд скандального мукачевца Сергея Самиляк182

Досуг

Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Сложно поспорить с тем, что ювелирные изделия – это особая «специя» лука
17-янв-2020, 10:21147
Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19355
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Правильно обустроенная спальня позволит владельцу комнаты отдыхать и чувствовать себя уютно дома
26-дек-2019, 15:17402
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Кинозрители нынче избалованы и требуют лучшего звука, идеальной картинки и эффекта присутствия
19-дек-2019, 14:18338
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Квартиры и жилые дома в курортном городе России привлекают не только местных жителей, но и граждан иностранных государств.
19-дек-2019, 12:51414
Чекушка
Чекушка Эксклюзив
Цикл "Рождественские рассказы". В суете жизни мы часто не замечаем того, что должны были бы замечать, и не помним того, что
18-дек-2019, 07:262230

События

Пример заразителен. Юная украинка выставила на продажу девственность вдвое дешевле предыдущей
Пример заразителен. Юная украинка выставила на продажу девственность вдвое дешевле предыдущей
Вслед за Катей из Украины, выставившей на сайте эскорт-услуг свою девственность за 100 тысяч евро
Сегодня, 12:1553
Что происходит в лагерях националистов на Западной Украине, о которых пишут СМИ Европы и США
Что происходит в лагерях националистов на Западной Украине, о которых пишут СМИ Европы и США
Лагерь юных "бандеровцев" в Западной Украине, в котором детей и подростков учат убивать из автомата Калашникова
Вчера, 21:25568
Погибли двое людей в результате взрыва гранаты под Запорожьем
Погибли двое людей в результате взрыва гранаты под Запорожьем
Мужчины взорвали гранату во время распития спиртных напитков
Вчера, 20:0791
Во время проведения масштабной спецоперации в Херсоне было проведено
Во время проведения масштабной спецоперации в Херсоне было проведено
В ходе спецоперации изъято огнестрельное оружие и другие вещи
Вчера, 18:1394
Впервые за 20 лет Сербия и Косово получат прямое авиасообщение
Впервые за 20 лет Сербия и Косово получат прямое авиасообщение
Рейс между столицами стран запускает немецкая авиакомпания Lufthansa
Вчера, 18:0392
Суд обязал власти Ирана выплатить компенсации по делу авиакатастрофы
Суд обязал власти Ирана выплатить компенсации по делу авиакатастрофы
Глава Верховного суда Ирана сообщил, что представители судебных властей страны связались с семьями погибших в авиакатастрофе
Вчера, 17:58110
7 Днів