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Общество / Жизнь Сегодня, 11:0536
Гороскоп на сегодня (21.01.20)
Овен
Вполне благополучный период, угрозы для здоровья минимальны и не очень опасны. В основном проблемы могут возникать у людей с хроническими и наследственными болезнями, которые беспокоят их годами. Необходима профилактика, бережное отношение к себе, возможность отдыхать. Особенно берегите сердечно-сосудистую и пищеварительную систему. Опасайтесь отравления, уделяйте внимание чистоте и свежести пищи, избегайте алкоголя и подозрительной еды. 
Телец
Материальное благополучие во многом зависит от активности ума и способности быстро принимать верные решения. Можно заработать деньги искусством или ремеслом, неплохо пойдет работа с информацией, педагогическая и другая, связанная с общением деятельность. Может увеличиться количество трат на красивые вещи и развлечения. Материальную озабоченность может вызвать состояние жилища или коммунальные долги. 
Близнецы
Внимание многих представителей этого знака будет сосредоточено на решении домашних и семейных вопросов. Это хорошее время для того, чтобы заняться обустройством жилья, купить новые вещи для дома. Трудоустроенным представителям этого знака будет тяжело достичь баланса между работой и домом. Сейчас вы можете стать жертвой пустых иллюзий и фантазий, которые могут помешать вам увидеть ситуацию ясно. Это в свою очередь способно привести к семейным и домашним проблемам. 
Рак
Сегодня у вас наиболее уязвима дыхательная система, может быть обострение хронических процессов в легких. Курение и вдыхание нечистого воздуха может принести больше вреда. В питании может проявиться склонность к сладкому и выпечке. Травмам больше подвержена область рук, ключиц, груди и плеч. На здоровье плохо влияют умственные перегрузки, стрессы, особенно во второй половине дня. 
Лев
Финансовое благополучие может стать основной целью этого дня. В этот период также актуальны приобретения, не всегда полезные, но радующие душу и повышающие самооценку. Успех вероятнее всего в торговой сфере, работе с информацией и преподавании. Могут быть успешными переговоры, заключение соглашений, командировки, а также решение проблем, касающихся оплаты труда или оформления документов. 
Дева
Многим представителям этого знака выпадет возможность завязать новые контакты и связи, способные принести не только приятные впечатления, но и пользу. Время благоприятно для интеллектуальной активности, общения, однако сейчас вашу голову могут посетить нежизнеспособные и авантюрные идеи. Может возникнуть нервное напряжение. Старайтесь избегать интеллектуального хаоса и не пытайтесь охватить все сразу. 
Весы
Это период накопления энергии, когда особенно важно психоэмоциональное состояние и правильный рацион. Ваше физическое состояние более всего зависит от обмена веществ. Проблемы могут возникнуть при избыточном весе, неправильной диете. Может проявиться любовь к сладкому. Физическую активность лучше проявлять умеренно, вы в это время будете не слишком ловкими, что может вызвать травмы. А неторопливые прогулки на свежем воздухе очень полезны. 
Скорпион
Ваши успехи в материальной сфере больше зависят от уверенности в себе и энергичности. Эти качества помогут вам продвинуться по служебной лестнице, приобрести популярность в обществе или рабочем коллективе. Но ради улучшения финансового положения вам придется много работать и преодолевать трудности, которые могут создавать конкуренты. Старайтесь не идти на поводу у эмоций, пытаясь кого-то победить, просто лучше организуйте рабочий процесс. 
Стрелец
Сейчас наступает благоприятное время для того, чтобы заняться совершенствованием творческих навыков. Представители этого знака, чья деятельность связана с творчеством, красотой, могут почувствовать прилив вдохновения, который им рекомендуется использовать должным образом. Попробуйте сделать что-то прекрасное своими руками или, например, напишите небольшой рассказ. Этот день благоприятен для решения финансовых вопросов, однако во второй его половине возможны убытки или неудачные инвестиции. Принимая решение, помните, что «скупой платит дважды». 
Козерог
Период возрастания энергии, но происходит это постепенно, поэтому не стоит необдуманно растрачивать силы на слишком тяжелую работу и на негативные эмоциональные переживания. Это хорошее время для физических упражнений, энергичных пеших прогулок, посильной физической работы. В конце дня требуется осторожность при контакте с водой и иными жидкостями. Также возрастет травмоопасность. 
Водолей
Потребуется много усилий для достижения и сохранения материального благополучия. Проблема в том, что энергии у вас сейчас не так уж много, а потому все виды деятельности, требующие большой активности или приложения физических сил, будут не очень успешны. Лучше пойдут дела, где нужнее ясность ума или хорошее владение техникой. Работа по найму выгоднее предпринимательской деятельности. 
Рыбы
Многие представители этого знака в это время почувствуют прилив активности. Сейчас вы имеете все возможности оказаться в центре внимания. Многие вопросы в данный период будут решаться успешно благодаря удаче, а также друзьям, единомышленникам и покровителям. Сейчас как раз подходящий период для того, чтобы укрепить отношения с ними. Во второй половине дня возможны проблемы в партнерских и романтических союзах, отчуждение, холодность или разлука в отношениях с любимым человеком. Однако расстраиваться не стоит, этот период будет недолгим. 
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