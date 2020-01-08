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Общество / Жизнь Сегодня, 09:2749
Какие сегодня праздники, события - 23 Января
Национальные
 Китайская Республика — Всемирный день свободы
Религиозные
Католицизм
 — память святой Марианны Коуп;
 — память Апа Коха;
 — память Эмеренцианы.
Православие
 — память святителя Григория Нисского, епископа Нисского (395);
 — память преподобного Дометиана, епископа Мелитинского (601);
 — память преподобного Маркиана Константинопольского, пресвитера (V в.);
 — память преподобного Павла Комельского (Обнорского) (1429);
 — память святителя Феофана, Затворника Вышенского (1894);
 — память преподобного Антипы Валаамского (Афонского) (1882);
 — память священномученика Зиновия Сутормина пресвитера (1920);
 — память священномученика Петра Успенского пресвитера (1930);
 — память священномученика Анатолия (Грисюка), митрополита Одесского (1938);
 — память блаженной Феосевии (Феозвы) диаконисы, сестры святителя Григория Нисского;
 — память преподобного Макария Писемского (XIV в.).
Именины
Католические: Апа, Марианна, Эмерентиана
Православные: Аммоний, Анатолий, Антипа, Арсения, Григорий, Дометиан, Зиновий, Маркиан, Макарий, Павел, Пётр, Феозва (Феосевия), Феофан

До XX века
1556 — землетрясение в Шэньси: погибли примерно 830 тысяч человек. Это самое смертоносное землетрясение в истории.
1579 — Заключена Утрехтская уния: объединение северных провинций Нидерландов против Испании.
1755 — императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого российского университета, по проекту Михаила Ломоносова и графа Ивана Ивановича Шувалова.
1793 — второй раздел Речи Посполитой между Российской империей и Пруссией.
1849 — в городе Женева, штат Нью-Йорк, впервые в истории США женщине вручили диплом врача. Его обладательницей стала Элизабет Блэкуэлл, урождённая англичанка.
1881 — состоялась премьера оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» на сцене московского Большого театра.
1895 — впервые на берег Антарктиды сошли люди — капитан и пассажир норвежского промыслового судна «Антарктик».
XX век
1912 — в Гааге подписана Международная опиумная конвенция, первое международное соглашением о контроле наркотических средств.
1918 — вышел Декрет СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»[3].
1924 — траурный поезд, ведомый паровозом У127, привёз в Москву на Павелецкий вокзал тело В. И. Ленина.
1942 — принято постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей».
1944 — Постановлением ГКО № 5020 сс от 23 января 1944 г. на вооружение РККА был принят Т-34-85.
1945 — антикоммунистическое восстание Коплику в Албании.
1950 — Иерусалим провозглашён столицей Израиля.
1954 — 14 тысяч военнопленных Корейской войны вернулись на Тайвань.
1958 — Январское восстание 1958 года в Венесуэле.
1960 — Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе «Триест» опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10916 м.
XXI век
2001 — групповое самосожжение на площади Тяньаньмэнь.
2003 — получен последний сигнал от «Пионера-10».
2005 — в Киеве состоялась инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко.
2012 — Сенат Франции принял законопроект о криминализации отрицания геноцида армян.
2019 — председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
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Теги: news, новости, Украина, Зима, События, праздники, 7dniv, 7dnivinfo  
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