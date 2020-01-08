Какие сегодня праздники, события - 23 Января

Национальные

Китайская Республика — Всемирный день свободы

Религиозные

Католицизм

— память святой Марианны Коуп;

— память Апа Коха;

— память Эмеренцианы.

Православие

— память святителя Григория Нисского, епископа Нисского (395);

— память преподобного Дометиана, епископа Мелитинского (601);

— память преподобного Маркиана Константинопольского, пресвитера (V в.);

— память преподобного Павла Комельского (Обнорского) (1429);

— память святителя Феофана, Затворника Вышенского (1894);

— память преподобного Антипы Валаамского (Афонского) (1882);

— память священномученика Зиновия Сутормина пресвитера (1920);

— память священномученика Петра Успенского пресвитера (1930);

— память священномученика Анатолия (Грисюка), митрополита Одесского (1938);

— память блаженной Феосевии (Феозвы) диаконисы, сестры святителя Григория Нисского;

— память преподобного Макария Писемского (XIV в.).

Именины

Католические: Апа, Марианна, Эмерентиана

Православные: Аммоний, Анатолий, Антипа, Арсения, Григорий, Дометиан, Зиновий, Маркиан, Макарий, Павел, Пётр, Феозва (Феосевия), Феофан





До XX века

1556 — землетрясение в Шэньси: погибли примерно 830 тысяч человек. Это самое смертоносное землетрясение в истории.

1579 — Заключена Утрехтская уния: объединение северных провинций Нидерландов против Испании.

1755 — императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого российского университета, по проекту Михаила Ломоносова и графа Ивана Ивановича Шувалова.

1793 — второй раздел Речи Посполитой между Российской империей и Пруссией.

1849 — в городе Женева, штат Нью-Йорк, впервые в истории США женщине вручили диплом врача. Его обладательницей стала Элизабет Блэкуэлл, урождённая англичанка.

1881 — состоялась премьера оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» на сцене московского Большого театра.

1895 — впервые на берег Антарктиды сошли люди — капитан и пассажир норвежского промыслового судна «Антарктик».

XX век

1912 — в Гааге подписана Международная опиумная конвенция, первое международное соглашением о контроле наркотических средств.

1918 — вышел Декрет СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»[3].

1924 — траурный поезд, ведомый паровозом У127, привёз в Москву на Павелецкий вокзал тело В. И. Ленина.

1942 — принято постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей».

1944 — Постановлением ГКО № 5020 сс от 23 января 1944 г. на вооружение РККА был принят Т-34-85.

1945 — антикоммунистическое восстание Коплику в Албании.

1950 — Иерусалим провозглашён столицей Израиля.

1954 — 14 тысяч военнопленных Корейской войны вернулись на Тайвань.

1958 — Январское восстание 1958 года в Венесуэле.

1960 — Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе «Триест» опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10916 м.

XXI век

2001 — групповое самосожжение на площади Тяньаньмэнь.

2003 — получен последний сигнал от «Пионера-10».

2005 — в Киеве состоялась инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко.

2012 — Сенат Франции принял законопроект о криминализации отрицания геноцида армян.