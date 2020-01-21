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Общество / Жизнь Сегодня, 09:3148
Гороскоп на сегодня (23.01.20)
Овен
Данный период может пробудить в вас жажду риска, острых впечатлений и физической активности. Вы можете заняться активным спортом, но сейчас необходимо помнить об осторожности. Велика вероятность травм. Будьте аккуратны, особенно в связи с транспортом. Здоровье в это время может ухудшиться, но зато для лечения этот период удачен. Работа обещает быть выгодной, но для бизнеса, инвестиций время неподходящее — возможны убытки.
Телец
Период активный, но не очень благоприятный для здоровья. Особенно у тех, кто не обладает чувством меры и склонен к излишествам во всем. Больше всего подвергается риску мочеполовая система, возможны заболевания почек. Болезни, как правило, начинаются внезапно и протекают быстро. Могут обостриться имеющиеся хронические недуги. Следует опасаться и травм, их могут получить любители экстремальных развлечений.
Близнецы
В это время ваше благосостояние зависит в основном от вашего трудолюбия и владения всеми тонкостями своего ремесла. Старательность в работе и скромность в запросах может принести больше пользы, чем честолюбивое стремление выделиться из окружения, обратить на себя внимание начальства. Наибольший успех вероятен в сфере обслуживания, медицине и ветеринарии. И еще старайтесь избежать конфликтов с сослуживцами и клиентами, это может вести к убыткам.
Рак
Этот день подарит вам любовь и романтические впечатления; правда, сохранить хорошие отношения сейчас будет непросто, во многом из-за ваших поступков. С одной стороны, сейчас у вас есть возможность обрести любовь, с другой — в отношениях могут быть столкновения, разногласия. Это касается и общения с родственниками. Не исключены конфликтные ситуации дома, разлад в семье. В это время очень важно соблюдать осторожность в отношении своей безопасности.
Лев
Период, требующий от вас внимательного отношения к своему здоровью, профилактики заболеваний, даже если вы прекрасно себя чувствуете и не намерены болеть. Но в этот период жизненная энергия невысока, а потому скрытые уязвимости могут как-нибудь проявить себя. Но если вы внимательны, то сможете быстро устранить начинающиеся проблемы, не дать болезни развиться.
Дева
День, склоняющий к соединению приятного с полезным, практического расчета с творческой фантазией, работы с отдыхом и увеселением. Хорошее время для тех, чья деятельность связана с организацией досуга, сферой развлечений, оздоровительными практиками и уходом за телом. Возможна прибыль от публичных лекций, выступлений на сцене, педагогической деятельности.
Весы
Сейчас вы можете заняться ремонтом, обустроить своё жилье. Данный период вряд ли подарит вам возможности для отдыха. Скорее наоборот: многим представителям этого знака в это время придется основательно потрудиться. Свободным представителям этого знака рекомендуется обратить внимание на своих коллег: возможно, среди них есть тот, кто может пробудить в вас романтические чувства. Берегите здоровье и избегайте чрезмерных нагрузок, самочувствие в это время может ухудшиться.
Скорпион
Вам необходимо избегать любых крайностей, чтобы избежать дисбаланса энергий и следующих из этого проблем со здоровьем. В основном это касается физических нагрузок. Занятия физическим трудом и спортом хороши, но в меру. Особенно для людей с уязвимой сердечно-сосудистой системой. Перенапряжение физическое или эмоциональное может приводить к головным болям, травмам, нарушению сна.
Стрелец
Этот день создаст некоторые ограничения в материальной сфере и профессиональной реализации. Наиболее благоприятное время для людей свободных профессий, работающих на дому или занимающихся уходом за домашними животными. Следует опасаться участия в рискованных финансовых авантюрах, велика вероятность стать жертвой заблуждения или намеренного обмана.
Козерог
В этот период многие представители этого знака могут рассчитывать на выгодную работу. Не отказывайтесь от партнерства и сотрудничества — они могут принести материальную пользу. Не исключены приятные и неожиданные финансовые сюрпризы. Некоторые представители этого знака сейчас могут получить продвижение по служебной лестнице. Вам, возможно, придется отправиться в вынужденную поездку или командировку. Наиболее важно сейчас избегать суеты, иллюзий и пустых фантазий.
Водолей
Этот день благоприятен для вас, важно только избегать излишеств в еде и питье, ограничить жирную пищу и алкоголь, поскольку наиболее уязвимым органом будет печень. От травм и простуд стоит беречь область бедер. Если подобные проблемы были ранее, рекомендуются профилактические меры. Чаще бывайте на свежем воздухе и меньше находитесь в шумной толпе. Поездки и дальние походы могут вести к большим психическим или физическим нагрузкам, рассчитывайте свои силы.
Рыбы
Сложный период, когда самостоятельные действия, предпринимаемые с цепью обогащения, могут привести скорее к потерям, чем к доходам. И наоборот, кажущиеся невосполнимыми потери могут быть хорошо компенсированы. Люди и судьба сильнее вашей воли и предприимчивости, но чтобы победить и преуспеть, вам придется развивать и то и другое.
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