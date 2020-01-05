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Общество / Жизнь Сегодня, 11:0680
Какие сегодня праздники, события - 26 Января
Международные
Международный день таможенника
Национальные
 Австралия — День Австралии
 Доминиканская Республика — День рождения Дуарте
 Индия — День Республики в Индии
 Латвия — День международного признания Латвийской Республики (в 1921 году страны Дружеского соглашения признали независимость Латвии)
 Уганда — День свободы
Профессиональные
 Украина — День работника контрольно-ревизионной службы Украины
Региональные
 Мичиган — День штата Мичиган
Религиозные
Католицизм
 — память святого Альбериха;
 — память святой Маргариты Венгерской;
 — память святой Паулы[en];
 — память апостолов Тимофея и Тита.
Православие
 — память мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских (Белградских) (ок. 315);
 — память преподобного Иринарха, затворника Ростовского (1616);
 — память преподобного Елеазара Анзерского (Севрюкова) (1656);
 — память мученика Петра Авессаломита (Анийского) (309—310);
 — память преподобного Иакова, епископа Низибийского (350).
Именины
Католические: Альберих, Маргарита, Паула, Тимоти, Тит.
Православные: Афанасий, Елеазар, Ермил, Иринарх, Максим, Никодим, Никифор, Папирин, Пахомий, Пётр, Стратоник, Яков.
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