Какие сегодня праздники, события - 26 Января

Международные
Международный день таможенника
Национальные
Австралия — День Австралии
Доминиканская Республика — День рождения Дуарте
Индия — День Республики в Индии
Латвия — День международного признания Латвийской Республики (в 1921 году страны Дружеского соглашения признали независимость Латвии)
Уганда — День свободы
Профессиональные
Украина — День работника контрольно-ревизионной службы Украины
Региональные
Мичиган — День штата Мичиган
Религиозные
Католицизм
— память святого Альбериха;
— память святой Маргариты Венгерской;
— память святой Паулы[en];
— память апостолов Тимофея и Тита.
Православие
— память мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских (Белградских) (ок. 315);
— память преподобного Иринарха, затворника Ростовского (1616);
— память преподобного Елеазара Анзерского (Севрюкова) (1656);
— память мученика Петра Авессаломита (Анийского) (309—310);
— память преподобного Иакова, епископа Низибийского (350).
Именины
Католические: Альберих, Маргарита, Паула, Тимоти, Тит.
Православные: Афанасий, Елеазар, Ермил, Иринарх, Максим, Никодим, Никифор, Папирин, Пахомий, Пётр, Стратоник, Яков.