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Общество / Жизнь Сегодня, 11:2759
Гороскоп на сегодня (26.01.20)
Овен
В это время больше всего надо беречь зубы и кости, суставы и связки. Под нагрузкой и кроветворная система. Необходимо сбалансированное питание и соблюдение мер безопасности во время работы и активного отдыха. Следует восполнять недостающие в рационе минеральные вещества и витамины. Сильная эмоциональная напряженность может вредить здоровью. Вторая половина дня благоприятна для укрепления здоровья, возможен прирост физических сил и повышение выносливости. 
Телец
При здоровом образе жизни вам ничего не грозит. У тех, кто склонен к излишествам, может быть проблема с печенью, уязвима нервная система. И ни в коем случае в этот день нельзя употреблять алкоголь и другие влияющие на психику вещества, в том числе лекарства. От травм следует беречь область бедер. Спортивные нагрузки на свежем воздухе полезны, они помогут снизить риск бессонницы. 
Близнецы
Для вас сейчас настанет наилучшие время, когда можно отправиться в путешествие, изучить другие культуры, расширить горизонты своего восприятия. Период благоприятен для творческой, научной, спортивной деятельности. Если вы хотите оказаться в центре внимания, завоевать симпатии, то не упускайте возможности. Некоторым, возможно, захочется проявить себя на сцене. В финансовой сфере возможны убытки. Избегайте авантюрных решений. 
Рак
Напряженный день, требующий большой траты энергии как физической, так и психической. Возможны опасности в виде травм и внезапных заболеваний. Под энергетической нагрузкой выделительная система. Склонность к несчастным случаям может обнаружиться в основном у людей эмоционально неуравновешенных. Укрепляйте нервную систему и соблюдайте осторожность. 
Лев
Если вы планируете отпуск, то данный период станет подходящим для дальних путешествий. В поездке вы отдохнете и найдете вдохновение. Также это очень хороший период для изучения тайных дисциплин. Самочувствие в это время может быть не оптимальным. Следует опасаться вирусных, инфекционных заболеваний. Старайтесь не вести себя слишком жестко и авторитарно, иначе втянетесь в конфликт. 
Дева
Не самый благоприятный день для вашего здоровья, вы можете почувствовать себя беззащитными перед разными обстоятельствами. Длительное переутомление может привести к проявлению хронических заболеваний. Уязвимы почки, область поясницы, кожа. Заботливое отношение к собственному здоровью ослабит вашу уязвимость, но и здесь не стоит впадать в крайности, иначе ваши болезни могут оказаться самовнушением. 
Весы
В этот период многим представителям этого знака захочется развлечений, некоторые могут почувствовать приступ азарта. Неоправданный риск в это время может принести материальные потери. Сейчас важно следить за бюджетом. Вы можете сделать неоправданно дорогую покупку, потратить деньги на развлечения, а потом пожалеть об этом. Время благоприятно для знакомств, налаживания новых связей, в том числе и романтических. Правда, есть риск, что новая влюбленность закончится слишком быстро. Многое сейчас будет зависеть от вашего благоразумия. 
Скорпион
В это время у вас наиболее уязвима спина, позвоночник, тонкий кишечник. Не следует перегружать сердечно-сосудистую систему. Волнения плохо сказываются на самочувствии. Необходимо также правильно питаться. Если есть необходимость в диете, то надо ей следовать. Укрепить организм в целом поможет дыхательная и обычная гимнастика. Следует избегать вредных для здоровья условий и привычек. 
Стрелец
Благоприятное время для творческой работы, особенно для литературной и журналистской. Неплохо может пойти торговля, возможны частые разъезды по делам. Материальные трудности могут быть связаны с недвижимостью и домашним хозяйством. Оригинальные идеи относительно заработка должны появиться в конце дня. 
Козерог
В вас присутствует большая жажда материальных благ. Возрастет тяга к общению и любознательность, но это не всегда должно приносить доходы. Общение и поездки могут потребовать денежных трат. Деньги могут тратиться на покупку красивых, но не очень нужных вещей. Излишняя расточительность может быть связана с желанием показать себя другим в выгодном свете. 
Водолей
Период накопления энергии. Из всех уязвимостей организма на первый план выходят проблемы обмена веществ. Склонность к психическим перегрузкам, ненужным волнениям может вызывать повышенный аппетит, пристрастие к сладкому или курению, что наносит дополнительный вред здоровью. Важнее всего сейчас сбалансировать эмоционально-психическое состояние и правильно питаться. 
Рыбы
Планеты в данный период благоприятствуют изобретательству, изучению эзотерики и искусства. Не всегда это может принести материальную прибыль, но косвенно может поспособствовать карьерному росту, нахождению полезных связей и хорошей работы. Вам чаще придется надеяться на других людей, на их поддержку, а иногда и на материальную помощь. Остерегайтесь обмана и заблуждений, ведущих к потере денег. 
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