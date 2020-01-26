Какие сегодня праздники, события - 28 Января

Национальные
Армения — День Армии.
Религиозные
Католицизм
— память святого Хулиана Куэнкийского;
— память святого Фомы Аквинского.
Русская Православная Церковь
— память преподобного Павла Фивейского (341);
— память преподобного Иоанна Кущника (V);
— память преподобномученика Пансофия Александрийского (249—251);
— память преподобных Прохора Пшинского (X) и Гавриила Лесновского (XI);
— память святителя Герасима II (Палладаса), Патриарха Александрийского (1714);
— память священномученика Михаила Самсонова, пресвитера (1942):
Славянские праздники:
Велесичи (Кудесы) — День домового.
Именины
Католические: Фома, Юлиан
Православные: Алпсидий, Варлам, Гавриил, Герасим, Елена, Елпидий, Иван, Михаил, Павел, Пансофий, Прохор
До XIX века
98 — римским императором становится Марк Ульпий Траян, второй из так называемых «хороших императоров».
1077 — папа римский Григорий VII одержал верх над немецким королём и монархом Священной Римской империи Генрихом IV в конфликте, завершившимся «хождением в Каноссу».
1226 — правитель Тулузы Раймунд VII (граф Тулузы) отлучён от церкви папой римским.
1495 — папа римский выдал французскому королю Карлу VIII в качестве заложника своего сына Чезаре Борджиа.
1596 — на борту своего корабля от дизентерии умер английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк.
1724 — Указом Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет.
1725 — в России наступила «эпоха дворцовых переворотов».
1762 — российский император Пётр III помиловал фельдмаршала Миниха.
XIX век
1813 — опубликован роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение».
1820 — русской кругосветной экспедицией шлюпов «Восток» и «Мирный» была открыта Антарктида.
1900 — в Лейпциге основан Немецкий футбольный союз.
XX век
1906 — в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы — первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.
1918 — Эстония и Латвия объявляют свою независимость от России.
1930 — испанский диктатор Мигель Примо де Ривера ушёл в отставку.
1945 — советские войска заняли Мемель.
1985 — принятие Делийской декларации против ядерной войны.
1986 — катастрофа американского космического корабля «Челленджер».
1992 — Катастрофа Ми-8 близ Шуши
1992 — Борис Ельцин издал указ «О свободе торговли».
1999 — в Москве прошёл финал первого международного конкурса красоты «Мисс Содружество».
XXI век
2003 — в ходе встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Леонида Кучмы подписан Договор о российско-украинской государственной границе.
2009 — в Москву прибыл Рауль Кастро. Это первый официальный визит лидера Кубы в Россию после распада СССР.