Какие сегодня праздники, события - 28 Января

Национальные

Армения — День Армии.

Религиозные

Католицизм

— память святого Хулиана Куэнкийского;

— память святого Фомы Аквинского.

Русская Православная Церковь

— память преподобного Павла Фивейского (341);

— память преподобного Иоанна Кущника (V);

— память преподобномученика Пансофия Александрийского (249—251);

— память преподобных Прохора Пшинского (X) и Гавриила Лесновского (XI);

— память святителя Герасима II (Палладаса), Патриарха Александрийского (1714);

— память священномученика Михаила Самсонова, пресвитера (1942):

Славянские праздники:

Велесичи (Кудесы) — День домового.

Именины

Католические: Фома, Юлиан

Православные: Алпсидий, Варлам, Гавриил, Герасим, Елена, Елпидий, Иван, Михаил, Павел, Пансофий, Прохор

До XIX века

98 — римским императором становится Марк Ульпий Траян, второй из так называемых «хороших императоров».

1077 — папа римский Григорий VII одержал верх над немецким королём и монархом Священной Римской империи Генрихом IV в конфликте, завершившимся «хождением в Каноссу».

1226 — правитель Тулузы Раймунд VII (граф Тулузы) отлучён от церкви папой римским.

1495 — папа римский выдал французскому королю Карлу VIII в качестве заложника своего сына Чезаре Борджиа.

1596 — на борту своего корабля от дизентерии умер английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк.

1724 — Указом Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет.

1725 — в России наступила «эпоха дворцовых переворотов».

1762 — российский император Пётр III помиловал фельдмаршала Миниха.

XIX век

1813 — опубликован роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение».

1820 — русской кругосветной экспедицией шлюпов «Восток» и «Мирный» была открыта Антарктида.

1900 — в Лейпциге основан Немецкий футбольный союз.

XX век

1906 — в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы — первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.

1918 — Эстония и Латвия объявляют свою независимость от России.

1930 — испанский диктатор Мигель Примо де Ривера ушёл в отставку.

1945 — советские войска заняли Мемель.

1985 — принятие Делийской декларации против ядерной войны.

1986 — катастрофа американского космического корабля «Челленджер».

1992 — Катастрофа Ми-8 близ Шуши

1992 — Борис Ельцин издал указ «О свободе торговли».

1999 — в Москве прошёл финал первого международного конкурса красоты «Мисс Содружество».

XXI век

2003 — в ходе встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Леонида Кучмы подписан Договор о российско-украинской государственной границе.