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Общество / Жизнь Сегодня, 10:1623
Гороскоп на сегодня (28.01.20)
Овен
Вы сейчас ощущаете невероятную усталость, но позитивное влияние космоса поможет вам справиться со всеми сложностями. Сегодня предстоит упорно трудиться, причем не только за себя, но и за того парня. Кроме того, может потребоваться ваша помощь друзьям или родственникам. Столь напряженный ритм жизни вам не по душе: неудивительно, что эмоции зашкаливают и вы готовы взорваться по любому поводу. Чтобы избежать конфликтов, учитесь выпускать пар.
Телец
В данный период вас ждут удача и позитивные перемены. В этот день судьба подарит множество шансов проявить себя, раскрыть таланты,развить творческий потенциал. Это отличное время для карьерного роста, публичных выступлений, общения, знакомств. Многие представители этого знака в той или иной степени обладают актерскими способностями, и сейчас вы сможете их реализовать. Кто-то, благодаря обаянию и артистизму, заведет полезные связи, завоюет симпатию нужных людей, а кто-то найдет работу на телевидении и т. д..
Близнецы
Удачное время для большинства представителей этого знака. Особенно в финансовом плане: вы получите долгожданную прибыль или же вам повысят оклад. Некоторым сделают ценные подарки, кто-то получит наследство или выиграет в лотерею. Однако период не совсем уж безоблачный: вы не ощущаете себя свободным человеком, и это вас тяготит. Возможно, причина в тотальной занятости, обязательствах, которые оказались слишком обременительными. Но нельзя поддаваться искушению махнуть на все рукой. Соберитесь с силами — и справитесь.
Рак
В течение этого периода вы будете в отличной форме. Сейчас вы уладите проблемы, которые долгое время мешали вам спокойно жить, погрузитесь в работу (и сумеете достичь отличных результатов), а также поможете близким, которым вы сейчас так нужны! Впрочем, вы и сами можете рассчитывать на поддержку коллег, друзей и знакомых и, что не менее приятно, на счастливое стечение обстоятельств: звезды на вашей стороне, так что у вас все шансы на успех. Некоторые представители знака найдут отличную работу, другие встретят свою судьбу, кто-то, приобретет недвижимость.
Лев
Сейчас благоприятное время для путешествий, активного отдыха, романтических знакомств, самореализации, поиска новой работы. Благодаря удачному расположению звезд вы сможете осуществить практически любые мечты — главное, проявлять настойчивость и не позволять себе лениться. Что касается финансов, период нейтральный: на быструю прибыль и увеличение доходов рассчитывать не приходится, так что денежки лучше поберечь.
Дева
Вы в этот период очень уязвимы. Вы больше обычного зациклены на своих проблемах, но, вместо того чтобы искать решение, предпочитаете прятаться от реальности в мире иллюзий. Но побег от действительности — не выход. Судьба предоставит вам шанс выйти из кризиса, обрести душевное равновесие, решить финансовый вопрос — главное, не упустить удачу! А для этого больше общайтесь, избавьтесь от ложной скромности, не стесняйтесь демонстрировать свои таланты — и все у вас получится!
Весы
Этот день будет наполнен интересным общением, поездками, деловыми и романтическими встречами. Вы окажетесь в центре событий. Благодаря креативным идеям, энтузиазму и оптимизму вы привлечёте к себе внимание и начальства, и деловых партнеров, и поклонников (или поклонниц). Сейчас у вас отличные шансы завоевать популярность, сделать карьеру, расширить бизнес, решить финансовые вопросы.
Скорпион
Этот период принесет вам много хорошего. Вы сейчас энергичны и мечтаете кардинально изменить жизнь к лучшему. Отлично! Но сначала следует освободиться от балласта — стереотипов, которые мешают быть счастливыми, отношений, не позволяющих развиваться, внутренних комплексов и претензий к миру. Как только вы будете готовы, позитивные перемены сами постучат в вашу дверь. Одинокие представители знака могут встретить свою любовь, люди семейные сумеют гармонизировать отношения. И это замечательно, только не стоит забывать о работе.
Стрелец
В данное время вы энергичны, активны, эмоциональны, порой даже чересчур. Вам сложно контролировать свои чувства, следить за высказываниями — отсюда и конфликты с коллегами и близкими. Постарайтесь направить энергию в мирное русло: сосредоточьтесь на сложном проекте, занимайтесь спортом. Кроме того, сейчас возможны неожиданные встречи с давними знакомыми, родственниками, поездки по забытым местам. Некоторые представители знака с головой окунутся в бурный роман.
Козерог
Сейчас вы в отличном настроении, полны сил, энтузиазма и решимости покорить мир. Вы мечтаете раскрыть свои таланты, продвинуть идеи, которые долго вынашивали. И у вас всё получится! Кстати, сейчас вероятны встречи с давними деловыми партнерами, которые могут сделать вам весьма заманчивое предложение. Соглашайтесь: это шанс реализовать ваш потенциал. А еще в этот период вас ждут увлекательные поездки, знакомства, которые могут круто изменить вашу жизнь (это касается и профессиональной сферы, и романтических отношений).
Водолей
Для многих представителей этого знака это период духовной трансформации, переоценки ценностей, серьезной работы над собой. Кроме того, вероятны выгодные предложения: вы сможете увеличить доход, а также найти дело по душе. У некоторых представителей знака появятся богатые и влиятельные покровители, которые при необходимости сделают протекцию или же помогут материально.
Рыбы
В этот день у вас будет немало возможностей проявить свои организаторские способности, доказать всем, что вы не только творческий, но и ответственный человек, способный заниматься действительно серьезными делами. Многие представители этого знака добьются успехов в карьере, завоюют уважение начальства и коллег, найдут новых союзников, которые помогут им приблизиться к цели. Кстати, сейчас на первом месте должны быть не личные, а общественные интересы — тогда сможете рассчитывать на поддержку Высших сил.
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Теги: news, новости, Украина, Гороскоп, 7dniv, 7dnivinfo  
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