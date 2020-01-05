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Общество / Жизнь Сегодня, 09:5835
Какие сегодня праздники, события - 1 Февраля
Национальные
 Алжир — День эвакуации.
 Ирландия — День Святой Бригитты.
 США — Национальный день свободы.
Религиозные
Исламские
 — всемирный день хиджаба
Христианские
Католицизм
 — память Бригитты Ирландской;
 — память блаженной Катрин Брессюирской;
 — память Астины.
Православие
 — память преподобного Макария Великого Египетского (390—391)
 — память святителя Марка Евгеника, архиепископа Ефесского (ок. 1444—1457)
 — память блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского (1392)
 — память преподобного Макария Римлянина, Новгородского (XV—XVI)
 — память преподобного Макария, постника Печерского (XII)
 — память преподобного Макария, диакона Печерского (XIII—XIV)
 — обре́тение мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского (1652)
 — память мученицы Евфрасии Никомидийской, девы (303)
 — память преподобного Макария Александрийского (394—395)
 — память преподобного Антония, столпника Марткопского (VI) (Грузия)
 — память святителя Арсения, архиепископа Керкирского (ок. VIII—X)
 — память преподобного Евфимия (Кереселидзе), исповедника (XX) (Грузия)
 — память священномученика Петра Скипетрова, пресвитера (1918)
 — память священномученика Николая Восторгова, пресвитера (1930)
 — память мученика Феодора Гусева (1940)
Именины
Католические: Астина, Бригитта, Екатерина
Православные: Антоний, Арсений, Евфимий, Евфрасия, Макарий, Марк, Мелетий, Николай, Пётр, Савва, Феодор, Феодосия, Януарий
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