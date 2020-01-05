Какие сегодня праздники, события - 1 Февраля

Национальные
Алжир — День эвакуации.
Ирландия — День Святой Бригитты.
США — Национальный день свободы.
Религиозные
Исламские
— всемирный день хиджаба
Христианские
Католицизм
— память Бригитты Ирландской;
— память блаженной Катрин Брессюирской;
— память Астины.
Православие
— память преподобного Макария Великого Египетского (390—391)
— память святителя Марка Евгеника, архиепископа Ефесского (ок. 1444—1457)
— память блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского (1392)
— память преподобного Макария Римлянина, Новгородского (XV—XVI)
— память преподобного Макария, постника Печерского (XII)
— память преподобного Макария, диакона Печерского (XIII—XIV)
— обре́тение мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского (1652)
— память мученицы Евфрасии Никомидийской, девы (303)
— память преподобного Макария Александрийского (394—395)
— память преподобного Антония, столпника Марткопского (VI) (Грузия)
— память святителя Арсения, архиепископа Керкирского (ок. VIII—X)
— память преподобного Евфимия (Кереселидзе), исповедника (XX) (Грузия)
— память священномученика Петра Скипетрова, пресвитера (1918)
— память священномученика Николая Восторгова, пресвитера (1930)
— память мученика Феодора Гусева (1940)
Именины
Католические: Астина, Бригитта, Екатерина
Православные: Антоний, Арсений, Евфимий, Евфрасия, Макарий, Марк, Мелетий, Николай, Пётр, Савва, Феодор, Феодосия, Януарий