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Общество / Жизнь Сегодня, 10:1223
Гороскоп на сегодня (01.02.20)
Овен
Рождённые под этим знаком почувствуют себя психологически выжатыми, словно лимон. Когда в последний раз вы спали больше 6 часов в сутки и проводили время с родными и близкими? Овнам необходимо придерживаться правильного питания, исключить жареную, жирную и острую пищу. Неблагоприятный период для новых романов и путешествий за границу. Лучше собраться вместе и отправиться петь в караоке, вам так не хватает душевного тепла и общения с позитивными людьми. Пора навёрстывать упущенное, так можно и погрязнуть в работе.
Телец
Коллеги на работе улыбаются вам в глаза, а за спиной активно обсуждают. Будьте готовы «поймать их на горячем» и провести воспитательную беседу.  Не лучшее время Тельцов пытаться наладить с ними отношения, лучше держаться в стороне. Вы никак не можете сосредоточиться, и напряжённый рабочий график угнетает вашу психику. Постарайтесь больше времени отдыхать, сегодня – идеальное время для лечебно-профилактических процедур и массажа. Можно даже взять отгул, хотя бы на один день и провести её в гармонии с собой.
Близнецы
Постарайтесь не принимать в этот день никаких стратегически важных решений и тем более ни с кем не ругаться.  Следует заняться домашними делами, привести в порядок свои мысли и написать список дел на ближайшее время. Близнецам необходимо быть очень внимательными, рискуете допустить ошибку, и потом придётся начинать всё с самого начала. Этот период порадует новыми знакомствами, а также интересными событиями в личной жизни. Не вздумайте вот так просто взять и открыть своё сердце первому встречному, присмотритесь получше. 
Рак
Уровень вашей работоспособности практически на нуле, вы стали заложником многочисленных проблем на работе. Пора взять несколько выходных и просто отдохнуть, привести в порядок здоровье и с новыми силами отправиться покорять просторы карьерных горизонтов. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций, кроме нервного расстройства они вам больше ничего не принесут. 
Лев
Некоторые представители этого знака зодиака постоянно совершают необдуманные, импульсивные поступки. Львам кажется, что окружающие угнетают их свободу и стараются сделать всё возможное, лишь бы уколоть побольнее. Постарайтесь быть мягче и терпимее, не раздувать конфликтные ситуации, а наоборот, сглаживать их. Может начаться денежный кризис, вызванный поломкой техники. Посвятите всё свободное время родным и близким, и не обращайте внимания на погоду за окошком. 
Дева
Представители этого знака зодиака испытывают острую необходимость быть в курсе всех событий. Вам хочется освоить как можно больше полезной информации и решить все свои проблемы. Смело заводите новые знакомства, отправляйтесь на экскурсии по городу, встречайтесь с друзьями и узнавайте что-то новое. Не отказывайте друзьям в помощи, и они в скором времени отблагодарят вас тем же. Берегите здоровье, возрос риск заболеть вирусной инфекцией, поэтому так важно соблюдать профилактические меры, чтобы не заболеть. 
Весы
Пора реализовывать свой потенциал, у вас накопилось множество интересных идей. По своей природе Весы консерваторы и боятся сделать что-то не так, поэтому просто выжидают момент. Если вы будете продолжать в том же духе, рискуете остаться «у разбитого корыта». Творческий потенциал должен быть реализован, поэтому смело записывайтесь на курсы и начинайте работать над собой. Вам необходимо проявить свою индивидуальность, можно поменять цвет волос и стиль одежды. Большие перемены произойдут и на личном фронте, вторая половинка сделает вам предложение, от которого вы просто не сможете отказаться. 
Скорпион
Звёзды советуют на этот день взять отгул и просто отдохнуть от всего, иначе рискуете навредить своей репутации. Скорпионы устали от многочисленных обязанностей и давления со стороны начальства и готовы сделать всё возможное, чтобы поскорее скрыться с глаз коллектива. Постарайтесь не участвовать в сплетнях, интригах и скандалах, иначе рискуете остаться крайними. Действовать следует максимально открыто, используя арсенал законных и честных методов. Уборка в квартире поможет расставить по местам не только вещи, но и свои мысли. 
Стрелец
Вы так много говорите и не пытаетесь даже воплотить планы в жизнь. Пора избавляться от лени, Стрелец прекрасно это понимает и уже сам готов сделать шаг навстречу новым эмоциям. Не навязывайте своё мнение окружающим и не зацикливайтесь на мелочах, тогда всё обязательно наладится. Вы склонны обдумывать и обсуждать по несколько раз одну и ту же проблему, когда гораздо проще взять её и отпустить. Свободные представители этого знака обязательно должны открыть своё сердце любовным переживаниям, от которых побегут мурашки по коже. Сделайте первый шаг и вам обязательно ответят взаимностью. 
Козерог
Это время принесёт в вашу жизнь исключительно положительные эмоции, счастье и радость. Козероги почувствуют себя важными и нужными не только для родных и близких. Захочется сделать что-то полезное для близких и этот порыв обязательно нужно использовать: проведите ремонтные работы в квартире своими силами, можно даже не привлекать наёмных работников. Следует сделать ставку на веселье. Пора организовать вечеринку и пригласить на неё всех друзей и знакомых. Лучше не одалживать денежные средства друзьям, рискуете не получить их обратно. 
Водолей
Когда в последний раз вы читали книгу? Социальные сети отнимают у вас слишком много времени, пора научиться дозировать своё пребывание в интернете. Лучше нанять репетитора или записаться на платные курсы. Необходимо пополнить коллекцию своих контактов, познакомиться с новыми, интересными людьми и поделиться знаниями и умениями. Водолеи станут интересоваться вопросами религии, философии и мировоззрения. Отличное время для любовных свиданий, если вас не приглашает представитель противоположного пола на встречу, значит, стоит проявить инициативу. 
Рыбы
Вам везёт, Рыбы готовы уверенно идти к поставленной цели преодолевая все возможные и невозможные трудности. Экспериментируйте с новыми хобби, можно отправиться с семьёй в другой город на экскурсию. Самое главное – не сидеть на месте и тогда у вас обязательно всё получится. В спорах с родственниками лучше не принимать участия, рискуете поругаться, и придется, потом реабилитироваться. 
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