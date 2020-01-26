Какие сегодня праздники, события - 3 Февраля

Национальные

Вьетнам — Годовщина создания Коммунистической партии

Мозамбик — День героев

Сан-Томе и Принсипи — День павших

США — День четырёх капелланов

Таиланд — День ветеранов

Япония — Сэцубун

Религиозные

Католицизм

память Власия Севастийского;

память святого епископа Ансгара;

память святой Маргариты Английской (1192);

память святого Гаделина;

память святых дев Цельсы и Ноны;

память святой Берлинды Мербекской.

Православие

память Ктиторской (IV) и именуемой «Отрада», или «Утешение» (807), Ватопедских икон Божией Матери;

память преподобного Максима Грека (1556);

память мученицы Агнии девы (ок. 304);

память мученика Неофита Никейского (ок. 303—305);

память преподобного Максима исповедника (662);

память преподобного Анастасия Римского, Константинопольского исповедника (662);

память преподобного Неофита Ватопедского (XIV);

память священномученика Илии Березовского, пресвитера (1938).

Именины

Католические: Берлинда, Блейз, Гаделин, Келс, Маргарита, Нон, Оскар

Православные: Агнесса, Акила, Анастасий, Анна, Валерьян, Евгений, Иван, Илья, Кандид, Максим, Неофит, Тимофей, Феодосий





До XIX века

382 — Император восточной части Римской империи, Феодосий, поселил во Фракии готов, в качестве римских федератов.

1014 — Харальд Свенсон стал королём Дании.

1377 — Война восьми святых: При взятии города Чезена войсками Роберта Женевского было убито около 4 тысяч человек.

1451 — Мехмед II Фатих во второй раз стал султаном Османской империи.

1488 — Бартоломеу Диаш достиг южной оконечности Африки, мыса Доброй Надежды.

1509 — Португало-мамлюкская морская война: Битва при Диу — морское сражение, которое привело к созданию Португальской Индии.

1565 — русский царь Иван Грозный учредил опричнину.

1637 — Тюльпаномания в Нидерландах. Число продающих луковицы тюльпанов превысило число покупающих. Началась биржевая паника; всего за одну ночь тысячи голландцев были разорены.

1781 — Война за независимость США: Захват Синт-Эстатиус. Британцы силами армии и флота под командованием генерала Джона Вогана и адмирала Джорджа Родни захватили принадлежащий голландцам карибский остров Синт-Эстатиус.

1783 — Война за независимость США: Испания признала независимость США.

XIX век

1807 — Битва при Бергфриде.

1813 — Война за независимость Аргентины: Армия Хосе де Сан-Мартина, разбила испанцев в битве при Сан-Лоренцо.

1826 — Александр Грибоедов арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов.

1830 — Три «великие державы» Европы — Российская империя, Великобритания и Франция, подписали Лондонский протокол, признав таким образом независимость Греции от Османской империи.

1852 — Уругвайская война: бразильско-уругвайская коалиция одержала победу над аргентинской армией в битве под Касеросом.

1867 — Муцухито стал императором Японии (Император Мэйдзи).

1870 — Вступила в силу 15 поправка к Конституции США, которая прямо запрещала ограничение активного избирательного права по признаку расы, цвета кожи или в связи с прежним положением раба.

XX век

1910 — завершилась «Юбилейная» экспедиция Арсеньева (1908—1910) — третья и самая масштабная из так называемых Сихотэ-Алиньских экспедиций В. К. Арсеньева.

1920 — в РСФСР образовано Государственное хранилище ценностей (Гохран).

1925 — из Большого театра СССР впервые транслировалась радиопостановка оперы «Князь Игорь» Бородина А. П. С этого дня началась регулярная трансляция спектаклей из театров Москвы.

1930 — Хо Ши Мином и другими эмигрантами в Китае на конференции в Гонконге основана Коммунистическая партия Вьетнама, в результате объединения Индокитайской коммунистической партии и Коммунистической партии Аннама, а также некоторых членов Индокитайской коммунистической лиги.

1931 — Землетрясение в Хокс-Бей произошло на Северном острове Новой Зеландии в 10:47 утра по местному времени. В результате землетрясения погибло 256 человек, а региону Хокс-Бей был нанесён значительный материальный ущерб. На конец 2012 года это землетрясение оставалось самым смертоносным стихийным бедствием в Новой Зеландии.

1939 — «Скрещённые стрелы» взорвали Большую синагогу в Будапеште.

1943

— началась высадка десанта под командованием Цезаря Куникова на Малую Землю (г. Новороссийск). Бои длились 225 дней, в результате город был освобожден, немецким войскам был перекрыт путь на Кавказ.

— Американский военный транспорт «USAT Dorchester» был потоплен немецкой подводной лодкой. Спаслись 230 из 902 находящихся на борту людей. Героическое поведение четырёх священников (методист, раввин, католик и реформист) привело к установлению Гарри Трумэном дня памяти четырёх капелланов и учреждению «медали Четырёх капеланов».

1944

— Ленинградско-Новгородская операция: Войска 2-й ударной армии Ленинградского фронта вышли на реку Нарву, форсировали её, захватили два плацдарма на её левом берегу в районе города Нарва и начали бои за их расширение. Советские войска вступили на территорию Эстонской ССР.

— Тихоокеанский театр военных действий Второй мировой войны, Гилберта-Маршалловская операция: победой американцев закончилась битва за Кваджелейн

1945

— Завершилась Висло-Одерская операция 1-го Белорусского (командующий — маршал Советского Союза Георгий Жуков) и 1-го Украинского фронтов (маршал Советского Союза Иван Конев), проходившая с 12 января по 3 февраля 1945 г.

— Начались боевые действия 1-го Белорусского фронта по удержанию и расширению плацдарма на реке Одер в районе города Кюстрин, продолжавшиеся до 30 марта 1945 года.

— Произошло восстание узников 20-го блока в концентрационном лагере Маутхаузен.

— Тихоокеанский театр военных действий Второй мировой войны: Началась битва за Манилу.

1950 — Основан Медицинский университет в Белостоке (Польша).

1958 — В Гааге подписан договор о создании Бенилюкса, экономического союза Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

1959

В авиакатастрофе в штате Айова погибли восходящие звёзды рок-н-ролла Ричи Валенс, Биг Боппер и Бадди Холли. День их гибели вошёл в историю как «День, когда умерла музыка».

В Нью-Йорке произошла крупная катастрофа самолёта Lockheed L-188 Electra. Погибли 95 человек.

Крутое пике Boeing 707 над Атлантикой

1961 — с крестьянского восстания в провинции Байша-де-Кассанже в Анголе началась война за независимость Анголы (часть колониальной войны Португалии).

1966 — АМС Луна-9, запущенная 31 января, впервые в мире осуществила посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.

1969 — Ясир Арафат на Палестинском национальном конгрессе в Каире избран лидером Организации освобождения Палестины, сменив Ахмеда Шукейри.

1972

— Метель в Иране привела к гибели 4000 человек.

— В Саппоро открылись XI зимние Олимпийские игры.

1976 — Столица Мозамбика была переименована из Лоуренсу-Маркеш в Мапуту.

1977 — Военный переворот в Эфиопии. Председатель Дерга Тэфэри Бенти был расстрелян вместе с шестью своими сторонниками во время заседания Дерга. К власти пришёл подполковник Менгисту Хайле Мариам, по некоторым данным лично расстреляв генерала Бенти и его сторонников на заседании Дерга из пулемёта.

1989 — Диктатор Парагвая Альфредо Стресснер свергнут в результате военного переворота своим зятем, генералом Андресом Родригесом.

1991 — Прекратила своё существование Итальянская коммунистическая партия.

1994

— Первый полёт российского космонавта на американском космическом корабле был совершён Сергеем Крикалёвым на шатле «Дискавери», в рамках космического полёта STS-60.

— подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Грузией.

— Верховная рада Украины ратифицировала в полном объёме Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).

— В Польше прекращено производство автомобилей под маркой «Nysa».

XXI век

2005 — 104 человека погибли в авиакатастрофе афганского «Boeing 737» в горах Памира.

2008

Президент Сербии Борис Тадич одержал победу во втором туре президентских выборов.

Коалиция Союз за Монако одержала победу на Парламентских выборах в Монако.

2009 — Катастрофа Ми-24 в Пугачёве.

2010

Президент Греции Каролос Папульяс переизбран парламентом на второй президентский срок.

Сергей Фурсенко возглавил Российский футбольный союз.