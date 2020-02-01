Гороскоп на сегодня (03.02.20)

Овен

Прекрасное время для финансового планирования и капиталовложения. Только заранее стоит обдумать все «за» и «против» и только потом принимать стратегически важное решение. Уделите внимание родственникам, когда вы в последний раз проведывали бабушку? Проявите инициативу и помогите близким людям решить проблемы, возможно, в квартире может потребоваться ремонт. Могут возникнуть в семье бытовые неурядицы, постарайтесь не реагировать на всё эмоционально.

Телец

Проявите настойчивость и целеустремлённость, только благодаря такому поведению есть возможность добиться поставленных целей. Это время порадует финансовыми перспективами, у вас всё будет получаться свободно и легко. Постепенно повышайте планку и старайтесь усерднее работать над собой, тогда ожидания точно оправдают себя. Не забывайте о здоровье, одевайтесь теплее, вирусные заболевания не дремлют. Эмоциональные и физические нагрузки должны быть в пределах допустимой нормы.

Близнецы

Смело укрепляйте сегодня отношения с партнёром по бизнесу или по браку. Не замыкайтесь в себе, обязательно настраивайтесь на открытый стиль поведения и уверенно преодолевайте трудности. На работе постарайтесь с коллегами держать дистанцию, не рассказывать особо о своей личной жизни и планах. Сотрудничество будет взаимовыгодным, только если люди меньше знают о вас. Если решите отметить какой-то праздник, то сделать это необходимо без шика и лоска. Всё равно окружающие вряд ли оценят ваш щедрый порыв души, лучше воздержаться от крупных покупок.

Рак

Вас постоянно мучают какие-то сомнения, и приходится решать важные вопросы на работе и дома. Переживания словно преследуют Раков, и они никак не могут от них избавиться. Постарайтесь не рассказывать окружающим о себе слишком много информации. Можно смело примерить маску серого кардинала, и она обязательно придётся вам к лицу. Интуиция готова направлять вас в правильное русло, стоит ей полностью довериться. На личном фронте всё активно налаживается, уделяйте больше времени второй половинке.

Лев

Львы готовы грызть гранит науки – это лучшее время для обучения. Любые контрольные и тесты будут даваться вам легко, в том числе и тесты на квалификацию. Отличное время для разговора с партнёром о дальнейшем развитии отношений, пора переходить на новый уровень. Не ограничивайте себя в общении, если друзья приглашают отправиться в караоке, вы обязательно должны согласиться.

Дева

Представители этого знака зодиака будут рады внезапной премии, которая упадёт им на голову. Самое главное – держать себя в руках и не потратить все средства сразу. Начальник вас уважает и готов помочь с продвижением по карьерной лестнице. Девы, которые решили поменять работу, пора незамедлительно действовать, вам удастся изменить свою жизнь к лучшему.

Весы

В этот день вам удастся наладить контакты с людьми, в последнее время вы сознательно избегали общения с близкими. Пора переступить через свою гордость и попросить прощения. Вокруг вас постоянно происходят интересные события, не упустите возможность принять в них активное участие. На работе всё будет складываться удачно, благоприятный период для путешествий. Эмоциональный настрой может резко ухудшиться, только если вы не придумаете заранее, как можно интересно провести свой досуг.

Скорпион

Для рождённых под этим знаком зодиака, этот период будет складываться максимально благоприятно. Уделяйте больше времени и внимания родным и друзьям, работа вас так искренне встречать в дверях не будет. Пора устроить косметический ремонт в квартире и затеять потом генеральную уборку. Скорпионы не всегда могут довести начатое дело до конца, обычно они опускают руки и начинают что-то новое. Не рассчитывайте на какие-либо увеселительные мероприятия, лучше расположиться в удобной позе на диванчике и почитать книгу. Не стоит быть резкими со своим партнёром, иначе скандала избежать не получится.

Стрелец

Вы словно принимаете участие в каком-то квесте, и цель – проверить на прочность все таланты. Стрелец прекрасно понимает, что способен на большее и достоин, покорять эти вершины. Пора действовать, звёзды советуют постепенно раскрывать свой потенциал, экспериментировать с разными хобби. Не упустите возможность самореализоваться, сейчас самое время. Не забывайте о личном фронте, обязательно стоит сходить на свидание и покорить сердце человека, который будет сидеть напротив вас в кафе.

Козерог

Представителям этого знака зодиака повезёт в решении материальных вопросов. Есть возможность неплохо заработать, если подойти к делу с умом. Прежде чем проявлять на работе инициативу и хвататься за все проекты, вам стоит спланировать правильно свой распорядок дня. Не забывайте о здоровье, сбалансированном и правильном питании. Трудоголичность Козерогов порой зашкаливает, важно научиться чередовать работу и отдых и соблюдать основные правила гигиены. Во всём следует соблюдать порядок, начните с рабочего стола, а потом уже и мысли можно разложить по полочкам.

Водолей

Начало недели сулит Водолеям много работы, и повышенная загруженность может негативно отразиться на состоянии вашего здоровья. Не доверяйте коллегам по работе, тем более не стоит с ними дружить вне рабочего времени. В самый неожиданный момент вас могут подставить тот самый «друг», которому вы доверили все свои самые сокровенные мысли и тайны. Необходимо научиться расходовать жизненные силы, иначе рискуете отправиться на больничный. Воздержитесь от покупок в интернете, они могут не оправдать ваши ожидания.

Рыбы

Постарайтесь избежать оформления документов в этот день, не стоит также заниматься урегулированием юридических вопросов. На личном фронте у Рыб намечаются большие перемены, наверняка захочется кардинально что-то изменить. Не стоит рубить с плеча, дайте второй половинке шанс, если она в чём-то перед вами провинилась. Новые контакты принесут только положительные эмоции и яркие впечатления, заряд которых закончится очень быстро и захочется его восполнить.