Какие сегодня праздники, события - 4 Февраля

Международные

Всемирный день борьбы против рака

Национальные

Ангола — День вооружённого восстания.

США — День Розы Паркс.

Шри-Ланка — День Независимости.

Япония — Риссюн — Начало весны (Новый год).

Религиозные

Католицизм

— память святой Вероники;

— память святой Катерины де Риччи;

— память Римберта (архиепископа Гамбургского);

— память святого Иоанна де Брито;

— память святого Гилберта Семпрингхэмского;

— память святого Андреа Корсини.

Православие

Русская Православная Церковь

— память апостола от 70 Тимофея, епископа Эфесского (ок. 96-97);

— память преподобномученика Анастасия Персиянина (628);

— память мучеников Адрианопольских (Болгарских): Мануила, Георгия, Петра, Леонтия епископов, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода пресвитеров и прочих 377-ми (ок. 814—817);

— память преподобномученика Анастасия, диакона Печерского, в Ближних пещерах (XII);

— память преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца (1623);

— память священномучеников Иоанна Успенского и Евфимия Тихонравова, пресвитеров (1938).

Именины

Католические: Андреа, Вероника, Гилберт, Джон, Екатерина, Римберт

Православные: Агафон, Ананий, Анастасий, Гавриил, Георгий, Евфимий, Иван, Иосиф, Леонт, Леонтий, Макарий, Мануил, Николай, Парод, Пётр, Сионий, Тимофей, Яков





До XVIII века

211 — после смерти Луция Септимия Севера соимператорами Римской империи стали его сыновья Гета и Каракалла.

634 — Первая арабо-византийская война: мусульманские войска Амр ибн аль-Аса разгромили византийцев в битве под Датхином.

900 — Людовик IV Дитя коронован на съезде в Форххайме королём восточных франков.

960 — Тай-цзу стал императором Китая. Начало правления династии Сун.

1169 — в результате землетрясения в восточной Сицилии погибло 15 тысяч человек.

1194 — Генрих VI Гогенштауфен вернул свободу королю Англии Ричарду I Львиное Сердце в обмен на выкуп, оммаж императору и обещание выплачивать ему ежегодно пять тысяч фунтов стерлингов.

1339 — начался Варшавский процесс — судебный процесс, по инициативе короля польского Казимира III, по поводу территориальных споров между Королевством Польским и Тевтонским орденом, проведённый представителями Святого Престола в понтификат Бенедикта XII.

1348 — войска Северного Двора одержали победу над войсками Южного Двора в битве под Шийонавате.

1454 — атакой восставших из Прусского союза на замок крестоносцев в Торуне и на большую мельницу в Данциге началась Тринадцатилетняя война

1508 — Максимилиан Габсбург в Тренто принял титул императора Священной Римской империи. Папа римский Юлий II высказал ему своё одобрение.

1582 — войска Речи Посполитой отступили от Пскова после продолжительной осады.

XVIII век

1703 — в Эдо 47 ронинов совершают ритуальное сэппуку, как надлежало настоящим самураям, вместо того, чтобы быть казнёнными как уголовники.

1719 — Пётр I издаёт указ о проведении первой переписи населения Российской империи.

1720 — Пётр I издаёт указ о сооружении в Петербурге шлагбаумов.

1722 — Пётр I вводит «Табель о рангах».

1755 — императрицей Елизаветой Петровной подписан указ о создании Московского университета.

1789 — Коллегия выборщиков избрала Джорджа Вашингтона первым президентом США.

1794 — Великая французская революция: Национальный конвент отменяет рабство во Франции и её колониях.

1797 — эквадорский город Риобамба был полностью разрушен в результате землетрясения. Погибло около 40 тысяч человек.

XIX век

1810 — Наполеоновские войны: Великобритания занимает Гваделупу.

1820 — Война за независимость Чили: чилийский флот, под командованием Томаса Кокрейна, после двухдневного штурма, занимает Вальдивию.

1824 — американский изобретатель и бизнесмен Чарльз Гудрич в Бостоне представил публике резиновые калоши.

1846 — Мормонская война в Иллинойсе: первые мормонские пионеры оставили Наву (Иллинойс) и начали переселение на Запад, в Юту.

1858 — Германом Гольдшмидтом открыт астероид 52 Европа.

1861 — Гражданская война в США: образованы Конфедеративные Штаты Америки.

1874 — во время Второй англо-ашантийской войны британцы захватили и разрушили столицу Ашанти, Кумаси.

1899

Началась Филиппино-американская война. Casus belli к началу войны послужил инцидент, произошедший ночью 4 февраля 1899 г. на Сан-Хуановском мосту, близ Манилы. Американский солдат застрелил филиппинца, зашедшего на базу солдат США.

Атолл Уэйк аннексирован США, как ничейная территория.

Основан «Вердер», футбольный клуб из города Бремен (Германия)

1900 — Феликс Дзержинский был арестован и заключён в X павильон Варшавской цитадели.

XX век

1915 — Первая мировая война: Германия объявила морскую блокаду Британских островов, означавшее начало неограниченной подводной войны.

1921

Барон Унгерн в ходе штурма освободил монгольскую столицу Ургу от китайских войск.

Восстановлен Орден Белого орла — высшая награда Польши.

Установлен Орден Возрождения Польши (Polonia Restituta). Награждение орденом производится за выдающиеся заслуги в военной и гражданской сферах, как польских, так и иностранных граждан.

1931 — в Курске заработала первая в России ветроэлектростанция.

1932

Японская интервенция в Маньчжурию: после десятидневной обороны японцы заняли Харбин.

В бухту Нагаева (Охотское море) прибыл пароход «Сахалин», доставивший на Колыму руководство треста «Дальстрой» и первую группу заключённых, которые должны были заняться организацией разработки полезных ископаемых и строительством.

В Лейк-Плэсиде открылись III зимние Олимпийские Игры.

1934 — установлены дипломатические отношения между СССР и Венгрией.

1935 — пущен первый испытательный поезд Московского метрополитена.

1936 — основатель и глава швейцарского отделения НСДАП Вильгельм Густлофф был застрелен в Давосе еврейским студентом Давидом Франкфуртером, после чего был объявлен в Третьем рейхе «мучеником».

1938 — министр обороны рейха Вернер фон Бломберг и главнокомандующий сухопутными войсками Вернер фон Фрич отправлены в отставку (Дело Фрича — Бломберга). Верховным главнокомандующим Вермахта становится Адольф Гитлер. Иоахим фон Риббентроп назначается на пост министра иностранных дел.

1939 — образована Пензенская область.

1940 — в здании Военной коллегии Верховного Суда СССР приведён в исполнение приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР об «исключительной мере наказания» — расстрелу, бывшему наркому НКВД, генеральному комиссару госбезопасности Николаю Ивановичу Ежову.

1941

В США основана United Service Organizations.

Рой Планкетт получает патент на изготовление тетрафторэтиленового полимера — тефлона.

1943 — Иван Кабушкин был схвачен гитлеровцами при выполнении боевого задания, после чего замучен в фашистских застенках.

1944 — Ивану Никитовичу Кожедубу, лётчику-асу Красной Армии, присвоено первое звание Героя Советского Союза.





Черчилль, Рузвельт, Сталин в Ялте. Февраль 1945

1945

В Ливадийском дворце открылась Крымская (Ялтинская) конференция. Рузвельт, Черчилль и Сталин обсуждали вопрос о безоговорочной капитуляции Германии и её последующий раздел на четыре зоны оккупации. Рассматривался польский вопрос и обсуждалось проведение первой конференции Организации Объединённых Наций в Сан-Франциско, США. Сталин соглашается с тем, что СССР начнет военные действия против Японии после поражения Германии и оккупирует часть Кореи (Корея должна быть разделена на две зоны по 38-й параллели).

Восточно-Прусская операция (1945): завершилась операция 1-го Прибалтийского фронта И. Х. Баграмяна по разгрому группировки противника в районе Клайпеды, продолжавшаяся с 25 января по 4 февраля 1945 года.

43-я армия 3-го Белорусского фронта И. Д. Черняховского, уничтожив гарнизон гавани Кранц, вышли на побережье Балтийского моря.

Бирманская кампания: британская Индийская армия начала битву за Пококу и реку Иравади.

Бельгия полностью освобождена от нацистской оккупации.

1946 — основан албанский футбольный клуб «Партизани» (Тирана).

1947 — в Польше прекратила свою деятельность Крайова Рада Народова. Созван Сейм. Маршалом Сейма стал Владислав Ковальский.

1948 — Шри-Ланка получила независимость под названием Доминион Цейлон (оставаясь доминионом Великобритании).

1949 — покушение на шахиншаха Ирана Мохаммеда Резу Пехлеви. Во время посещения шахом торжественной церемонии в Тегеранском университете в него с расстояния трёх метров выстрелил Фахр-Арай, но шах был лишь легко ранен в щёку. Фахр-Арай был застрелен на месте офицерами. В Иране было введено военное положение.

1961

Начало вооружённой борьбы в Анголе против португальских колонизаторов.

Самая первая советская попытка пуска к Венере. Тяжёлый спутник 01 остался на очень низкой околоземной орбите из-за отказа разгонного блока. Странная траектория и тёмное сообщение ТАСС породили в западной прессе спекуляции о том, что это была катастрофа пилотируемого корабля.

1966 — 133 человека погибли в авиакатастрофе японского Boeing 727 в Токийском заливе.

1970 — основан город Припять, в настоящее время заброшенный из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

1971 — британская компания-производитель автомобилей и авиадвигателей Rolls-Royce Limited была национализирована в результате банкротства.

1974 — Патрисия Херст, внучка Уильяма Рэндольфа Херста, американского миллиардера и газетного магната, в возрасте 19 лет была захвачена в университетском городке Беркли (Калифорния) американской леворадикальной террористической группировкой Симбионистская армия освобождения. Провела 57 дней в шкафу размером 2 метра на 63 сантиметра, первые две недели с завязанными глазами, первые несколько дней без туалета и с кляпом во рту, перенесла физическое, психологическое и сексуальное насилие.

1975 — 1328 человек погибли в землетрясении в городском уезде Хайчэн, провинция Ляонин, Китай. Это — единственный в истории случай успешной эвакуации перед разрушительным землетрясением.

1976

В Гватемале произошло крупное землетрясение, в результате которого погибли 23 000 человек.

В Инсбруке открылись XII зимние Олимпийские игры.

1977

В результате аварии эскалатора в чикагском метро, 11 человек погибли и 180 получили ранения. Это крупнейший инцидент такого рода.

Образована национальная авиакомпания Кении «Kenya Airways».

1978 — Джуниус Ричард Джаявардене стал президентом Шри-Ланки.

1980 — Абольхасан Банисадр стал первым президентом Ирана.

1983 — немецкий военный преступник Кла́ус Барбье́ был выдан Боливией Франции, где предстал перед судом.

1990 — в Москве состоялась 300-тысячная демонстрация в поддержку демократических реформ и отмену 6-й статьи Конституции СССР, закреплявшей политическую монополию КПСС.

1992 — Уго Чавес возглавил неудавшуюся попытку государственного переворота в Венесуэле.

1994 — Ибрагим Бубакар Кейта стал премьер-министром Мали.

1997

Катастрофа вертолетов в Израиле. Погибли 73 военнослужащих Армии обороны Израиля. Это была самая крупная воздушная катастрофа в истории Израиля.

Вступила в силу новая Конституция Южно-Африканской Республики.

1998

Роберт Седракович Кочарян стал временно исполняющим обязанности президента Армении, вместо ушедшего в отставку Левона Акоповича Тер-Петросяна.

Утверждён Флаг Боснии и Герцеговины.

2000

Вольфганг Шюссель стал Федеральным канцлером Австрии.

В Министерстве культуры РФ состоялась церемония передачи иконы XV века «Борис и Глеб», которая была похищена в 1991 году в Устюженском краеведческом музее.

XXI век

2003 — принята конституция Сербии и Черногории.

2004 — запущен Facebook.

2005 — Верховная рада Украины подавляющим большинством голосов (375 депутатов) утвердила Юлию Тимошенко новым премьер-министром Украины.

2006

Открылся Туринский метрополитен.

Карикатурный скандал: в Дамаске (Сирия) и Бейруте (Ливан) протестующим удаётся поджечь здания посольств Дании и Норвегии.