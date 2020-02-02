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Общество / Жизнь Сегодня, 09:5553
Гороскоп на сегодня (04.02.20)
Овен
Представители этого знака зодиака умеют поставить перед собой цель и уверенно двигаться к ней, преодолевая все преграды на своём пути. У Овнов появится желание реализовать личные амбиции, однако не стоит забывать о семье, которая страдает из-за вашей постоянной занятости на работе. Могут обостриться отношения с близкими и даже возникнуть скандал, который окажет влияние на вашу результативную деятельность.
Телец
В последнее время вы стали часто посещать увеселительные мероприятия и на утро состояние оставляет желать лучшего. Тельцам стоит отказаться от вредных привычек: алкоголь и сигареты. Последствия дальнейшего употребления могут быть непредсказуемыми, вплоть до провалов в памяти. Это время порадует новыми знакомствами с хорошими людьми, вас обязательно пригласят в гости либо же на какое-то другое торжество. Не отказывайтесь провести досуг интересно в хорошей компании.
Близнецы
Чувство усталости не будет покидать рождённых, под этим знаком зодиака. Вам захочется взять больничный на работе и просто выспаться, пересмотреть любимые фильмы и не выходить на улицу. Постарайтесь не планировать никаких дел, повышенный уровень опасности представляют вирусные заболевания. Иногда для профилактики даже полезно полежать дома с температурой. Не стоит пренебрегать помощью родственников, они проявляют свою заботу о вас и относиться к таким эмоциональным проявлениям стоит с благодарностью.
Рак
В последнее время вы стали слишком нервными и раздражительными. Вспышки агрессии не должны задевать окружающих, постарайтесь отвлечься от всего происходящего. Работа поможет вам прийти в себя, и уже к вечеру акценты сместятся в другую сторону. Вы почувствуете себя гораздо лучше, захочется радоваться жизни и появится множество поводов для этого. Главное не упустить момент и сделать что-то полезное, новое хобби поможет иначе посмотреть на происходящие вокруг вещи.
Лев
Финансовые проблемы постигнут вас в данный период. Лучше попросить у знакомых в долг денег, чем брать кредит в банке. Прежде чем занимать, стоит провести анализ ситуации выяснить, может, есть возможность обойтись без заимствования? Представителям этого знака зодиака необходимо научиться рационально, распределять свои средства, чтобы потом не возникло таких непредвиденных ситуаций. Будьте морально готовы к домашним заботам и хлопотам.
Дева
Проблемы с учёбой могут застать вас врасплох, и придётся в срочном порядке импровизировать. Девы слишком предвзяты к близким и родным, позволяют себе отпускать язвительные комментарии в их адрес. Такое поведение негативно может отразиться на контактах с людьми, если вы не остановитесь. В какой-то момент может показаться, что вас никто не понимает и захочется хотя бы на день сбежать от всех. Не нужно делать поспешные выводы, просто вместо прогулки вечером с друзьями останьтесь дома и для успокоения почитайте книгу.
Весы
Вы никак не можете настроиться на рабочую волну, чтобы завершить начатые проекты. Постоянно возникает ряд внешних обстоятельств, которые дезориентируют. Необходимо составить план действий на ближайшее будущее и выделить для себя основную цель. Если вы сейчас ничего не предпримите, можете совсем запутаться в своих мыслях. Рождённые под этим знаком зодиака, слишком импульсивно реагируют на слова окружающих. Не лишним будет сходить к психологу и выговориться, на данном жизненном этапе это как раз то, что вам нужно.
Скорпион
Представители этого знака зодиака в последнее время стали слишком подозрительными и ревнивыми, в адрес второй половинки. Не нужно устраивать очную ставку и тем более скандалить, одно неправильно подобранное слово и время повернуть вспять уже не получится. Скорпионам следует отчаянно защищать свою репутацию, не дайте в ней усомниться. Это благоприятное время для налаживания старых контактов. Наверняка, есть человек, по которому вы очень скучаете, но боитесь сделать шаг, чтобы наладить отношения.
Стрелец
Не принимайте важные решения, которые касаются продвижения по карьерной лестнице. У вас и так натянутые отношения с начальником и в этот день могут возникнуть довольно неприятные конфликтные ситуации. Лучше не фантазировать и ничего себе не придумывать, тогда вам точно удастся добиться успеха, пусть маленькими, но уверенными шагами. Друзья и единомышленники готовы оказать посильную помощь в решении любых вопросов, не отказывайтесь от неё. Доверяйте своей интуиции, она точно плохого не посоветует и не заведёт в неприятности.
Козерог
Вокруг вас летает невероятное количество информации, только вот есть одно «но»: большая часть из нее ложная и она явно искажает реальность. Постарайтесь сегодня не принимать никаких важных решений, следует тщательно проверять все факты и это касается в первую очередь людей, которые вас окружают. Вам захочется на кого-нибудь покричать, высказать всё то, что накипело на душе, но стоит вести себя максимально сдержанно и выход найдётся сам по себе.
Водолей
Представители этого знака зодиака очень любят проявлять инициативу, даже в те моменты, когда она совершенно неуместна. Необходимо научиться прислушиваться к мнению родителей и других членов семьи в решении спорных вопросов. Вторая половина дня порадует вас романтическими знакомствами, и будет время поразмыслить на тему отношений. Не стоит сразу бросаться в омут любовных чувств с головою, присмотритесь к избраннику и только потом сделайте свои выводы.
Рыбы
Вы редко заботитесь о своём здоровье, следует заняться профилактикой инфекционных вирусных заболеваний. Ослабленный организм Рыб может стать причиной апатии, плохого настроения и даже приступов агрессии и злости. Постарайтесь больше времени уделять отдыху и сну, откладывая на потом вечеринки и встречи с друзьями. Не удастся контролировать уровень работоспособности, он будет стремительно падать.
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