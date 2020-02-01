Какие сегодня праздники, события - 5 Февраля

Национальные

Бурунди — День единства.

Мексика — День Конституции.

Пакистан — День солидарности с Кашмиром.

Россия — День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Сан-Марино — День св. Агаты и освобождения от Альберонийской оккупации.

США — Национальный день метеоролога.

Танзания — День Чама Ча Мапиндузи.

Финляндия — День рождения поэта Йохана Людвига Рунеберга.

Религиозные

Католицизм

— память Агаты Сицилийской;

— память Аделаиды, аббатисы Филиха.

Православие

⟨Русская Православная Церковь⟩

— Собор Костромских святых;

— воспоминание VI Вселенского Собора (680—681);

— память священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела (ок. 312);

— память преподобного Мавсимы Сирина (IV);

— память преподобного Саламана Молчальника (ок. 400);

— память святителя Павлина Милостивого, епископа Ноланского (431);

— память преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского (1565);

— перенесение мощей святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского (1786);

— память преподобномученика Серафима (Булашова), преподобномучениц Евдокии Кузьминовой и Екатерины Черкасовой, мученицы Милицы Кувшиновой (1938).

Именины

Католические: Агата, Аделаида

Православные: Агафангел, Владимир, Геннадий, Евдокия, Евсевий, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Мавсима, Макарий, Милица, Павлин, Саламан, Серафим, Феоктист, Фёдор





До XIX века

2 до н. э. — Октавиан Август получает титул «отца отечества».

62 — Сильное землетрясение в Помпеях, описанное, в частности, в «Анналах» Тацита. Бедствие нанесло большой урон городу, практически все постройки в той или иной степени были повреждены. Большая часть зданий была отремонтирована, однако некоторые сохранили повреждения до самой гибели города в 79 году.

1204 — Алексей V Дука провозглашён византийским императором после падения правящей династии Ангелов.

1265 — 183-м Папой Римским избран Ги Фулькуа Ле Гро, принявший имя Климент IV.

1494 — «Вечный мир» между Великим князем литовским Александром и Великим князем московским Иваном III, завершивший Пограничную войну 1487—1494.

1597 — По приказу Тоётоми Хидэёси в городе Нагасаки (Япония) казнены через распятие 26 католиков, известных как 26 японских мучеников из Нагасаки. В 1862 году были канонизированы Римским папой Пием IX.

1721 — Пётр I издал Указ об учреждении Духовной коллегии — будущего Святейшего синода.

1740 — Папа Римский Климент XII вернул Сан-Марино полную независимость и освободил от оккупации войсками испанского кардинала Хулио Альберони.

1778 — Южная Каролина первой из штатов ратифицировала «Статьи Конфедерации и вечного союза» — первый конституционный документ США.

1782 — После пятимесячной осады капитулировала Минорка.

1783 — В Калабрии происходит первое из серии землетрясений, унёсших жизни от 32 до 50 тысяч человек.

XIX век

1805 — британское судно «Граф Абергавенни» (англ.) затонуло вблизи Портленд Билл (англ.); погибло 263 человека.

1807 — у острова Родригес была потеряна связь с кораблями «Blenheim» и «Java»; погибло около 870 человек.

1810 — Пиренейские войны: французские войска начали осаду Кадиса.

1818 — Маршал Франции Жан Батист Бернадот стал королём Швеции и Норвегии под именем Карла XIV Юхана, основав правящую в Швеции поныне династию Бернадотов.

1852 — Для публики впервые открылся Новый Эрмитаж.

1859 — Победив на выборах господаря в Молдавии и Валахии, первым князем Объединённого княжества Молдовы и Валахии (с января 1862 — Румынское княжество) стал Александру Иоан Куза

1885 — Король Бельгии Леопольд II объявил Свободное государство Конго «личным владением» короля.

1887 — В театре Ла Скала прошла премьера оперы Джузеппе Верди «Отелло», при участии Ф. Таманьо (Отелло) и В. Мореля (Яго).

XX век

1901 — в Москве состоялось открытие «Магазина Г. Г. Елисеева и погреба русских и иностранных вин».

1909 — Бельгийский химик Лео Бакеланд сообщил о полученном им материале, который он назвал «бакелитом». Данный материал был первым синтетическим реактопластом — пластиком, который не размягчался при высокой температуре.

1913 — Греческие лётчики Михаил Мутусис и Аристидис Морайтинис совершили первый в мировой истории боевой полёт военно-морской авиации.

1916

— В Цюрихе открылось «Кабаре Вольтер» — место рождения дадаизма.

— Началась Трапезундская операция, завершившаяся взятием русскими войсками Трапезунда.

1917 — В результате мексиканской революции принята Конституция Соединённых Штатов Мексики.

1918

— Советом Народных Комиссаров РСФСР был опубликован декрет Об отделении церкви от государства и школы от церкви. По некоторым пунктам декрета религиозные общества были поражены в своих частных правах.

— Стивен Томпсон, сбив в районе Саарбрюккена немецкий Albatros D.III, становится первым военнослужащим США, одержавшим воздушную победу.

— Корабль ВМС США Тускания торпедирован и затонул у побережья Ирландии, став первым погибшим кораблём из числа перевозивших американские войска в Европу.

1919

— Первая в Европе регулярная авиалиния связывает Берлин и Веймар.

— Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс, Чарли Чаплин и Дэвид Гриффит организовали киностудию United Artists

— Папа Римский Бенедикт XV утверждает Полевой ординариат Войска польского.

1924

— ВВС начинает ежечасную передачу сигналов точного времени.

— В Шамони закончились I зимние Олимпийские Игры. В медальном зачёте лучшими были норвежцы.

1926 — вооружённое нападение на советских дипломатических курьеров Т. И. Нетте (убит) и И. А. Махмасталя (ранен) на территории Латвии. 5 февраля отмечается как день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.

1928 — Удаётся искусственно синтезировать витамин D.

1939 — 68-м председателем правительства Испании стал Франсиско Франко.

1941 — Восточноафриканская кампания: началась битва при Кэрэне — одно из основных сражений восточноафриканской кампании Второй мировой войны.

1942

— В Лондоне между правительствами СССР и Канады подписано соглашение об установлении консульских отношений, об обмене консульскими представителями.

— В г. Бузулук начал создаваться 1-й Чехословацкий пехотный батальон (подполковник Л. Свобода).

1943

— Вступила в строй Дорога победы, напрямую связавшая блокадный Ленинград с остальной страной.

— В Гааге двумя бойцами голландского сопротивления из ячейки CS-6 проведена успешная акция против генерала Хендрика Сейффардта, руководителя коллаборационистского Голландского легиона.

— Североафриканская кампания: Ливия полностью перешла под контроль антигитлеровской коалиции.

1944 — ВВС США нанесли бомбовый удар по Курильским островам, самой северной части японской метрополии.

1945

— Филиппинская операция: американские войска заняли Манилу. Освобождены 5785 узников лагеря для военнопленных «Санто-Томас».

— В селе Барыш (около Тернополя) отряд УПА учинил резню польского населения. 135 человек погибли.

1946

— Вступил в силу «Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе». Юридически зафиксировал переход Западной Украины и Западной Белоруссии от Польши к СССР. Польше возвращались часть территорий, в том числе Белостокская область.

— В Северной Корее основана Партия молодых друзей небесного пути — одна из трёх политических партий в КНДР.

1947 — Президентом Польши стал Болеслав Берут.

1952 — В Нью-Йорке установлен первый светофор для пешеходов.

1953 — Премьера мультфильма «Питер Пэн».

1956 — В Кортина-д’Ампеццо закончились VII Зимние Олимпийские Игры. В медальном зачёте лучшими были советские спортсмены.

1958 — Столкновение над островом Тайби. Столкновение бомбардировщика B-47 и истребителя F-86 над островом Тайби — авиационное происшествие над побережьем американского штата Джорджия, в результате которого истребитель был потерян, а экипажу бомбардировщика пришлось аварийно сбросить в океан водородную бомбу Mark 15. Бомба до сих пор не найдена; считается, что она покоится на дне залива Уоссо (англ. Wassaw Sound) к югу от курортного города Тайби-Айленд.

1960 — Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об организации в Москве Университета дружбы народов.

1964 — Премьера фильма «Человек из Рио».

1971

— Третья команда американцев на Apollo 14 высаживается на Луну.

— В Уругвае организована левая политическая коалиция «Широкий фронт».

1971 — Появился фондовый индекс NASDAQ.

1975 — Полковник Ришар Рацимандрава вступил в должность президента Мадагаскара, заняв также посты министра национальной обороны и министра планирования. Убит в ходе покушения после неполных семи дней правления.

1979

— Аятолла Хомейни провозгласил Иран исламским государством.

— В Антарктиде, на берегу моря Уэдделла, открыта аргентинская научно-исследовательская полярная станция Бельграно II.

1985

— Испания открыла границу с Гибралтаром, после 16 лет закрытия.

— Мэр Рима Уго Ветере и мэр Карфагена Хедли Клиби встречаются в Тунисе, чтобы официально подписать перемирие, завершившее Третью Пуническую войну, начавшуюся 2133 года назад.

1987 — С космодрома Байконур запущен советский пилотируемый корабль Союз ТМ-2. Экипаж: Юрий Романенко и Александр Лавейкин.

1989

— Начал вещание британский 24-часовой новостной телеканал Sky News.

— Начал вещание французский телеканал Eurosport, являющийся крупнейшим общеевропейским спортивным телеканалом.

1991 — столица Киргизии город Фрунзе переименована в Бишкек.

1992 — В Лунный Новый год в центре города Урумчи произошёл теракт. Трое погибли, а 23 получили ранения.

1993 — Роберт Джеймс Вулси стал Директором ЦРУ.

1994

— На рынке Маркале, в столице Боснии и Герцеговины Сараеве, взорвалась 120-мм артиллерийская мина. Погибло 68 человек и 144 было ранено.

— Сиприен Нтарьямира стал президентом Бурунди.

1997 — Кульджинские события. Волнения коренного уйгурского населения Синьцзян-Уйгурского автономного района в городе Кульджа, расположенного на северо-западе КНР, административном центре ИКАО.

2000 — Массовое убийство группы мирных жителей в посёлке Новые Алды и прилегающих районах г. Грозного. По данным Европейского суда по правам человека, а также ряда журналистов и правозащитных организаций, оно было совершено бойцами ОМОНа ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области и ОМОНа УВД по Рязанской области. Согласно докладу общества «Мемориал», всего было убито 56 человек, по данным Human Rights Watch — 60 человек.

XXI век

2001 — На станции московского метро «Белорусская-кольцевая» сработало взрывное устройство.

2004 — Гаитянское восстание 2004 года: Группы повстанцев установили контроль над городом Гонаивом, начав тем самым восстание против Жана-Бертрана Аристида.

2005 — Фор Гнассингбе стал президентом Того.

2009

— Сомалийские пираты, после получения выкупа в размере 3,2 миллиона долларов США, освободили украинское судно «Фаина».

— В Париже прошёл 18-й конгресс Революционной коммунистической лиги, на котором большинство делегатов проголосовали за роспуск РКЛ. На следующий день, 6 февраля, начал свою работу учредительный съезд Новой антикапиталистической партии.