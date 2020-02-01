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Общество / Жизнь Сегодня, 09:0050
Какие сегодня праздники, события - 5 Февраля
Национальные
 Бурунди — День единства.
 Мексика — День Конституции.
 Пакистан — День солидарности с Кашмиром.
 Россия — День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.
 Сан-Марино — День св. Агаты и освобождения от Альберонийской оккупации.
 США — Национальный день метеоролога.
 Танзания — День Чама Ча Мапиндузи.
 Финляндия — День рождения поэта Йохана Людвига Рунеберга.
Религиозные
Католицизм
 — память Агаты Сицилийской;
 — память Аделаиды, аббатисы Филиха.
Православие
⟨Русская Православная Церковь⟩
 — Собор Костромских святых;
 — воспоминание VI Вселенского Собора (680—681);
 — память священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела (ок. 312);
 — память преподобного Мавсимы Сирина (IV);
 — память преподобного Саламана Молчальника (ок. 400);
 — память святителя Павлина Милостивого, епископа Ноланского (431);
 — память преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского (1565);
 — перенесение мощей святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского (1786);
 — память преподобномученика Серафима (Булашова), преподобномучениц Евдокии Кузьминовой и Екатерины Черкасовой, мученицы Милицы Кувшиновой (1938).
Именины
Католические: Агата, Аделаида
Православные: Агафангел, Владимир, Геннадий, Евдокия, Евсевий, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Мавсима, Макарий, Милица, Павлин, Саламан, Серафим, Феоктист, Фёдор

До XIX века
2 до н. э. — Октавиан Август получает титул «отца отечества».
62 — Сильное землетрясение в Помпеях, описанное, в частности, в «Анналах» Тацита. Бедствие нанесло большой урон городу, практически все постройки в той или иной степени были повреждены. Большая часть зданий была отремонтирована, однако некоторые сохранили повреждения до самой гибели города в 79 году.
1204 — Алексей V Дука провозглашён византийским императором после падения правящей династии Ангелов.
1265 — 183-м Папой Римским избран Ги Фулькуа Ле Гро, принявший имя Климент IV.
1494 — «Вечный мир» между Великим князем литовским Александром и Великим князем московским Иваном III, завершивший Пограничную войну 1487—1494.
1597 — По приказу Тоётоми Хидэёси в городе Нагасаки (Япония) казнены через распятие 26 католиков, известных как 26 японских мучеников из Нагасаки. В 1862 году были канонизированы Римским папой Пием IX.
1721 — Пётр I издал Указ об учреждении Духовной коллегии — будущего Святейшего синода.
1740 — Папа Римский Климент XII вернул Сан-Марино полную независимость и освободил от оккупации войсками испанского кардинала Хулио Альберони.
1778 — Южная Каролина первой из штатов ратифицировала «Статьи Конфедерации и вечного союза» — первый конституционный документ США.
1782 — После пятимесячной осады капитулировала Минорка.
1783 — В Калабрии происходит первое из серии землетрясений, унёсших жизни от 32 до 50 тысяч человек.
XIX век
1805 — британское судно «Граф Абергавенни» (англ.) затонуло вблизи Портленд Билл (англ.); погибло 263 человека.
1807 — у острова Родригес была потеряна связь с кораблями «Blenheim» и «Java»; погибло около 870 человек.
1810 — Пиренейские войны: французские войска начали осаду Кадиса.
1818 — Маршал Франции Жан Батист Бернадот стал королём Швеции и Норвегии под именем Карла XIV Юхана, основав правящую в Швеции поныне династию Бернадотов.
1852 — Для публики впервые открылся Новый Эрмитаж.
1859 — Победив на выборах господаря в Молдавии и Валахии, первым князем Объединённого княжества Молдовы и Валахии (с января 1862 — Румынское княжество) стал Александру Иоан Куза
1885 — Король Бельгии Леопольд II объявил Свободное государство Конго «личным владением» короля.
1887 — В театре Ла Скала прошла премьера оперы Джузеппе Верди «Отелло», при участии Ф. Таманьо (Отелло) и В. Мореля (Яго).
XX век
1901 — в Москве состоялось открытие «Магазина Г. Г. Елисеева и погреба русских и иностранных вин».
1909 — Бельгийский химик Лео Бакеланд сообщил о полученном им материале, который он назвал «бакелитом». Данный материал был первым синтетическим реактопластом — пластиком, который не размягчался при высокой температуре.
1913 — Греческие лётчики Михаил Мутусис и Аристидис Морайтинис совершили первый в мировой истории боевой полёт военно-морской авиации.
1916
 — В Цюрихе открылось «Кабаре Вольтер» — место рождения дадаизма.
 — Началась Трапезундская операция, завершившаяся взятием русскими войсками Трапезунда.
1917 — В результате мексиканской революции принята Конституция Соединённых Штатов Мексики.
1918
 — Советом Народных Комиссаров РСФСР был опубликован декрет Об отделении церкви от государства и школы от церкви. По некоторым пунктам декрета религиозные общества были поражены в своих частных правах.
 — Стивен Томпсон, сбив в районе Саарбрюккена немецкий Albatros D.III, становится первым военнослужащим США, одержавшим воздушную победу.
 — Корабль ВМС США Тускания торпедирован и затонул у побережья Ирландии, став первым погибшим кораблём из числа перевозивших американские войска в Европу.
1919
 — Первая в Европе регулярная авиалиния связывает Берлин и Веймар.
 — Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс, Чарли Чаплин и Дэвид Гриффит организовали киностудию United Artists
 — Папа Римский Бенедикт XV утверждает Полевой ординариат Войска польского.
1924
 — ВВС начинает ежечасную передачу сигналов точного времени.
 — В Шамони закончились I зимние Олимпийские Игры. В медальном зачёте лучшими были норвежцы.
1926 — вооружённое нападение на советских дипломатических курьеров Т. И. Нетте (убит) и И. А. Махмасталя (ранен) на территории Латвии. 5 февраля отмечается как день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.
1928 — Удаётся искусственно синтезировать витамин D.
1939 — 68-м председателем правительства Испании стал Франсиско Франко.
1941 — Восточноафриканская кампания: началась битва при Кэрэне — одно из основных сражений восточноафриканской кампании Второй мировой войны.
1942
 — В Лондоне между правительствами СССР и Канады подписано соглашение об установлении консульских отношений, об обмене консульскими представителями.
 — В г. Бузулук начал создаваться 1-й Чехословацкий пехотный батальон (подполковник Л. Свобода).
1943
 — Вступила в строй Дорога победы, напрямую связавшая блокадный Ленинград с остальной страной.
 — В Гааге двумя бойцами голландского сопротивления из ячейки CS-6 проведена успешная акция против генерала Хендрика Сейффардта, руководителя коллаборационистского Голландского легиона.
 — Североафриканская кампания: Ливия полностью перешла под контроль антигитлеровской коалиции.
1944 — ВВС США нанесли бомбовый удар по Курильским островам, самой северной части японской метрополии.
1945
 — Филиппинская операция: американские войска заняли Манилу. Освобождены 5785 узников лагеря для военнопленных «Санто-Томас».
 — В селе Барыш (около Тернополя) отряд УПА учинил резню польского населения. 135 человек погибли.
1946
 — Вступил в силу «Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе». Юридически зафиксировал переход Западной Украины и Западной Белоруссии от Польши к СССР. Польше возвращались часть территорий, в том числе Белостокская область.
 — В Северной Корее основана Партия молодых друзей небесного пути — одна из трёх политических партий в КНДР.
1947 — Президентом Польши стал Болеслав Берут.
1952 — В Нью-Йорке установлен первый светофор для пешеходов.
1953 — Премьера мультфильма «Питер Пэн».
1956 — В Кортина-д’Ампеццо закончились VII Зимние Олимпийские Игры. В медальном зачёте лучшими были советские спортсмены.
1958 — Столкновение над островом Тайби. Столкновение бомбардировщика B-47 и истребителя F-86 над островом Тайби — авиационное происшествие над побережьем американского штата Джорджия, в результате которого истребитель был потерян, а экипажу бомбардировщика пришлось аварийно сбросить в океан водородную бомбу Mark 15. Бомба до сих пор не найдена; считается, что она покоится на дне залива Уоссо (англ. Wassaw Sound) к югу от курортного города Тайби-Айленд.
1960 — Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об организации в Москве Университета дружбы народов.
1964 — Премьера фильма «Человек из Рио».
1971
 — Третья команда американцев на Apollo 14 высаживается на Луну.
 — В Уругвае организована левая политическая коалиция «Широкий фронт».
1971 — Появился фондовый индекс NASDAQ.
1975 — Полковник Ришар Рацимандрава вступил в должность президента Мадагаскара, заняв также посты министра национальной обороны и министра планирования. Убит в ходе покушения после неполных семи дней правления.
1979
 — Аятолла Хомейни провозгласил Иран исламским государством.
 — В Антарктиде, на берегу моря Уэдделла, открыта аргентинская научно-исследовательская полярная станция Бельграно II.
1985
 — Испания открыла границу с Гибралтаром, после 16 лет закрытия.
 — Мэр Рима Уго Ветере и мэр Карфагена Хедли Клиби встречаются в Тунисе, чтобы официально подписать перемирие, завершившее Третью Пуническую войну, начавшуюся 2133 года назад.
1987 — С космодрома Байконур запущен советский пилотируемый корабль Союз ТМ-2. Экипаж: Юрий Романенко и Александр Лавейкин.
1989
 — Начал вещание британский 24-часовой новостной телеканал Sky News.
 — Начал вещание французский телеканал Eurosport, являющийся крупнейшим общеевропейским спортивным телеканалом.
1991 — столица Киргизии город Фрунзе переименована в Бишкек.
1992 — В Лунный Новый год в центре города Урумчи произошёл теракт. Трое погибли, а 23 получили ранения.
1993 — Роберт Джеймс Вулси стал Директором ЦРУ.
1994
 — На рынке Маркале, в столице Боснии и Герцеговины Сараеве, взорвалась 120-мм артиллерийская мина. Погибло 68 человек и 144 было ранено.
 — Сиприен Нтарьямира стал президентом Бурунди.
1997 — Кульджинские события. Волнения коренного уйгурского населения Синьцзян-Уйгурского автономного района в городе Кульджа, расположенного на северо-западе КНР, административном центре ИКАО.
2000 — Массовое убийство группы мирных жителей в посёлке Новые Алды и прилегающих районах г. Грозного. По данным Европейского суда по правам человека, а также ряда журналистов и правозащитных организаций, оно было совершено бойцами ОМОНа ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области и ОМОНа УВД по Рязанской области. Согласно докладу общества «Мемориал», всего было убито 56 человек, по данным Human Rights Watch — 60 человек.
XXI век
2001 — На станции московского метро «Белорусская-кольцевая» сработало взрывное устройство.
2004 — Гаитянское восстание 2004 года: Группы повстанцев установили контроль над городом Гонаивом, начав тем самым восстание против Жана-Бертрана Аристида.
2005 — Фор Гнассингбе стал президентом Того.
2009
 — Сомалийские пираты, после получения выкупа в размере 3,2 миллиона долларов США, освободили украинское судно «Фаина».
 — В Париже прошёл 18-й конгресс Революционной коммунистической лиги, на котором большинство делегатов проголосовали за роспуск РКЛ. На следующий день, 6 февраля, начал свою работу учредительный съезд Новой антикапиталистической партии.
2012 — Во втором туре президентских выборов в Финляндии Президентом Финляндии избран Саули Ниинистё.
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