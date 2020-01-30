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Общество / Жизнь Сегодня, 09:3742
Гороскоп на сегодня (05.02.20)
Овен
Родные и близкие окружили вас максимальной любовью и заботой, на данном жизненном этапе это как раз то, что вам необходимо. На работе постарайтесь не подписывать никаких бумаг и тем более не проводить важные переговоры и не заключать сделки. Начальник и коллеги могут выводить вас на эмоции и провоцировать на конфликт, старайтесь сдерживать себя и дружелюбно улыбаться в ответ. Самое время подвести итоги, проанализировать семейный бюджет и постараться наметить дальнейшие планы на жизнь. 
Телец
Замечательное время для деловых встреч и налаживания контактов со старыми партнёрами. У Тельцов появится возможность проявить себя, начальство обязательно оценит ваш творческий порыв души и наградит повышением заработной платы и долгожданной премией. В нерабочее время можете смело отправляться на любовные свидания, старайтесь вести себя искреннее и улыбайтесь собеседнику. Представители этого знака зодиака склонны нервничать по любому поводу, они паникуют и теряются во время разговора по душам. Обязательно возьмите себя в руки, самое время избавиться от этого дискомфорта, грамотный психолог поможет справиться с переживаниями. 
Близнецы
Этот день обещает порадовать плодотворными проектами, лучше отказаться от развлечений и погрузиться с головой в работу. Долгожданная премия будет вам выплачена, начальник пребывает в хорошем расположении духа. Самое время вложить все свои сбережения в бизнес, о котором вы так давно мечтали. Не забывайте про родственников, семейный ужин позволит обменяться новостями и провести свободное время в компании дорогих людей.
Рак
Представителям этого знака зодиака звёзды не советуют планировать романтические свидания с партнёром. Обстоятельства могут измениться в последний момент, и не суждено осуществить задуманное. Раки привыкли полагаться на чужое мнение, пришло время научиться принимать самостоятельные решения. Будьте готовы к тому, кто возможно в данный период у вас закончатся деньги и никто из друзей и знакомых не будет готов вам помочь справиться с трудностями. 
Лев
Наступает удачный период для новых знакомств, как деловых, так и романтических. Свободные представители этого знака могут завести знакомство по переписке, в компании или во время небольшой поездки. Также это время располагает к тому, чтобы находиться в центре внимания, завоевывать симпатии. Чтобы этот период принес вам пользу, чаще бывайте на публике и больше общайтесь. Также это хорошее время для обучения, усвоения новой информации.
Дева
Более всего следует беречь глаза, область лица и головы, мочеполовую систему, а также ноги, особенно ступни, которые сейчас больше подвержены травмам и болям. Даже если вы чувствуете себя бодро, не следует чрезмерно тратить энергию, подрывать свои силы. Восполнить их будет трудно. Для оздоровления полезен свежий воздух, прогулки на природе. Экстраверты почувствуют себя лучше, находясь среди людей. в конце дня есть риск травм и острых приступов болезни.
Весы
Успехи в материальной сфере могут появиться благодаря поддержке со стороны друзей и покровителей, которые могут поспособствовать продвижению в карьере. Действовать самостоятельно и в одиночку сложнее, недостаточно сил на продуктивную в материальном плане деятельность. Творческая работа пойдет лучше, но доходы от нее будут малы или придут не сразу. Не исключен обман со стороны деловых партнеров.
Скорпион
Сейчас удачный период для того, чтобы отправиться в дальнее путешествие. Тех представителей данного знака, которые предпочтут остаться дома, может посетить Муза. Это благоприятное время для творческой работы на дому. Работа в этот период обещает быть выгодной — исполнительность и трудолюбие могут принести неплохой доход. Время благоприятно для решения финансовых вопросов. Самочувствие в это время может ухудшиться. Сейчас особенно важно беречь шею, горло и уши.
Стрелец
Трудный для вас период и психологически, и физически. Возможна повышенная раздражительность, гневливость или депрессивные состояния, недовольство собой. Бережного отношения требует эндокринная и лимфатическая системы. Полезна физическая активность, занятия спортом, особенно полезны командные виды спорта. Хорошо на вас подействует и общение с друзьями. А вот с людьми, которых друзьями назвать никак нельзя, вам лучше ограничить общение: вы слишком чувствительны сейчас к любым негативным посылам.
Козерог
Может возрасти жажда успеха и богатства, но надо соизмерять свои запросы с реальными возможностями. Материальный успех может прийти благодаря удачному сотрудничеству и способности учитывать вкусы и желания людей. Неплохой доход может дать ручная работа, технические специальности. Некоторым могут помочь старшие родственники или богатые спонсоры.
Водолей
В это время организационные дела будут удачно решаться благодаря контактам, связям и небольшим поездкам. Многие представители знака в этот период почувствуют прилив активности и подвижности. Не игнорируйте собственную интуицию — сейчас она может подсказать вам правильное решение. Это время может активизировать в вас изобретательность, которая поможет справиться даже с самыми сложными задачами. Если вы любите быть в центре внимания и хотите завоевать симпатии аудитории, не упустите возможности и чаще бывайте на публике.
Рыбы
Преобладает физическая выносливость, способность сопротивляться негативным влияниям среды на здоровье и стойко терпеть боль, если она вдруг появилась. Появиться боль может в области колен, могут заболеть зубы или уши. Терпеть в таких случаях не стоит, чтобы не произошли осложнения. Опасность болезней все же меньше, чем опасность травм. Будьте аккуратнее в пути, при работе с техникой, избегайте употребления алкоголя.
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