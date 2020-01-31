Какие сегодня праздники, события - 9 Февраля

Международные

Международный день стоматолога

Национальные

Ливан — Праздник Маронитов.

Религиозные

Католицизм

память святой Аполлонии Александрийской;

память святого Марона;

память святого Тейло;

память святого Ансберта Руанского;

память блаженной Анны Катерины Эммерих.

Православие

перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438).

Именины

Католические: Анна, Ансберт, Аполлония, Екатерина, Марон/Марун, Тейло

Православные: Варданий, Дмитрий, Ермоген, Иван, Маркиана, Пётр, Полихроний





До XX века

474 — Зенон Исавр становится византийским императором (до ноября 474 совместно со своим сыном Львом).

1529 — Сторонники Реформации разграбили и осквернили Кафедральный собор в Базеле. При этом значительное количество скульптур было повреждено иконоборцами.

1552 — Первый губернатор Чили конкистадор Педро де Вальдивия, основал город Санта-Мариа-ля-Блака-де-Вальдивия, ставший одним из форпостов испанских колонизаторов, вплоть до 1810—1811 годов, когда Чили стало независимым государством.

1601 — Столица Испании возвращается в первую столицу Испании Вальядолид.

1621 — 234-м папой римским избран Алессандро Людовизи, принявший имя Григорий XV.

1695 — Морейская война: у островов Инуссес состоялось морское сражение[en], которое окончилось вничью. Через 10 дней сражение продолжилось и турки разгромили венецианский флот.

1788 — Австрия объявляет войну Турции.

1801 — В городе Люневиль заключён мирный договор между Францией и Австрией. Со стороны Франции был подписан Жозефом Бонапартом, со стороны Австрии — министром иностранных дел Кобенцлем. Договор означал конец второй антифранцузской коалиции и послужил прологом к серии мирных договоров между Францией и её противниками, завершившихся Амьенским мирным договором 1802 года.

1849 — Весна народов: по предложению Гарибальди в Риме была провозглашена республика.

1877 — В Санкт-Петербурге организована Николаевская морская академия.

1885 — в России открылась первая бесплатная библиотека-читальня им. Ивана Сергеевича Тургенева в Москве.

1886 — состоялась премьера оперы М. П. Мусоргского «Хованщина».

1893 — первое представление оперы Джузеппе Верди «Фальстаф» состоялось в театре «Ла Скала» в Милане.

1896 — в Юсуповском саду Санкт-Петербурга прошёл первый чемпионат мира по фигурному катанию. Победу одержал немец Гильберт Фукс.

1897 — состоялась Первая Всеобщая перепись населения Российской империи.

1900 — 20-летний американский теннисист Двайт Ф. Дэвис основывает названный в честь него Кубок Дэвиса. Первым обладателем кубка Дэвиса были США, со счётом 3:0 победившие Великобританию.

XX век

1904 — 8 японских миноносцев торпедировали стоявшие на внешнем рейде Порт-Артура корабли русского флота. Это нападение положило начало Русско-японской войне. Легендарное сражение крейсера «Варяг» с японской эскадрой.

1918 — заключение договора между УНР и Центральными державами.

1920

— Британские колониальные войска вступили в столицу государства дервишей Талех. Впервые столкнувшиеся с самолётами войска дервишей разбежались.

— В Париже подписан Шпицбергенский трактат о Шпицбергене, определивший международно-правовой статус архипелага.

1923

— Совет Труда и Обороны принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации» и «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота». В. И. Ленин подписал постановление о создании Гражданского воздушного флота РСФСР.

— Премьер-министром Австралии становится Стэнли Мельбурн Брюс.

1924 — образована Нахичеванская АССР в составе Азербайджанской ССР. (с ноября 1990 года — Нахичеванская Автономная Республика в составе Азербайджанской Республики).

1929 — В Москве, по инициативе заместителя наркома по иностранным делам СССР Максима Литвинова подписан договор между СССР, Польшей, Румынией, Латвией и Эстонией об отказе от войны в качестве орудия национальной политики (т. н. «Протокол Литвинова»)

1931 — торжественное открытие и первый съёмочный день Центральной фабрики Союзкино (ныне «Мосфильм»).

1934

— Гастон Думерг становится премьер-министром Франции.

— в Афинах заключён военно-политический союз Греции, Румынии, Турции и Югославии с целью сохранения послеверсальского соотношения сил на Балканском полуострове (так называемая «Балканская Антанта»).

1943

— Харьковская наступательная операция: войска 40-й армии (К. С. Москаленко) Воронежского фронта (Ф. И. Голиков) полностью очистили Белгород от немцев.

— Краснодарская операция: началась Краснодарская наступательная операция войск Северо-Кавказского фронта (И. И. Масленников) при содействии Черноморского флота (Ф. С. Октябрьский).

— Сотня УПА под командой Григория Перигийняка напала[pl] на польскую деревню Паросля[pl] на Волыни. Было убито от 149 до 173 мирных поляков. Это нападение было первым массовым убийством поляков украинцами. С него началась Волынская резня.

1945

— Кольмарская операция: ликвидирована окружённая в районе Кольмара немецкая группировка 19-й немецкой армии.

— Британская подводная лодка HMS Venturer под командованием лейтенанта Джеймса «Джимми» С. Лондерса потопила немецкую подводную лодку U-864 в Северном море к западу от Бергена, Норвегия. Это была первая и с тех пор единственная атака лодки против лодки, когда обе были в подводном положении.

— В Эльбинге (Восточная Пруссия) арестован командир артбатареи капитан А. И. Солженицын.

1948 — в Токио основан Всемирный центр айкидо Айкикай.

1950 — Малоизвестный сенатор-республиканец от штата Висконсин Джозеф Маккарти выступил в Республиканском женском клубе в городе Уилинг в Западной Вирджинии с речью, в которой заявлял, что государственный департамент Соединённых Штатов просто заполнен коммунистами, а в департаменте Дина Ачесона (государственный секретарь при Трумэне) их число достигло 205 человек. Имя сенатора сразу же появилось на первых полосах крупнейших газет, на радио и только получившем распространение телевидении. Именно с этого выступления и началось маккартистское движение.

1953 — На фоне разворачивающегося в СССР Дела врачей, в советском посольстве в Тель-Авиве (на бульваре Ротшильда, 46), была взорвана бомба. Взрывное устройство в 30 кг (по другой версии — 15 кг) сработало у восточной стены миссии в 21:45 (советские документы указывают иное время — 22:35). Зданию был причинён значительный ущерб: были выбиты все стёкла, оконные рамы и двери на первом, втором и частично третьем этажах. Тяжело ранена А. П. Сысоева, жена завхоза, ранения различной степени тяжести получили К. В. Ершова — жена посланника и шофёр миссии И. Г. Гришин. 11 февраля СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем.

1961 — Премьера фильма польского режиссёра Ежи Кавалеровича «Мать Иоанна от ангелов».

1963 — Первый полёт узкофюзеляжного среднемагистрального пассажирского самолёта Boeing 727. С 60-х по 80-е годы Boeing 727 являлся одним из самых популярных авиалайнеров в мире.

1964 — Завершились IX зимние Олимпийские игры. В медальном зачёте лучшими были спортсмены СССР.

1965 — Премьера фильма польского режиссёра Войцеха Хаса «Рукопись, найденная в Сарагосе».

1969 — Первый полёт Boeing 747 — первый в мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолёт.

1976 — катастрофа Ту-104 в Иркутске. Погибли 24 человека.

1989 — катастрофа Ту-154 в Бухаресте. Погибли 5 человек.

1990

— На заседании Национальной ассамблеи Намибии была принята Конституция Намибии.

— На гербе Польши орёл опять обрёл корону.

1991 — Проведён референдум о независимости Литвы от СССР. За восстановление независимости проголосовали около трёх четвертей зарегистрированных избирателей, при явке превысившей 80 %.

1992 — Боснийская война: международной конференцией по бывшей Югославии представлен «План Вэнса-Оуэна», согласно которому Босния и Герцеговина делилась на 10 национальных кантонов. Столица Сараево демилитаризировалась. Отвергнут сербской стороной.

1996 — В Институте тяжёлых ионов в Дармштадте, Германия объявлено об открытии 112-го элемента с атомной массой 285, «коперниция».

1998

— Покушение на президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. В центре Тбилиси его кортеж был обстрелян из гранатомёта и автоматического оружия. Однако бронированный «Мерседес» спас ему жизнь.

— Разрешена деятельность Армянской революционной федерации Дашнакцутюн, старейшей оппозиционной партии Армении.

XXI век

2001 — Премьер-министром Таиланда стал Таксин Чиннават.

2004

— В Анголе погиб оператор телеканала НТВ Вячеслав Уткин. Он находился в Анголе по заданию редакции, работал над очередным сюжетом.

— На территории Лянкаранского и Астаринского районов Азербайджана создан Гирканский национальный парк.

2006 — торжественно открыт Храм во имя Преображения Господня в городе Серов.

2009 — Далай-лама, решением городского совета, стал почётным гражданином Рима.

2010 — утверждение Европарламентом нового состава Европейской комиссии.

2012 — на посту премьер-министра Румынии утверждён Михай Рэзван Унгуряну.

2016 — в Абхазии введён запрет на аборты.



