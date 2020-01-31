Какие сегодня праздники, события - 9 Февраля

Международные
Международный день стоматолога
Национальные
Ливан — Праздник Маронитов.
Религиозные
Католицизм
память святой Аполлонии Александрийской;
память святого Марона;
память святого Тейло;
память святого Ансберта Руанского;
память блаженной Анны Катерины Эммерих.
Православие
перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438).
Именины
Католические: Анна, Ансберт, Аполлония, Екатерина, Марон/Марун, Тейло
Православные: Варданий, Дмитрий, Ермоген, Иван, Маркиана, Пётр, Полихроний
До XX века
474 — Зенон Исавр становится византийским императором (до ноября 474 совместно со своим сыном Львом).
1529 — Сторонники Реформации разграбили и осквернили Кафедральный собор в Базеле. При этом значительное количество скульптур было повреждено иконоборцами.
1552 — Первый губернатор Чили конкистадор Педро де Вальдивия, основал город Санта-Мариа-ля-Блака-де-Вальдивия, ставший одним из форпостов испанских колонизаторов, вплоть до 1810—1811 годов, когда Чили стало независимым государством.
1601 — Столица Испании возвращается в первую столицу Испании Вальядолид.
1621 — 234-м папой римским избран Алессандро Людовизи, принявший имя Григорий XV.
1695 — Морейская война: у островов Инуссес состоялось морское сражение[en], которое окончилось вничью. Через 10 дней сражение продолжилось и турки разгромили венецианский флот.
1788 — Австрия объявляет войну Турции.
1801 — В городе Люневиль заключён мирный договор между Францией и Австрией. Со стороны Франции был подписан Жозефом Бонапартом, со стороны Австрии — министром иностранных дел Кобенцлем. Договор означал конец второй антифранцузской коалиции и послужил прологом к серии мирных договоров между Францией и её противниками, завершившихся Амьенским мирным договором 1802 года.
1849 — Весна народов: по предложению Гарибальди в Риме была провозглашена республика.
1877 — В Санкт-Петербурге организована Николаевская морская академия.
1885 — в России открылась первая бесплатная библиотека-читальня им. Ивана Сергеевича Тургенева в Москве.
1886 — состоялась премьера оперы М. П. Мусоргского «Хованщина».
1893 — первое представление оперы Джузеппе Верди «Фальстаф» состоялось в театре «Ла Скала» в Милане.
1896 — в Юсуповском саду Санкт-Петербурга прошёл первый чемпионат мира по фигурному катанию. Победу одержал немец Гильберт Фукс.
1897 — состоялась Первая Всеобщая перепись населения Российской империи.
1900 — 20-летний американский теннисист Двайт Ф. Дэвис основывает названный в честь него Кубок Дэвиса. Первым обладателем кубка Дэвиса были США, со счётом 3:0 победившие Великобританию.
XX век
1904 — 8 японских миноносцев торпедировали стоявшие на внешнем рейде Порт-Артура корабли русского флота. Это нападение положило начало Русско-японской войне. Легендарное сражение крейсера «Варяг» с японской эскадрой.
1918 — заключение договора между УНР и Центральными державами.
1920
— Британские колониальные войска вступили в столицу государства дервишей Талех. Впервые столкнувшиеся с самолётами войска дервишей разбежались.
— В Париже подписан Шпицбергенский трактат о Шпицбергене, определивший международно-правовой статус архипелага.
1923
— Совет Труда и Обороны принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации» и «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота». В. И. Ленин подписал постановление о создании Гражданского воздушного флота РСФСР.
— Премьер-министром Австралии становится Стэнли Мельбурн Брюс.
1924 — образована Нахичеванская АССР в составе Азербайджанской ССР. (с ноября 1990 года — Нахичеванская Автономная Республика в составе Азербайджанской Республики).
1929 — В Москве, по инициативе заместителя наркома по иностранным делам СССР Максима Литвинова подписан договор между СССР, Польшей, Румынией, Латвией и Эстонией об отказе от войны в качестве орудия национальной политики (т. н. «Протокол Литвинова»)
1931 — торжественное открытие и первый съёмочный день Центральной фабрики Союзкино (ныне «Мосфильм»).
1934
— Гастон Думерг становится премьер-министром Франции.
— в Афинах заключён военно-политический союз Греции, Румынии, Турции и Югославии с целью сохранения послеверсальского соотношения сил на Балканском полуострове (так называемая «Балканская Антанта»).
1943
— Харьковская наступательная операция: войска 40-й армии (К. С. Москаленко) Воронежского фронта (Ф. И. Голиков) полностью очистили Белгород от немцев.
— Краснодарская операция: началась Краснодарская наступательная операция войск Северо-Кавказского фронта (И. И. Масленников) при содействии Черноморского флота (Ф. С. Октябрьский).
— Сотня УПА под командой Григория Перигийняка напала[pl] на польскую деревню Паросля[pl] на Волыни. Было убито от 149 до 173 мирных поляков. Это нападение было первым массовым убийством поляков украинцами. С него началась Волынская резня.
1945
— Кольмарская операция: ликвидирована окружённая в районе Кольмара немецкая группировка 19-й немецкой армии.
— Британская подводная лодка HMS Venturer под командованием лейтенанта Джеймса «Джимми» С. Лондерса потопила немецкую подводную лодку U-864 в Северном море к западу от Бергена, Норвегия. Это была первая и с тех пор единственная атака лодки против лодки, когда обе были в подводном положении.
— В Эльбинге (Восточная Пруссия) арестован командир артбатареи капитан А. И. Солженицын.
1948 — в Токио основан Всемирный центр айкидо Айкикай.
1950 — Малоизвестный сенатор-республиканец от штата Висконсин Джозеф Маккарти выступил в Республиканском женском клубе в городе Уилинг в Западной Вирджинии с речью, в которой заявлял, что государственный департамент Соединённых Штатов просто заполнен коммунистами, а в департаменте Дина Ачесона (государственный секретарь при Трумэне) их число достигло 205 человек. Имя сенатора сразу же появилось на первых полосах крупнейших газет, на радио и только получившем распространение телевидении. Именно с этого выступления и началось маккартистское движение.
1953 — На фоне разворачивающегося в СССР Дела врачей, в советском посольстве в Тель-Авиве (на бульваре Ротшильда, 46), была взорвана бомба. Взрывное устройство в 30 кг (по другой версии — 15 кг) сработало у восточной стены миссии в 21:45 (советские документы указывают иное время — 22:35). Зданию был причинён значительный ущерб: были выбиты все стёкла, оконные рамы и двери на первом, втором и частично третьем этажах. Тяжело ранена А. П. Сысоева, жена завхоза, ранения различной степени тяжести получили К. В. Ершова — жена посланника и шофёр миссии И. Г. Гришин. 11 февраля СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем.
1961 — Премьера фильма польского режиссёра Ежи Кавалеровича «Мать Иоанна от ангелов».
1963 — Первый полёт узкофюзеляжного среднемагистрального пассажирского самолёта Boeing 727. С 60-х по 80-е годы Boeing 727 являлся одним из самых популярных авиалайнеров в мире.
1964 — Завершились IX зимние Олимпийские игры. В медальном зачёте лучшими были спортсмены СССР.
1965 — Премьера фильма польского режиссёра Войцеха Хаса «Рукопись, найденная в Сарагосе».
1969 — Первый полёт Boeing 747 — первый в мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолёт.
1976 — катастрофа Ту-104 в Иркутске. Погибли 24 человека.
1989 — катастрофа Ту-154 в Бухаресте. Погибли 5 человек.
1990
— На заседании Национальной ассамблеи Намибии была принята Конституция Намибии.
— На гербе Польши орёл опять обрёл корону.
1991 — Проведён референдум о независимости Литвы от СССР. За восстановление независимости проголосовали около трёх четвертей зарегистрированных избирателей, при явке превысившей 80 %.
1992 — Боснийская война: международной конференцией по бывшей Югославии представлен «План Вэнса-Оуэна», согласно которому Босния и Герцеговина делилась на 10 национальных кантонов. Столица Сараево демилитаризировалась. Отвергнут сербской стороной.
1996 — В Институте тяжёлых ионов в Дармштадте, Германия объявлено об открытии 112-го элемента с атомной массой 285, «коперниция».
1998
— Покушение на президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. В центре Тбилиси его кортеж был обстрелян из гранатомёта и автоматического оружия. Однако бронированный «Мерседес» спас ему жизнь.
— Разрешена деятельность Армянской революционной федерации Дашнакцутюн, старейшей оппозиционной партии Армении.
XXI век
2001 — Премьер-министром Таиланда стал Таксин Чиннават.
2004
— В Анголе погиб оператор телеканала НТВ Вячеслав Уткин. Он находился в Анголе по заданию редакции, работал над очередным сюжетом.
— На территории Лянкаранского и Астаринского районов Азербайджана создан Гирканский национальный парк.
2006 — торжественно открыт Храм во имя Преображения Господня в городе Серов.
2009 — Далай-лама, решением городского совета, стал почётным гражданином Рима.
2010 — утверждение Европарламентом нового состава Европейской комиссии.
2012 — на посту премьер-министра Румынии утверждён Михай Рэзван Унгуряну.
2016 — в Абхазии введён запрет на аборты.