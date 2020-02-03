Какие сегодня праздники, события - 10 Февраля

Национальные

Италия — Национальный день памяти изгнанных из Истрии и Далматии и жертв фойбе.

Россия — День дипломатического работника.

Россия — День памяти Александра Сергеевича Пушкина.

Эритрея — День Фенкил

Религиозные

Католицизм

память блаженной Катрин дю Вердье дэ ла Сориньер;

память Австреберты Павиллийской;

память святой Схоластики.

Православие

память преподобного Ефрема Сирина (373—379);

память преподобного Феодосия Тотемского (Суморина) (1568);

память священномучеников Игнатия (Садковского), епископа Скопинского, Владимира Пищулина, пресвитера и преподобномученика Варфоломея (Ратных), мученицы Ольги Евдокимовой (1938);

память преподобного Ефрема Печерского, епископа Переяславского (ок. 1098);

память преподобного Леонтия (Стасевича), исповедника (1972);

память святого Феодора Богоявленского, исповедника, пресвитера (1933);

память преподобного Палладия Антиохийского (Сирийского), пустынника (IV);

память преподобного Исаака Сирина, епископа Ниневийского (VI—VII);

память преподобного Ефрема Новоторжского (1053);

празднование в честь Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери.

Именины

Католические: Ауферия, Екатерина, Схоластика

Православные: Варфоломей, Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаак, Леонтий, Ольга, Палладий, Плутодор, Феодосий, Фёдор, Хариса





До XIX века

1258 — Ближневосточный поход монголов: монгольские войска под командованием Хулагу и их союзники после осады взяли Багдад, столицу Аббасидского халифата (в настоящее время — столица Ирака). После вторжения Багдад был разграблен и сожжён, погибло от 100 000 до 1 000 000 жителей. Библиотеки Багдада, включая Дом Мудрости, были уничтожены монголами, книги кидали в реку, чтобы гатить Тигр. Багдад был разрушен и несколько столетий оставался грудой развалин, что означало конец так называемого Исламского Золотого Века.

1306 — Борьба за влияние в Шотландии между кланами Брюсов и Коминов вылилось в убийство Джона Комина «Рыжего» Робертом Брюсом в одной из церквей Дамфриса, в результате чего Брюс фактически оказался главой антианглийского движения в стране. На его сторону перешла часть шотландских баронов, и 25 марта 1306 года Роберт Брюс был коронован в Скуне королём Шотландии.

1354 — Погром в День святой Схоластики. Крупная драка между студентами Оксфордского университета и городскими жителями, которые переросли в вооружённые столкновения между жителями и студентами, которые продолжались два дня и жертвами которых стали 63 студента и около 30 горожан. В конце концов студенты потерпели поражение. Формально университет «простил» город 10 февраля 1955 г.

1567 — Взорвался начинённый пороховыми бочками дом в Керк-о’Фильде, где остановился король-консорт Шотландии Генрих Стюарт лорд Дарнли и где он встречался накануне с королевой. В саду при доме было найдено тело принца, по-видимому, убитого при попытке бегства из горящего дома. Убийство Дарнли, в котором народная молва обвинила королеву, стало первым шагом к свержению в конце 1567 г. Марии Стюарт.

1763 — В Париже подписан мирный договор между Великобританией и Португалией, с одной стороны, и Францией и Испанией — с другой, вместе с Губертусбургским миром положивший окончание Семилетней войне. Предварительные условия мира были подписаны в Фонтенбло 3 ноября 1762 года.

1772 — Франц Иосиф I фон Лихтенштейн становится князем Лихтенштейна.

1784 — согласно указу Екатерины II порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

XIX век

1810 — отказ Александра I выдать великую княжну Анну Павловну замуж за Наполеона.

1813 — Война шестой коалиции: Русские войска Винцингероде разбили польский 4-й полк Легионов Вислы в сражении под Рогозьно.

1814 — Шестидневная война Наполеона: Сражение при Шампобере, разгром Наполеоном русского корпуса под командованием Олсуфьева.

1828 — Четверо английских пастухов убили более 30[en] мирных тасманийцев на мысе Грим, на севере Тасмании.

1841 — Официально опубликован «Акт о Британской Северной Америке». Он упразднил законодательные учреждения Нижней и Верхней Канады и по которому вместо этих колоний была создана новая политическая единица Провинция Канада.

1846 — Первая англо-сикхская война: британцы атаковали[en] главный сикхский плацдарм в Собраоне. Тедж Сингх дезертировал из сикхской армии в начале битвы. Несмотря на отчаянное сопротивление сикхов, войска Гофа прорвали их линии. Мосты за спиной у сикхов были уничтожены огнём британской артиллерии, либо, были уничтожены отступающим Теджом Сингхом, чтобы избежать преследования британцев. Сикхи оказались в ловушке. Они отказались сдаваться, и британцы не показали милосердия. Победа англичан нанесла сикхской армии серьёзный удар.

1879 — Под председательством экзарха Анфима I, в городе Велико-Тырново открылось Учредительное собрание Болгарии.

1881 — В Париже, в Национальном театре комической оперы, состоялась премьера оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана».

XX век

1906 — спущен на воду английский броненосец «Дредноут» («Неустрашимый»). Лучший корабль своего времени.

1907 — на благотворительном представлении в Мариинском театре состоялась премьера балета Михаила Фокина, поставленного на фортепианные произведения Фредерика Шопена, «Шопениана».

1919 — в Варшаве, в здании бывшего Александро-Мариининского института благородных девиц (улица Вейская), состоялось первое заседание Учредительного Сейма Польской Республики.

1920 — генерал Юзеф Халлер организовал в Пуцке первое «обручение Польши с морем» (польский военный флаг был торжественно погружён в Балтийское море).

1925 — подписан конкордат между Святым Престолом и Польской Республикой, дающий Ватикану полную свободу действий во всех польских землях и приходах.

1935 — основан Сихотэ-Алинский заповедник (Приморский край).

1935 — основан израильский город Нагария.

1937 — создан Государственный ансамбль танца СССР под руководством Игоря Моисеева.

1939 — Гражданская война в Испании: Войска генерала Франко захватили Каталонию, лишив республиканскую Испанию выхода к границе с Францией.

1942 — самый первый в истории «Золотой диск» (покрытый слоем золота) звукозаписывающей компании RCA Victor был вручён Гленну Миллеру (с записью «Чаттануги чу-чу»).

1944 — образован Моргаушский район Чувашии.

1945

Подводной лодкой С-13 под командованием Александра Маринеско был потоплен транспорт «Генерал фон Штойбен», при этом погибло более 3600 человек (приводятся следующие числа: погибло 3608, спасено 659 человек).

Восточно-Померанская операция. Началась Восточно-Померанская операция 2-го Белорусского фронта К. К. Рокоссовского и правого крыла 1-го Белорусского фронта Г. К. Жукова, проходившая с 10 февраля по 4 апреля 1945 года.

Завершилась Битва в Хюртгенском лесу, ставшая самым длинным сражением на немецкой земле во Второй мировой войне и самым длинным из всех сражений, в котором когда-либо участвовала армия США.

Войска 2-го Белорусского фронта, сломив сопротивление окружённой группировки противника, штурмом овладели городом Эльбинг.

Войска 3-го Белорусского фронта, с боем овладели городом Прейсиш-Эйлау.

1947 — в Париже подписаны мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией. (вступили в силу 15 сентября 1947 года).

1957 — В Судане начался Кубок африканских наций 1957 года. 1-й по счету футбольный чемпионат среди сборных, проводимый Африканской конфедерацией футбола.

1962 — сбитый над территорией СССР американский пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс был обменян на советского разведчика Рудольфа Абеля.

1963 — В результате слияния городов Модзи, Кокура, Тобата, Яхата и Вакамацу на севере острова Кюсю образован город, определённый указом правительства Японии Китакюсю.

1986

Ирано-иракская война: Иранские войска, в ходе операции «Валь Файр 8», захватывают полуостров Фао, что практически отрезало Ирак от доступа в Персидский залив. Командующий иракскими войсками на полуострове Фао генерал-майор Шавкат Ата был вызван в Багдад и расстрелян. Вернуть полуостров Фао иракцы смогли лишь в апреле 1988 года.

В Палермо открылся крупнейший процесс над сицилийской мафией, т. н. «Максипроцесс».

1989 — Майкл Норман Мэнли возвращается на пост премьер-министра Ямайки.

1990

Война за независимость Эритреи: Войска НФОЭ штурмом берут город и порт Массава.

Советский лидер Михаил Горбачёв, во время встречи в Москве с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, выразил согласие на объединение Германии.

1992 — ВВС США начали доставку американской гуманитарной помощи в страны СНГ (операция «Provide Hope»).

1994 — Создано Бразильское космическое агентство.

1995

В Алма-Ате десять стран СНГ подписали соглашение о создании Объединённой системы ПВО СНГ.

Перуанско-эквадорский конфликт: Пять перуанских самолётов Су-22 и A-37 пересекли границу с Эквадором. В результате воздушного боя с двумя эквадорскими «Мираж» F1 и одним самолётом Кфир, два Су-22 были сбиты Миражами, а А-37 Кфиром. Эквадорские самолёты потерь не имели. Это крупнейший воздушный бой в Южной Америке.

Подписан меморандум о сохранении мира и стабильности в государствах СНГ.

1996 — начался первый шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым (со счётом 4—2 победил Г. Каспаров).

1998

Принят Гимн Боснии и Герцеговины.

Милли Меджлис Азербайджана принял решение об отмене смертной казни и замене её пожизненным заключением.

XXI век

2004 — Москву с первым (рабочим) визитом (10—11 февраля) посетил Президент Грузии Михаил Саакашвили.

2005 — в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся первый этап муниципальных выборов. К участию в них были допущены только мужчины в возрасте от 21 года и старше. Это были первые более чем за 30 лет муниципальные выборы в стране.

2005 — МИД КНДР впервые открыто заявил о создании в стране ядерного оружия.

2006 — В Турине открылись XX зимние Олимпийские игры.

2007 — Владимир Путин впервые посетил мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности, где изложил доклад, названный Мюнхенской речью Путина.

2009

На орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.

Парламентские выборы в Израиле. Партия «Кадима» выиграла выборы, но не смогла создать коалицию. В итоге партия «Ликуд» смогла создать коалицию и сформировать правительство.

2013 — Парламентские выборы в Монако.

2015

Убийство студентов в Чапел-Хилле (США).

Обстрел Краматорска в ходе войны в Донбассе.