Санкции за суды над украинцами в Крыму инициирует Минветеранов

Совместно с "Крымской правозащитной группой", работники Минветеранов подготовили проект распоряжения о санкциях против нескольких десятков человек.

По данным министерства, собрано достаточно доказательств против так называемых "следователей", "прокуроров" и "судей", которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами в Крыму.

Минветеранов инициирует введение санкций против силовиков, которые устраивали суды только над украинскими гражданами в Крыму и незаконно задерживали украинских моряков в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.