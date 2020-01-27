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Общество / Жизнь Сегодня, 09:5237
Санкции за суды над украинцами в Крыму инициирует Минветеранов
Совместно с "Крымской правозащитной группой", работники Минветеранов подготовили проект распоряжения о санкциях против нескольких десятков человек.
По данным министерства, собрано достаточно доказательств против так называемых "следователей", "прокуроров" и "судей", которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами в Крыму.
Минветеранов инициирует введение санкций против силовиков, которые устраивали суды только над украинскими гражданами в Крыму и незаконно задерживали украинских моряков в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Проект направлен на согласование в профильные органы власти. После его согласования, проект распоряжения будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины и, в случае принятия правительством, станет основанием для принятия Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций", - говорится в сообщении.
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