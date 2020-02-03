Какие сегодня праздники, события - 12 Февраля

Международные

ООН — День Дарвина

ООН — Международный день детей-солдат

Национальные

Венесуэла — День молодёжи

Мьянма — День единства

США — Национальный день свободы брака

Аризона, Иллинойс, Индиана, Калифорния, Коннектикут, Миссури, Нью-Джерси, Нью-Йорк — День рождения Линкольна

Джорджия — День Джорджии

Таджикистан — День памяти погибших во время массовых беспорядков в Душанбе 12—14 февраля 1990 года.

Религиозные

Католицизм

память Дамиана Александрийского;

память Юлиана Гостеприимного.

Православие

Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста;

память священномученика Ипполита, епископа Остинского и с ним мучеников Кенсорина, Савина, Хрисии девы;

память блаженной Пелагии Дивеевской (Серебренниковой) (1884);

память священномученика Владимира Хрищеновича, пресвитера (1933);

память мученика Стефана Наливайко (1945);

память преподобного Зинона Каппадокийского, ученика святителя Василия Великого (V в.);

память мученика Феофила Нового, Константинопольского (784);

память преподобного Зинона, постника Печерского (XIV в.);

память благоверного Петра, царя Болгарского (967).

Именины

Католические: Дамиан, Юлиан.

Православие: Василий, Владимир, Григорий, Зинон, Иоанн, Ипполит, Кенсорин, Пелагия, Пётр, Савин, Стефан, Феофил, Хрисия.





До XIX века

881 — Карл III Толстый получил корону императора Запада из рук папы Иоанна VIII.

1049 — 152-м папой римским избран граф Бруно фон Эгисхайм-Дагсбург, принявший имя Лев IX.

1111 — Папа римский Пасхалий II отказывается короновать императора Священной Римской империи Генриха V, после чего тот арестовывает папу и увозит его из Рима.

1429

Столетняя война: Во время осады Орлеана англичане нанесли поражение французам в Битве близ деревни Руврэ.

К капитану города Вокулёр Роберу де Бодрикуру обратилась 17-летняя девушка из деревни Домреми на границе Шампани и Лотарингии и объявила, что именно ей суждено снять осаду с Орлеана, возвести дофина на трон и изгнать захватчиков из королевства. Началась эпопея Жанны д’Арк.

1461 — Война Алой и Белой розы: Вторая битва при Сент-Олбансе. Армия Ланкастеров одержала победу над армией Йорков под командованием графа Уорика и освободила короля Генриха VI, бывшего пленником Уорика.

1502 — Из Кастилии изгнаны мавры, не принявшие христианства.

1541 — Испанским конкистадором и первым губернатором Чили Педро де Вальдивия основан город Сантьяго-де-Чили.

1554 — Джейн Грей, «королева на девять дней», казнена по обвинению в узурпации власти. Она и её муж были обезглавлены в Лондоне.

1593 — Имджинская война: 3000 корейских солдат под командованием Квон Юла разгромили в сражении за крепость Хэнджу почти 30 000-ю японскую армию.

1606 — Мореплаватель Кирос, Педро Фернандес открыл остров Аману.

1629 — Война двух Ваза: Шведские войска Германа Врангеля разбили в сражении под Гужно[pl] польские части Станислава Реверы Потоцкого, пытавшиеся не дать шведам снять осаду с Бродницы.

1771 — Густав III стал королём Швеции, готов и вендов.

1797 — Впервые исполнен написанный Йозефом Гайдном гимн «Боже, храни кайзера», ставший национальным гимном Австрийской империи.

XIX век

1810 — Наполеоном Бонапартом утверждён новый уголовный кодекс, действовавший затем до 1994 года.

1814 — Шестидневная война Наполеона: В сражении при Шато-Тьерри Наполеоном разгромлен русско-прусский арьергард корпусов Йорка и Остен-Сакена.

1817 — Чилийская война за независимость: В результате сражения при Чакабуко потерпело поражение правительство генерал-капитанства Чили, испанской колониальной администрации, подчиненной вице-королевству Перу. Путь к Сантьяго де Чили был теперь свободным и 14 февраля армия Хосе де Сан Мартина вошла в город.

1818 — Чили провозгласило свою независимость.

1832 — Эквадор аннексировал Галапагосские острова.

1833 — опубликование Свода законов Российской империи.

1855 — Основан Университет штата Мичиган.

1864 — Открыт Московский зоопарк.

1865 — Дмитрий Менделеев защитил диссертацию «О соединении спирта с водою». Многие уверены, что в ней он заложил основу рецепта русской водки.

1874 — Большинством гавайского национального собрания на престол Королевства Гавайских островов был избран Калакауа.

1880 — указом Александра II учреждена «Верховная распорядительная комиссия по охранению государственного порядка и общественного спокойствия».

1884 — Л. Е. Уотерман (L.E. Waterman), нью-йоркский торговец канцелярскими товарами, патентует капиллярную систему для авторучки.

1891 — Итальянским астрономом Элией Миллосевичем в обсерватории Римского колледжа открыт астероид главного пояса «Жозефина».

1893 — Первая итало-эфиопская война: Менелик II объявил о расторжении Уччиальского договора.

1898 — Первая жертва автокатастрофы: Генри Линдфильд разбивается в своей машине.

1899 — Испания продала Германии Каролинские, северную часть Марианских островов и Палау.

XX век

1908

В Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара.

Тео Хемскерк стал премьер-министром Нидерландов.

В Англии опубликован закон, согласно которому подвергался штрафу каждый, кто разрешал курить детям.

1909 — Основана Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения, крупная общественная организация США, основанная для защиты прав чёрного населения. В настоящее время является одной из самых старых и влиятельных организаций, борющихся за гражданские права.

1912 — вдовствующая императрица Китая (династия Цин) отреклась от трона от имени малолетнего Пу И, последним её указом Юань Шикаю предписывалось сформировать республиканское правительство.

1914 — Иван Логгинович Горемыкин сменяет графа Владимира Николаевича Коковцова на посту председателя Совета Министров Российской империи.

1922 — Гражданская война в России: Разгром Красной Армией и Народной армией ДВР под командованием Василия Блюхера белогвардейцев под руководством генерала Викторина Молчанова под Волочаевкой.

1924 — В Нью-Йорке в сопровождении оркестра Пола Уайтмана впервые исполнено одно из самых известных произведений Джорджа Гершвина, «Голубая рапсодия».

1925 — образована Каракалпакская автономная область в составе Казахской АССР.

1931 — Ватиканское радио было торжественно открыто Римским Папой Пием IX, речь которого на латыни транслировалась на весь мир.

1933 — Айслебенское кровавое воскресенье. 600 штурмовиков и эсэсовцев ворвались в одну из гимназий Айслебена, где в это время проходила церемония посвящения в совершеннолетие членов молодёжной организации КПГ. В ходе нападения 25 человек получило серьёзные ранения, а трое были убиты.

1934 — Гражданская война в Австрии: Обыск в штаб-квартире социал-демократов в Линце спровоцировал вооружённое столкновение между правительственными силами и боевиками запрещённых левых организаций. Конфликт охватил крупные города Австрии, прежде всего Вену, где левые боевики забаррикадировались в рабочих кварталах.

1938 — Аншлюс Австрии: Канцлер Австрии Шушниг был вызван в гитлеровскую резиденцию Берхтесгаден, где под угрозой немедленного военного вторжения был вынужден подписать предъявленный ему ультиматум из трёх пунктов, фактически ставивший страну под контроль Германии и превращавший её практически в провинцию Третьего рейха.

1939 — Состоялись первые выборы в сейм Карпатской Украины.

1941

Североафриканская кампания: Передовые подразделения немецкого Африканского корпуса под командованием Роммеля высадились в Триполи.

Пенициллин впервые успешно используется для излечения больного.

1942 — Постановлением ГКО на вооружение принята 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3, разработанная коллективом под руководством В. Г. Грабина. Эта пушка стала самым массовым орудием Второй мировой войны и первым в мире орудием, поставленным на конвейерную сборку.

1943 — 37-я и 18-я армии, совместно с частью сил 46-й армии Северо-Кавказского фронта (И. И. Масленников), при поддержке партизан освободили г. Краснодар.

1944

После целого ряда провалов операций, возглавлявшихся Канарисом, Гитлер объявил об отстранении Канариса от должности, а также о том, что большая часть абвера переподчиняются Главному управлению имперской безопасности СС. После отставки Канарис был помещён в замок Лауэнштейн, покидать который ему запрещалось.

Ленинградско-Новгородская операция: Соединения 67-й армии Ленинградского фронта во взаимодействии с войсками Волховского фронта и партизанами освободили город Лугу.

1945

Перу объявляет войну Германии.

Западно-Карпатская операция: Соединения 1-й гвардейской и 38-й армий 4-го Украинского фронта овладели городом Бельско-Бяла — мощным узлом сопротивления противника на подступах к Моравска-Остравскому району.

Будапештская операция: Войска 2-го Украинского фронта Р. Я. Малиновского, сломив сопротивление противника в западной части Будапешта (Буда), заняли королевский замок и старую крепость.

Варкизское соглашение, заключено в Варкизе, близ Афин, между Национально-освободительным фронтом Греции (ЭАМ) и правительством Н. Пластираса после 50-дневного вооружённого сопротивления греческих левых английским войскам и их союзникам в Греции.

Ахилл ван Аккер занял пост премьер-министра Бельгии.

1946 — Завершилась операция «Дэдлайт» по уничтожению силами союзников трофейных немецких подводных лодок в основном в глубоких гаванях Лисахалли, Северная Ирландия, и Лох-Риэн, Шотландия. Из 154 капитулировавших субмарин 121 была уничтожена, остальные 33 были поделены между союзниками.

1947 — падение Сихотэ-Алинского метеорита в горах Сихотэ-Алинь (СССР).

1949 — Основатель международной религиозно-политической ассоциации «Братья-мусульмане», Хасан аль-Банна застрелен в Каире, его убийца так и не был пойман.

1950 — 23 европейскими теле- и радиокомпаниями средиземноморского региона на конференции в курортном городе Торки, графство Девон, Великобритания, создан Европейский вещательный союз, крупнейшее объединение национальных вещательных организаций в мире. ЕВС является организатором ежегодного конкурса песни Евровидение, Детского конкурса песни Евровидение и Танцевального конкурса Евровидение.

1955 — Принято Постановление Совета Министров СССР № 292—181 о создании полигона по испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты и запуску искусственных спутников Земли — научно-исследовательского и испытательного полигона № 5 Министерства обороны СССР (НИИП-5). Местом строительства был выбран Казахстан. Ныне полигон с 1961 года известен как космодром Байконур. Директором строительства назначен генерал А. И. Нестеренко.

1957 — Роберт Венторф получает боразон (кубический нитрид бора) — один из самых твёрдых материалов на Земле.

1958 — В Китае, в рамках политики Большого скачка, началась масштабная кампания по борьбе с сельскохозяйственными вредителями. Замысел кампании был в уничтожении «четырёх вредителей» — крыс, комаров, мух и воробьёв. Кампания против воробьёв приняла наиболее массовый характер.

1961 — В Советском Союзе в сторону планеты Венера запущена автоматическая межпланетная станция «Венера-1». «Венера-1» стала первым космическим аппаратом, пролетевшим на близком расстоянии от планеты Венера.

1968

Война во Вьетнаме: Южнокорейские десантники убивают 79 мирных жителей деревень Пьёнг-Хи и Пьёнг-Хат (уезд Диенбан, Куангнам).

катастрофа Ан-2 под Усть-Каменогорском.

1973 — Аппарат «Марс-5» успешно выходит на орбиту Марса.

1974 — Арестован Солженицын, который был обвинён в измене Родине и лишён советского гражданства. 13 февраля он был выслан из СССР (доставлен в ФРГ на самолёте). 14 февраля 1974 года был издан приказ начальника Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР «Об изъятии из библиотек и книготорговой сети произведений Солженицына А. И.». Архив и военные награды писателя помог тайно вывезти за рубеж помощник военного атташе США Вильям Одом.

1979

Самолёт Vickers Viscount авиакомпании Air Rhodesia сбит зимбабвийскими повстанцами с помощью ракет Стрела-2 в районе Кариба, вскоре после вылета из Солсбери. Все 59 человек на борту погибли.

запущен «Космос-1076», первый советский океанографический спутник.

1981 — катастрофа Ил-14 на острове Хейса (земля Франца-Иосифа), погибли 2 человека.

1990 — В Душанбе началось политическое противостояние сил правительства и оппозиции, приведшее к гражданской войне.

1991 — Верховный Совет Украинской ССР принял Закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики».

1992 — Вступила в силу Конституция Монголии.

1994

В Лиллехаммере открылись XVII зимние Олимпийские игры. Игры открыл король Норвегии Харальд V.

Из Национального музея Норвегии украдена наиболее знаменитая, вторая по счёту версия картины норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка, «Крик». Несколькими месяцами позже она была возвращена на своё место.

1999

Сенатом США отклонён импичмент Билла Клинтона по обвинению в лжесвидетельстве в связи с делом о сексуальной связи с Моникой Левински.

Премьерный показ исторического польского мини-сериала из 4 серий, снятого режиссёром Ежи Гофманом по сюжету романа (первой части «Трилогии») польского писателя Генрика Сенкевича, «Огнём и мечом»

XXI век

2001 — вышли в эфир «Вести-Москва» — информационная программа телеканала «Россия».

2002

Катастрофа Ту-154 под Хорремабадом (Иран), погибли 119 человек.

В Международном трибунале по военным преступлениям в бывшей Югославии в Гааге началось рассмотрение дела по обвинению бывшего президента Союзной Республики Югославия Слободана Милошевича в военных преступлениях.

2008

Взрыв мечети Хосейнийе-Шохада в Ширазе. В результате происшествия погибли 12 человек, 202 получили ранения.

Закончилась забастовка Гильдии сценаристов США, начавшаяся 5 ноября 2007 года.

2009

Bombardier Q400 врезался в жилой дом в г. Клэренс близ Буффало (США). Погибли все 48 человек, находившиеся на борту, а также житель дома.

Зиллур Рахман провозглашен президентом Бангладеш без проведения голосования.

2010

В Ванкувере открылись XXI зимние Олимпийские игры. Участники и гости торжественной церемонии почтили минутой молчания память грузинского спортсмена-саночника Нодара Кумариташвили, погибшего во время тренировочного заезда в этот же день.

Начало крупной наступательной операции Моштарак в Афганистане, крупнейшей с начала войны в 2001 году.

Вступил в должность во второй раз Президент Абхазии Сергей Багапш.