Гороскоп на сегодня (12.02.20)

Овен

В данный период вам нужно внимательно следить за безопасностью и здоровьем. Велик риск инфекционных заболеваний. Берегите уши, горло, шею. Если почувствуете неприятные симптомы, не откладывайте лечение — лучше самостоятельно обратитесь к врачу. Это хорошее время для постижения секретов, изучения тайных наук. Вы можете понять или почувствовать то, что недоступно другим. Некоторые представители этого знака в этот день могут ощутить прилив активности, но неосторожные движения в этот период способны привести к травме.

Телец

Берегите печень и почки, избегайте излишеств в еде и питье, большого количества жареного, жирного, копченого, соленого. Травмам и внезапным заболеваниям подвержена область бедер и таза, возможны травмы головы, воспаление седалищного нерва или невралгические боли в тазобедренных суставах. Состояние нервной системы может сказаться на физическом самочувствии, многие болезни являются результатом стрессов или простуд.

Близнецы

Для многих представителей данного знака зодиака главной темой этого периода могут стать любовные отношения. Сейчас вы можете влюбиться или наладить уже существующую связь. В этот период у вас есть возможность существенно расширить сферу своих контактов, не только личных, но и деловых. Что касается романтических союзов, то, несмотря на обилие позитивных указаний, возможны и определенные сложности, например некоторая неясность или туманность в отношениях.

Рак

Возможна интенсивная трата энергии, перенапряжение физическое и психическое. Уязвима нервная система, воспроизводящая сфера и прямая кишка, возможны простудные заболевания, нарушение пищеварения, воспалительные процессы в суставах, кожные болезни. Следует избегать курения и простуд, так как дыхательная система плохо реагирует на нечистый и слишком холодный воздух. Травмоопасность невысока, телесные повреждения можно получить в драке или во время спортивных соревнований.

Лев

Слабый настрой на материальную сферу, поэтому сохранить и приумножить денежные средства будет трудно. Пользу может принести интеллектуальная деятельность, больше связанная с исследованиями, чем с преподаванием. Это неблагоприятное время в областях, где требуются частые контакты с людьми. Деловые поездки могут быть неудачными из-за досадных случайностей, ошибок, задержек. Возможны финансовые трудности.

Дева

Вероятно, вы столкнётесь с обилием работы. С одной стороны, это может быть очень выгодным. С другой стороны, чрезмерная загруженность может привести к перенапряжению и плохому самочувствию. Для медицинских и косметологических процедур это подходящий период. Начальникам в это время будет проще найти контакт с подчиненными. Некоторые из представителей этого знака могут почувствовать симпатию к человеку, с которым их объединяют деловые, рабочие отношения. Не исключен роман с коллегой.

Весы

Сегодня у вас уязвимы почки, мочевой пузырь, при патологии необходима диета и профилактические мероприятия. Нужны умеренные физические нагрузки, вреден недостаток движения, как и избыточное физическое напряжение. Заболевания чаще связаны с неумеренностью и неосторожностью. Возможны случайные травмы во время работы.

Скорпион

Танцуйте – звезды прислали вам письмо. Скорпионы то и дело будут получать радостные известия, связанные с финансами. Возможны выигрыши в лотерею, или победы в конкурсах – главное, верить в свою удачу, и действовать, не обращая внимания на недоверчивых друзей и скептичных коллег. Расположение планет поспособствует заключению выгодных сделок, и подписанию перспективных контрактов.

Стрелец

Вы совершенно разучились отдыхать и расслабляться – звезды рекомендуют изменить ситуацию, и найти время для себя, для друзей и для родственников. Правда, деловые партнеры в этот февральский день думают иначе – все будто сговорились заваливать Стрельцов делами и интересными заданиями. Если совесть не позволяет забыть о работе, попробуйте внести в профессиональную жизнь нотку творчества, возможно, ваши идеи окажутся перспективными.

Козерог

Отбросьте сомнения, и двигайтесь к цели – именно с таким напутствием решили обратиться звезды к Козерогам. Ситуация в профессиональной сфере в этот период выровняется, и Козероги сумеют разобраться с проблемами, мешающими двигаться вперед. Старайтесь избегать общения со сварливыми коллегами – со скандалистами вам не по пути. Спрятаться от поклонников не удастся – от ухажеров не будет отбоя. Попробуйте выкроить время и на домочадцев – даже зимние забавы без вас кажутся скучными и неинтересными.

Водолей

Увлекающимся и импульсивным Водолеям в этот день следует держаться подальше от авантюристов. Ваша интуиция не ошибается, но иногда внутренний голос работает со сбоями – старайтесь не принимать важных решений. В сфере любовных взаимоотношений опасностей не ожидается, однако ситуация в личной жизни Скорпионов станет несколько загадочной, и даже таинственной.

Рыбы

Проявляйте инициативу, ведь в это время важно быть активными, и не скромничать. Профессиональные проблемы будут решаться быстро, и эффективно – Рыбам нужно лишь не терять контроль над ситуацией, и чаще советоваться с влиятельными друзьями. Общение с деловыми партнерами перейдет на новый уровень – к вам начнут прислушиваться, и Рыбы могут надеяться на повышение в должности.