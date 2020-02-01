 

Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка) (Эксклюзив)

Общество / Досуг / Публикации Сегодня, 11:3954
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время?

Несколько столетий тому назад жил в одном городке старый мастер-часовщик. Городок, небольшой и тихий, находился в маленькой европейской провинции на границе между тремя графствами. Всё свое время старый мастер проводил в мастерской, занимаясь любимым ремеслом – изготовлением карманных часов. Часы в то время изготовлялись вручную, долго и стоили очень дорого. Городок был маленький и заказов было совсем немного. У старого мастера не было своих часов. Нет, он не был нищим, просто все заработанные деньги он тратил на закупку деталей для изготовления новых заказов и сломанных часовых механизмов, которые задорого скупал у горожан, путешественников и торговцев, посещавших их городок. Чудаковатый мастер был готов платить большие деньги за сломанные и старые часы, что было хорошо известно всем жителям городка. Поэтому денег у него никогда не было, сломанные, старые и разбитые часы люди тащили ему со всех сторон, зная, что старый дурак купит этот хлам за хорошие деньги.

- Зачем тебе эта ржавчина? – смеялись они. – Ты же можешь себе сделать новые!

Но старый мастер только мялся, глупо улыбался и молчал. Он знал, что люди не поймут его – он искал свой сокровенный, заветный секрет. У каждого настоящего мастера должен быть свой секрет. Каждый мастер ищет только свой секрет, а каждый секрет ищет только своего мастера. Днем он работал, если появлялись заказы на новые часы, а по ночам разбирал и изучал сломанные часы, собранные когда-то неизвестными ему талантливыми мастерами. Часами терпеливо разбирал и изучал он ржавые механизмы и системы, пытаясь изучить старинные фамильные секреты своих коллег по ремеслу. Он не хотел грубо копировать их работу, ему было очень важно найти именно свой секрет.

Однажды в город прибились два нищих беспризорных мальчика – Карл и Клаус. Эпидемия чумы убила их родителей, и они сбежали от неё из родного города в соседнее графство. Старик пожалел этих несчастных детей, а так как своих у него не было, он решил оставить их у себя и передать им свое искусство. Но денег у него, как обычно, не было, а одевать, кормить и обучать сразу двух подмастерьев это совсем недешево. Тогда мастер собрал всю свою коллекцию старых и сломанных часов и, скрепя сердце, продал её.

- Ничего, - рассуждал мастер. – Может я никогда и не найду свой секрет, зато передам этим мальчикам то, что уже знаю и умею. Может быть, они найдут то, что не смог найти я?
- Наверное, я всю жизнь занимался не своим ремеслом, - печалился он. – Раз так и не смог найти свой секрет настоящего мастера. И уже, вероятно, никогда не найду.

Шли годы... Мальчики выросли и возмужали, а в часовом ремесле даже старому мастеру было уже тяжело соревноваться с ними. Но он был счастлив, как бывает счастлив наставник, которого превосходят свои ученики. Надо сказать, что подмастерья оказались очень способными и быстро учились, часто выполняя за мастера самую тонкую работу. Со временем каждый из них ушел и сам стал мастером часовых дел.

Карл взял заказ городских властей и сконструировал огромные городские часы в главной городской башне. Мастер был очень горд за своего ученика – ведь он смог найти свой собственный секрет – создать такие огромные часы.

Клаус – второй ученик стал работать с дорогими заказами и вскоре очень разбогател. Он создавал часы для весьма богатых людей, инкрустировал их золотом и драгоценными камнями, превращая часы в настоящие произведения искусства. Однажды он сделал заказ очень влиятельному вельможе – это был настоящий шедевр, на который с завистью смотрела вся знать города. Это был настоящий триумф старого мастера, ведь второй его ученик тоже оказался на редкость талантлив и смог найти свой уникальный секрет.

Прошло еще 5 лет… Начавшаяся вскоре война прошлась по графству, зацепив и маленький городок, в котором доживал свое старый часовщик. Городская башня вместе с часами была разрушена, а её создатель – Карл, погиб, защищая свое творение и родной город. Богатый вельможа пролил на дорогие часы вино, и отнес их в ремонт мастеру Клаусу. И, когда Клаус поздно вечером возвращал их после починки заказчику – его, из-за этих часов, убили неизвестные люди. А бесценный шедевр сломали из-за золота и камней, разобрали и продали на вес.

А старый мастер всё жил. Он видел войну, пережил осаду города, похоронил Клауса и со слезами смотрел разрушенную башню с городскими часами. О беде со своим вторым учеником он только слышал – новости в маленьких городках разносятся быстро.

Однажды ночью старик проснулся – он нашел свой секрет! И тогда, собрав последние силы, он сел за свой рабочий стол и стал делать карманные часы. Руки его тряслись, старческое зрение подводило, но он не сдавался – много дней и ночей, делая перерывы, он работал на созданием своего последнего творения. Когда горожане, забеспокоившись, что старика долго не видно, и вошли к нему в дом – они увидели что старый мастер мертв. В руках он сжимал свое последнее изделие, свое детище, в котором он воплотил и спрятал свой секрет настоящего мастера. Это были обычные карманные часы из серебра. Ничего лишнего, гладкие, блестящие с удивительно четким и ярким циферблатом, полированной крышкой – обычные часы, с тремя стрелками. Они не отбивали время, не названивали мелодий. Они просто шли…

Проносились столетия. Сменялись эпохи. Сильные властные люди создавали свои непобедимые государства, тысячелетние империи и глобальные корпорации, ведя бесконечные войны, выстраивая несокрушимые экономики и заключая нерасторжимые союзы. Их бессмертные армии давали нерушимые присяги своим бессменным властителям, неся захваченным народам свои абсолютные законы, вечные ценности и неисчерпаемую культуру. И чем величественнее, могущественнее и сильнее были империи, чем амбициознее и увереннее были их вожди – тем быстрее они теряли свое могущество, распадались, умирали и уходили в историю. Их лидеры не знали секрета безымянного часового мастера, часы которого продолжали работать, пережив столетия, войны, империи, их армии и правителей.

Через много-много лет, часы, ставшие большой антикварной ценностью из-за своего возраста, удивлявшие точностью своего хода и тайной совершенного механизма неожиданно остановились. Специалисты долго не могли вскрыть их механизм, а когда вскрыли, увидели выгравированную надпись на обратной стороне, там было написано: «Карл и Клаус – Вы сделали меня настоящим мастером».

Старый мастер, потеряв и пережив своих учеников, увидев гибель их творений, понял, что не бывает ничего непобедимого, вечного, несокрушимого, бессмертного и абсолютного. И тогда, осознав, что не сможет победить время, он вложил все свое мастерство в одну единственную цель – часы просто должны идти…


Цикл "Рождественские рассказы" включает в себя так же рассказ "Чекушка".

Александр Александров для 7dniv.info
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Секрет_старого_часовщика, Рождественские_рассказы, 7dniv, 7dnivinfo  
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Гороскоп на сегодня (12.02.20)
Гороскоп на сегодня (12.02.20)
Какие сегодня праздники, события - 12 Февраля
Какие сегодня праздники, события - 12 Февраля
Гороскоп на сегодня (11.02.20)
Гороскоп на сегодня (11.02.20)
Какие сегодня праздники, события - 11 Февраля
Какие сегодня праздники, события - 11 Февраля
Санкции за суды над украинцами в Крыму инициирует Минветеранов
Санкции за суды над украинцами в Крыму инициирует Минветеранов
Гороскоп на сегодня (10.02.20)
Гороскоп на сегодня (10.02.20)
Какие сегодня праздники, события - 10 Февраля
Какие сегодня праздники, события - 10 Февраля
Гороскоп на сегодня (09.02.20)
Гороскоп на сегодня (09.02.20)
Какие сегодня праздники, события - 9 Февраля
Какие сегодня праздники, события - 9 Февраля
Гороскоп на сегодня (08.02.20)
Гороскоп на сегодня (08.02.20)
Какие сегодня праздники, события - 8 Февраля
Какие сегодня праздники, события - 8 Февраля

Новости по теме

Гороскоп на сегодня (01.02.20)
Гороскоп на сегодня (01.02.20)
1-фев-2020, 10:12
Гороскоп на сегодня (31.01.20)
Гороскоп на сегодня (31.01.20)
31-янв-2020, 10:05
Гороскоп на сегодня (29.01.20)
Гороскоп на сегодня (29.01.20)
29-янв-2020, 11:03
Экс-глава МИД Австрии: Мы просто впустую потратили время, не послушав Путина
Экс-глава МИД Австрии: Мы просто впустую потратили время, не послушав Путина
27-дек-2019, 09:56
Чекушка
Чекушка
18-дек-2019, 07:26

Последние новости

12:12
Политика
Предпосылки для встречи Зеленского и Путина назвал Ермак
11:39
Общество / Досуг / Публикации
Эксклюзив
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
11:14
События
На круизном лайнере в Японии число зараженных коронавирусом возросло до 174
11:08
События
Больше 1 тысячи погибших от коронавируса в Китае
10:53
Политика
Закон о строительстве пандусов без документов о праве собственности вступил в силу
10:38
События
Произошло массовое отравление в отеле на горнолыжном курорте Львовской области
10:30
Политика
Карту активности ВМФ России опубликовал Пентагон
10:24
События
Прогремел двойной взрыв в Амстердаме
10:17
Общество
Гороскоп на сегодня (12.02.20)
09:36
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 12 Февраля
Вчера, 2020-02-11
20:58
События
Наконец-то задержали преступницу, которая по телефону «заминировала» 41 госучреждение.
19:19
Политика
Лутковскую уволил Зеленский и нашел ей замену
19:16
События
У коронавируса из Китая появилось официальное название
19:11
Политика
Политического убежища в Германии просит Онищенко
19:09
Политика
О готовности к прямым переговорам с Палестиной заявил Израиль
19:07
Политика
К миру с Израилем привержена Палестина, заявил Аббас
16:22
События
Суд отпустил предполагаемых участников кровавого побоища в Мукачево, задержанных ранее спецслужбами.
16:12
События
Львовский мэр Садовой взял в заложники останки советского разведчика Николая Кузнецова
16:08
События
Илон Маск призвал подписчиков удалиться из Facebook
15:53
События
В Индии из водопроводных кранов вместо воды полился алкоголь

Новости ТОП-7

Гороскоп на сегодня (10.02.20)26603
Юрий Бойко назвал заинтересованных в скупке украинской земли11080
Выяснилось, что более 10 сотрудников СБУ завязаны на киллерах Шеремета2247
Насельник Афона удалился с литургии, на которой «служил» «иерарх» ПЦУ779
Кошмары украинской олигархии434
Учёные сделали сенсационное открытие! Коронавирус передаётся через канализацию!367
Впервые Китайский коронавирус обнаружили у украинца288

Досуг

Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка) Эксклюзив
Сказка для взрослых и детей из цикла "Рождественские рассказы".
Сегодня, 11:3955
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Красивые платья: для каких случаев они уместны?
Выбрать универсальное красивое платье — задача не из простых
31-янв-2020, 09:15345
Наушники FiiO. Испытательный срок
Наушники FiiO. Испытательный срок
Относительно молодая китайская компания FiiO добиралась к производству высоклассных наушников
23-янв-2020, 19:28730
Виды контактных линз. Как выбрать
Виды контактных линз. Как выбрать
Для тех, кто решил применить контактную коррекцию зрения
23-янв-2020, 18:581027
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Пицца-тайм: как организовать перерыв на обед на тренинге
Психологи утверждают, что до 40% полезной информации и контактов слушатели получают не на занятиях, а во время кофе-брейков и
22-янв-2020, 13:53623
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Сложно поспорить с тем, что ювелирные изделия – это особая «специя» лука
17-янв-2020, 10:21922

События

На круизном лайнере в Японии число зараженных коронавирусом возросло до 174
На круизном лайнере в Японии число зараженных коронавирусом возросло до 174
11 февраля стало известно о еще 39 заболевших
Сегодня, 11:1444
Больше 1 тысячи погибших от коронавируса в Китае
Больше 1 тысячи погибших от коронавируса в Китае
Заболели более 44 тыс. человек
Сегодня, 11:0853
Произошло массовое отравление в отеле на горнолыжном курорте Львовской области
Произошло массовое отравление в отеле на горнолыжном курорте Львовской области
Людей госпитализировали с подозрением на пищевое отравление
Сегодня, 10:3840
Прогремел двойной взрыв в Амстердаме
Прогремел двойной взрыв в Амстердаме
Предположительно, бомба была спрятана в посылке
Сегодня, 10:2444
Наконец-то задержали преступницу, которая по телефону «заминировала» 41 госучреждение.
Наконец-то задержали преступницу, которая по телефону «заминировала» 41 госучреждение.
Прокурор Сумской области Григорий Кондратенко во вторник, 11 февраля 2020, сообщил о подозрении адвокату, которая с 10 октября
Вчера, 20:58128
У коронавируса из Китая появилось официальное название
У коронавируса из Китая появилось официальное название
Коронавирус назвали Covid -2019
Вчера, 19:16156
7 Днів