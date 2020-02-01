Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)

Секрет старого часовщика – как победить время?

Несколько столетий тому назад жил в одном городке старый мастер-часовщик. Городок, небольшой и тихий, находился в маленькой европейской провинции на границе между тремя графствами. Всё свое время старый мастер проводил в мастерской, занимаясь любимым ремеслом – изготовлением карманных часов. Часы в то время изготовлялись вручную, долго и стоили очень дорого. Городок был маленький и заказов было совсем немного. У старого мастера не было своих часов. Нет, он не был нищим, просто все заработанные деньги он тратил на закупку деталей для изготовления новых заказов и сломанных часовых механизмов, которые задорого скупал у горожан, путешественников и торговцев, посещавших их городок. Чудаковатый мастер был готов платить большие деньги за сломанные и старые часы, что было хорошо известно всем жителям городка. Поэтому денег у него никогда не было, сломанные, старые и разбитые часы люди тащили ему со всех сторон, зная, что старый дурак купит этот хлам за хорошие деньги.



- Зачем тебе эта ржавчина? – смеялись они. – Ты же можешь себе сделать новые!



Но старый мастер только мялся, глупо улыбался и молчал. Он знал, что люди не поймут его – он искал свой сокровенный, заветный секрет. У каждого настоящего мастера должен быть свой секрет. Каждый мастер ищет только свой секрет, а каждый секрет ищет только своего мастера. Днем он работал, если появлялись заказы на новые часы, а по ночам разбирал и изучал сломанные часы, собранные когда-то неизвестными ему талантливыми мастерами. Часами терпеливо разбирал и изучал он ржавые механизмы и системы, пытаясь изучить старинные фамильные секреты своих коллег по ремеслу. Он не хотел грубо копировать их работу, ему было очень важно найти именно свой секрет.



Однажды в город прибились два нищих беспризорных мальчика – Карл и Клаус. Эпидемия чумы убила их родителей, и они сбежали от неё из родного города в соседнее графство. Старик пожалел этих несчастных детей, а так как своих у него не было, он решил оставить их у себя и передать им свое искусство. Но денег у него, как обычно, не было, а одевать, кормить и обучать сразу двух подмастерьев это совсем недешево. Тогда мастер собрал всю свою коллекцию старых и сломанных часов и, скрепя сердце, продал её.



- Ничего, - рассуждал мастер. – Может я никогда и не найду свой секрет, зато передам этим мальчикам то, что уже знаю и умею. Может быть, они найдут то, что не смог найти я?

- Наверное, я всю жизнь занимался не своим ремеслом, - печалился он. – Раз так и не смог найти свой секрет настоящего мастера. И уже, вероятно, никогда не найду.



Шли годы... Мальчики выросли и возмужали, а в часовом ремесле даже старому мастеру было уже тяжело соревноваться с ними. Но он был счастлив, как бывает счастлив наставник, которого превосходят свои ученики. Надо сказать, что подмастерья оказались очень способными и быстро учились, часто выполняя за мастера самую тонкую работу. Со временем каждый из них ушел и сам стал мастером часовых дел.



Карл взял заказ городских властей и сконструировал огромные городские часы в главной городской башне. Мастер был очень горд за своего ученика – ведь он смог найти свой собственный секрет – создать такие огромные часы.



Клаус – второй ученик стал работать с дорогими заказами и вскоре очень разбогател. Он создавал часы для весьма богатых людей, инкрустировал их золотом и драгоценными камнями, превращая часы в настоящие произведения искусства. Однажды он сделал заказ очень влиятельному вельможе – это был настоящий шедевр, на который с завистью смотрела вся знать города. Это был настоящий триумф старого мастера, ведь второй его ученик тоже оказался на редкость талантлив и смог найти свой уникальный секрет.



Прошло еще 5 лет… Начавшаяся вскоре война прошлась по графству, зацепив и маленький городок, в котором доживал свое старый часовщик. Городская башня вместе с часами была разрушена, а её создатель – Карл, погиб, защищая свое творение и родной город. Богатый вельможа пролил на дорогие часы вино, и отнес их в ремонт мастеру Клаусу. И, когда Клаус поздно вечером возвращал их после починки заказчику – его, из-за этих часов, убили неизвестные люди. А бесценный шедевр сломали из-за золота и камней, разобрали и продали на вес.



А старый мастер всё жил. Он видел войну, пережил осаду города, похоронил Клауса и со слезами смотрел разрушенную башню с городскими часами. О беде со своим вторым учеником он только слышал – новости в маленьких городках разносятся быстро.



Однажды ночью старик проснулся – он нашел свой секрет! И тогда, собрав последние силы, он сел за свой рабочий стол и стал делать карманные часы. Руки его тряслись, старческое зрение подводило, но он не сдавался – много дней и ночей, делая перерывы, он работал на созданием своего последнего творения. Когда горожане, забеспокоившись, что старика долго не видно, и вошли к нему в дом – они увидели что старый мастер мертв. В руках он сжимал свое последнее изделие, свое детище, в котором он воплотил и спрятал свой секрет настоящего мастера. Это были обычные карманные часы из серебра. Ничего лишнего, гладкие, блестящие с удивительно четким и ярким циферблатом, полированной крышкой – обычные часы, с тремя стрелками. Они не отбивали время, не названивали мелодий. Они просто шли…



Проносились столетия. Сменялись эпохи. Сильные властные люди создавали свои непобедимые государства, тысячелетние империи и глобальные корпорации, ведя бесконечные войны, выстраивая несокрушимые экономики и заключая нерасторжимые союзы. Их бессмертные армии давали нерушимые присяги своим бессменным властителям, неся захваченным народам свои абсолютные законы, вечные ценности и неисчерпаемую культуру. И чем величественнее, могущественнее и сильнее были империи, чем амбициознее и увереннее были их вожди – тем быстрее они теряли свое могущество, распадались, умирали и уходили в историю. Их лидеры не знали секрета безымянного часового мастера, часы которого продолжали работать, пережив столетия, войны, империи, их армии и правителей.



Через много-много лет, часы, ставшие большой антикварной ценностью из-за своего возраста, удивлявшие точностью своего хода и тайной совершенного механизма неожиданно остановились. Специалисты долго не могли вскрыть их механизм, а когда вскрыли, увидели выгравированную надпись на обратной стороне, там было написано: «Карл и Клаус – Вы сделали меня настоящим мастером».



Старый мастер, потеряв и пережив своих учеников, увидев гибель их творений, понял, что не бывает ничего непобедимого, вечного, несокрушимого, бессмертного и абсолютного. И тогда, осознав, что не сможет победить время, он вложил все свое мастерство в одну единственную цель – часы просто должны идти…