Патриарха Варфоломея вызвали на ковёр на Совет Предстоятелей в Иорданию. Он панически боится и отказывается ехать

Делегация Иерусалимского Патриархата посетила Фанар и передала еще одно приглашение на встречу в Аммане. Патриарх Варфоломей без Епифания присутствовать отказался.

15 февраля 2020 года в Стамбуле состоялась встреча делегации Иерусалимского Патриархата и Константинопольского патриарха Варфоломея, сообщает ресурс orthodoxtimes.

На Фанар в составе делегации прибыли митрополит Капитолийский Исихий и митрополит Вострский Тимофей, экзарх Пресвятого Гроба Господня на Кипре.

По сообщению издания, архиереи «проинформировали патриарха Варфоломея и иерархов Синода об инициативе Иерусалимского Патриархата созвать собрание предстоятелей Православных Церквей в Аммане». Однако Константинопольский патриарх еще раз заявил, что Иерусалимский Патриархат не уполномочен проводить подобные встречи.

В сообщении на официальном сайте Иерусалимского Патриархата, посвященном этому визиту, сказано, что архиереи привезли патриарху Варфоломею приглашение на Совет Предстоятелей от Патриарха Феофила.

Как отмечается, представители Иерусалимской Православной Церкви донесли до главы Фанара важность инициативы проведения Совета Предстоятелей, цель которого – обсудить вопросы единства Православия и укрепление межправославного диалога и примирения.

Члены делегации пояснили, что встреча в Аммане является не официальным Синаксисом, а «представляет собой скорее семейное собрание Предстоятелей Поместных Православных Церквей с целью диалога».

В издании orthodoxia.info заявили, что по их источникам «Вселенский патриарх явно дал понять, что ни он, ни делегация патриархата ни в коем случае не будут участвовать на соборе в Аммане, недвусмысленно спрашивая епископов из Иерусалима: «Вы митрополита Киевского пригласили»?