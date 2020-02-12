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Общество Сегодня, 21:5778
Наконец-то в Черновцах с поличным задержали на взятке злополучного официанта
В Черновцах сотрудники управления по борьбе с коррупцией СБУ задержали за получение взятки официанта кафе "Вечернее рандеву" Владимира Олинкевича.
Об этом сообщает издание "Молодой буковинец".
"Официант регулярно брал взятки у посетителей кафе, - сообщает пресс-секретарь Черновицкого управления по борьбе с коррупцией СБУ Ирина Илечко. - Сотрудники управления около недели следили за ним, после чего взяли с поличным. В пятницу утром, когда бдительность Олинкевича была на низком уровне, переодетые оперативники притворились клиентами кафе и заказали кофе - два эспрессо, а при оплате счета дали официанту на 5 гривен больше. Когда официант взял деньги, на него надели наручники и зачитали обвинения. "
По словам Илечко, это совсем не одинока ситуация и в Черновцах работает масса работников сферы обслуживания, регулярно берут взятки у своих клиентов. "Но с этим надо бороться - что наше управление и делает", - добавляет пресс-секретарь.
"Я ничего не понимаю, - прокомментировал ситуацию задержан официант, - Посетители всегда давали" на чай ", и никаких проблем никогда не было. А тут…"
Какое наказание ждет горе-официанта пока не озвучено.
Известно также, что благодаря официанту-взяточнику план на ноябрь Черновицкого управления по борьбе с коррупцией выполнено.
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Теги: News, новости, Украина, Официант, задержание, взятка, 7dniv, 7dnivinfo  
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