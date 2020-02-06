Пользователи продукции Apple будут получать интернет напрямую, в обход сотовых операторов и провайдеров

Производитель айфонов компания Apple планирует раздавать интернет с орбиты и вслед за SpaceX и Amazon, готовится запускать спутники, которые будут обеспечивать пользователей прямым подключением к глобальной сети в обход сотовых операторов.

Компания наняла для работы над этим проектом инженеров аэрокосмической техники, спутниковых систем и телекоммуникаций. Первые результаты должны появиться через пять лет. Пока проект делает первые шаги. Точное направление приложения усилий и метод использования спутников еще не определены. Тем не менее, глава компании Тим Кук проявляет интерес к этой программе.

Работа Apple над телекоммуникационными спутниками и технологией беспроводной связи следующего поколения означает, что цель компании — передавать данные напрямую пользователю на устройство, отказавшись от посредничества провайдеров, или связать устройства воедино, в обход традиционных сетей.

Также компания может использовать спутники для более точного отслеживания положения айфонов, что позволит генерировать более подробные карты и разработать новые функции.

Возглавлять команду будет Майкл Трела и Джон Фенвик, работавшие в компании Skybox Imaging, купленной Google в 2014. В течение первых полутора лет в Apple они изучали варианты применения спутниковой технологии для решения задач компании, а в последние месяцы начали работать над проектом в усиленном режиме. Кроме того, недавно в команду были наняты новые специалисты по аэрокосмической технике и спутниковой связи.

Пока неясно, собирается компания Apple сама заниматься производством спутников или намерена использовать наземное оборудование, чтобы получать данные от уже запущенных аппаратов других компаний — Northrop Grumman, Lockheed Martin или Boeing.