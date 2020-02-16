За последний год в Украине уничтожено более 100 молочных ферм

Неопределенность и манипуляции политиков с рынком земли толкают фермеров к ликвидации своих молочных хозяйств.

Об этом в комментарии для радио "Колос" сообщила вице-президент Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк.

Она подчеркнула, что если в предыдущие 5 лет своей деятельности прекратили небольшие молочные фермы, то сейчас - уже средние, которые существенно прижились в молочном секторе.

«Как результат - снижение объемов молока, поступающего на переработку. Только за первое полугодие 2019 перерабатывающая отрасль не досчитала более 900 тонн молока ежесуточно », - рассказала Анна Лавренюк.

Также вице-президент Ассоциации производителей молока подчеркнула, что негативная тенденция началась с марта прошлого года, когда хозяйства теряли по 2-3 тысячи промышленных коров.