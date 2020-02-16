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Общество Вчера, 21:36134
За последний год в Украине уничтожено более 100 молочных ферм
Неопределенность и манипуляции политиков с рынком земли толкают фермеров к ликвидации своих молочных хозяйств.
Об этом в комментарии для радио "Колос" сообщила вице-президент Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк.
Она подчеркнула, что если в предыдущие 5 лет своей деятельности прекратили небольшие молочные фермы, то сейчас - уже средние, которые существенно прижились в молочном секторе.
«Как результат - снижение объемов молока, поступающего на переработку. Только за первое полугодие 2019 перерабатывающая отрасль не досчитала более 900 тонн молока ежесуточно », - рассказала Анна Лавренюк.
Также вице-президент Ассоциации производителей молока подчеркнула, что негативная тенденция началась с марта прошлого года, когда хозяйства теряли по 2-3 тысячи промышленных коров.
«Должна заметить, что при отсутствии гарантий и льгот, чтобы сохранить за собой земельный банк, без которого молочнотоварная ферма не сможет обеспечить себя кормами, предприниматели начали стремительно вырезать скот», - подытожила Анна Лавренюк.
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