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Общество / События Сегодня, 13:4816
Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку электрического Porsche Taycan
Основатель Tesla Илон Маск невысоко оценил познания Билла Гейтса в электромобилях.
Так он отреагировал на решение cооснователя Microsoft приобрести электрокар Porsche Taycan вместо Tesla и на его слова о том, что электромобили еще уступают обычным машинам по дальности пробега без дополнительной подзарядки.
Маск (№25 в глобальном рейтинге Forbes Real-Time, состояние $40 млрд) поучаствовал в дискуссии, разгоревшейся в Twitter по поводу решения Гейтса купить Porsche Taycan. В ней пользователи удивлялись, что сооснователь Microsoft не купил Tesla, и выражали разочарование тем, что Гейтс критически высказался по поводу дальности пробега электромобилей без подзарядки. «Многие люди будут смотреть интервью Гейтса и верить его словам и даже не станут рассматривать возможность приобретения электромобиля», — отметил один из участников дискуссии.
«Мои разговоры с Гейтсом были довольно заурядными», — написал в ответ основатель компании Tesla.
Ранее Билл Гейтс (№2 в глобальном рейтинге Forbes Real-Time, состояние $113,1 млрд) рассказал в интервью YouTube-блогеру Маркесу Браунли, что недавно впервые купил электромобиль. Он выбрал Porsche Taycan — первый электрокар в истории немецкой марки. «Это очень, очень круто. Это мой первый электромобиль, и я получаю от него большое удовольствие», — рассказал Гейтс.
Он отметил, что автопром является одним из самых важных секторов для сокращения вредных выбросов, необходимых для борьбы с изменением климата. «И если надо назвать компанию, которая помогла бы сдвигам в этом направлении, то это, конечно же, Tesla», — заявил Гейтс.
При этом один из богатейших людей планеты признал, что электромобили все еще очень дороги (начальная цена модели Porsche Taycan Turbo S — $185 000) и беспокоят потребителей тем, что их пробег без подзарядки ограничен, а сама подзарядка занимает слишком много времени по сравнению с заправкой обычного автомобиля.
Агентство Bloomberg отмечает, что 48-летнему Маску не впервой критиковать других миллиардеров. В 2017 году он критически отозвался об основателе и руководителе Facebook Марке Цукерберге, поставив под сомнение его понимание рисков искусственного интеллекта. В 2019 году досталось Джеффу Безосу: Маск назвал его подражателем, после того как основатель и гендиректор Amazon начал работу над проектом спутника, который мог бы конкурировать с космической программой компании Маска SpaceX.
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Теги: news, новости, Украина, Иллон, Маск, Гейтс, 7dniv, 7dnivinfo  
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