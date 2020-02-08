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Общество Сегодня, 19:0124
До +12 градусов тепла ожидается в Украине
По данным синоптиков, 19 февраля почти на всей территории Украины ожидается сухая и теплая погода. Исключением станут юго-восточные области и Крым, там пройдет незначительный дождь.
Погода в Украине 19 февраля почти на всей территории ожидается без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.
Теплее всего будет на юге и в центре Украины. В Николаевской, Одесской и Херсонской областях ожидается до +12 днем и до +4 ночью.
На западе Украины температура днем поднимется до +10, ночью ожидается мороз до -2. В Карпатах местами небольшой мокрый снег, ночью до -6, днем ожидается до +3.
В восточной части Украины воздух днем прогреется до +6, ночью ожидается до -2, на дорогах гололедица.
Относительно теплая погода сохранится в северных областях - до +8 днем и +2 ночью.
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Теги: news, новости, Украина, Погода, 7dniv, 7dnivinfo  
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