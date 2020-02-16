Разработанный в СССР «Арбидол» стал лекарством N1 против коронавируса

Миндзрав КНР включил разработанный в СССР и имевший большой рыночный успех в России противовирусный препарат «Арбидол» в шестую версию предварительного плана лечения коронавируса COVID-2019.

В начале февраля на новостях об эффективности «Арбидола» против нового вируса цены на нефть выросли на $2. В России в эффективности препарата высказывались сомнения.

Минздрав КНР вечером 18 февраля опубликовал новую, шестую предварительную версию национальной программы диагностики и лечения коронавируса COVID-2019. Предыдущая, пятая версия действовала с 5 февраля.

В шестую версию программы впервые включены рекомендации противовирусных препаратов. В предыдущих версиях в том же пункте говорилось, что подтвержденного эффективного противовирусного средства против COVID-2019 пока нет. В новой версии перечислено четыре препарата для тестирования — «Арбидол», хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

«Арбидол» (действующее вещество умифеновир) был разработан в 1970-е годы в СССР. В России его выпускает компания «Отисифарма», принадлежащая владельцу компании «Фармстандарт» Виктору Харитонину, которого называли другом ответственного за здравоохранение вице-премьера Татьяны Голиковой. Скептики утверждают, что противовирусное действие «Арбидола» клинически не доказано, тем не менее в России он включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

Патент на «Арбидол» истек в 2007 году, в Китае его производят в качестве дженерика шесть крупных фармацевтических компаний.

Впервые о том, что «Арбидол» может быть эффективным против коронавируса, заявили китайские вирусологи из Чжэцзянского университета во главе с экспертом минздрава Ли Ланцзюань. Предварительные испытания показали, что «Арбидол» способен ингибировать репликацию коронавируса, земедляя ее в 60 раз по сравнению с контрольной группой, а также торзмозит патологическое действие вриуса на клетки, цитировали Ли китайские СМИ. Тогда новость была воспринята рынком как прорыв, став одной из причин дневного рывка нефти на 4% вверх.

В 2016 году руководитель референс-центра по мониторингу инфекций дыхательных путей Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина говорила, что «Арбидол» эффективен против вируса гриппа, но механизм его действия не установлен.

В 2019 году «Арбидол» занял четвертое место по продажам на российском рынке противовирусных препаратов с выручкой в 2,5 млрд рублей и долей рынка 8%.

После первого заявления Ли Ланцзюань об арбидоле как возможном средстве против короновируса мировые и российские СМИ разошлись во мнениях, о каком препарате идет речь. Китайский телеканал CGTN, а вслед за ним Reuters назвали препарат «Абидол», а The New York Times упомянула арбидол — «противовирусный препарат, который используется в России и Китае».

The Bell тогда тоже поверил Reuters, но впоследствии, показав статьи из китайских СМИ сразу трем китаистам, убедился: указанное в СМИ китайское название препарата звучит именно как «арбидол». Так же его называет англоязычное издание отдела пропаганды компартии Китая China Daily, а в статьях в других официальных СМИ поясняется, что речь идет о противовирусном средстве, разработанном в Совестком Союзе.