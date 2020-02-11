Украина. Петля Уробороса
«Ложь и зло – погляди, как их лица грубы, и всегда позади вороньё и гробы…» В.Высоцкий
Фотоколлаж к статье – истинный герб Украины – обломки государственности, царство произвола, людского горя и вымирания. Его символы полностью соответствуют тому, что мы сегодня видим в нашей стране. Но я дам детальные, развёрнутые пояснения, чтобы смысл изображения был понят правильно и дошел даже до самых глупых и равнодушных. Может быть, поймете, что это только начало.
Украинский радикально-националистический Уроборос – не просто кусает себя за хвост – он пожирает сам себя. Пожирая себя, Уроборос ещё больше сжимает кольцо вокруг расколотых остатков украинской государственности, одновременно сокращаясь в размерах и уменьшая территорию своего охвата. Вне петли Уробороса остаются продукты его жизнедеятельности и утерянные государственные территории. Уроборос поглощает и само государство, и всех его граждан. Национальность, культура, язык, социальный статус – неважно. Ему все равно – ведь он пожирает даже себя.
Голова в маске – символизирует закон Украины. Люди без лиц будут решать нашу судьбу – граждан Украины. Они заменят собой закон и право, прокуроров и судей, адвокатов и свидетелей, длительные экспертизы и запутанный уголовно-процессуальный кодекс. И палача. Это удобно, быстро и справедливо, если согласиться с тем, что они считают справедливостью.
Как мы узнаем, что именно они считают справедливостью? Да никак. Невозможно узнать мысли людей, если мы не знаем даже их лиц. В этом нет логики? – Это наши проблемы и национальное горе. Логика – основа порядка. Уроборос – одно из олицетворений хаоса. Хаос – непостижим, необъясним и неподвластен логике – с ним невозможно договориться.
Можно купить отдельного «активиста» или группу радикалов. Уроборос неподкупен – он социальное явление, модель поведения и культура наших взаимоотношений. Уроборос – коллективное порождение темных глубин нашего подсознания, наши инстинкты, выпущенные наружу, выраженные в наших поступках. Даже подсознание отдельного человека нельзя купить – оно не осознает, что такое деньги или выгода. Мы не можем купить или обмануть даже свои личные настоящие: страх, ненависть, страсть, гнев или ярость. Против Уробороса бессильны деньги и обман политтехнологий – денег он не понимает, а обман только разжигает его голод.
От Уробороса, как от себя, нельзя убежать. От него не бегают – его укрощают: культурой, цивилизацией, традицией, волей, духовностью, моралью, разумом и верой. Каждый в себе. Все мы – украинское общество, сняли эти барьеры и выпустили нашего национального Уробороса. Наказание уже исполняется – наше общество одновременно стало и жертвой, и палачом. Или это еще кому-то неясно?..
Нам не нравятся продажные украинские суды? Скоро мы узнаем, что такое драконовский – бессмысленный, слепой и безжалостный суд Уробороса – суд агрессивной радикальной толпы, суд коллективного бессознательного – суд хаоса.
Общество и толпа. Мы обязаны считаться с интересами общества, являясь его членами – это закон. Но в обществе есть структура и организация, традиции и правила, этика и мораль. Этого нет в толпе. Невозможно считаться с интересами толпы – у толпы нет разума, поэтому нет интересов. У толпы есть только инстинкты и скрытая энергия разрушения. Толпа – это челюсти и мышцы Уробороса.
Уважают народ, общество, группу, коллектив. Толпу – презирают и избегают. Толпа не имеет структуры – бесформенно колыхаясь, она легко попадает под влияние любого проходящего мимо крикуна, и через минуту может раздавить его без каких-либо причин и раздумий. Толпа не осознает, что такое жестокость или ответственность.
Народ, общество, организация, коллектив – способны к самообучению, саморазвитию и созиданию. Толпа – нет. У толпы нет разума – толпе нечем анализировать свои ошибки, ведь именно анализ своих ошибок является необходимым условием для самообучения.
Трансформация общества в толпу. Толпа стирает личности, самоконтроль, растворяет в себе каждого, кто не сопротивляется её воздействию. Толпа в гневе может уничтожить не только несогласных или непохожих, но и просто случайных людей. Толпа превращает цивилизованных людей в направляемое, но неуправляемое стадо. Это не только унизительно, но и разрушительно, для каждого человека, всего общества и государства. Что такое распад общества как таковой? Это превращение граждан в толпу – разрушение структуры общества, его иерархии и связей между членами общества. Вырождение в толпу гражданского общества, как базовой государственной компоненты – есть разрушение самого государства.
Шизофрения – психическое расстройство, связанное с распадом процессов мышления и эмоциональных реакций. Шизофренические расстройства в целом отличаются характерными фундаментальными расстройствами мышления и восприятия, а также неадекватным или сниженным аффектом. Наиболее частыми проявлениями болезни являются слуховые галлюцинации, параноидный или фантастический бред либо дезорганизованность речи и мышления на фоне значительной социальной дисфункции и нарушения работоспособности.
Распад самосознания гражданского общества как целостной структуры – превращение общества в толпу можно сравнить с постепенным распадом личности у больных шизофренией. Происходит угасание коллективного разума, центров принятия осмысленных решений и критического мышления – все это вытесняется коллективным бессознательным, инстинктами. Поведение толпы тяжело прогнозировать, как и поведение больного шизофренией. Эффект толпы – это частное проявление шизофрении у части гражданского общества.
Негативные эффекты распада общества полностью отражаются на государстве, его политике и механизмах. Отсутствуют: центр власти и принятия решений, ответственность и координация, коммуникация с обществом и способность адекватного анализа, осознание реальной ситуации и воля для её принятия как факта.
Манипулирование толпой. Управляют народом – толпой манипулируют. Управление подразумевает осознание объектом управления своих действий. Манипуляция – придание объекту-толпе стимулирующих импульсов, без осознания толпой смысла своих действий. Если проще – с человеком разговаривают и убеждают, животное – дрессируют и принуждают. Именно поэтому ассоциирование с толпой считается оскорбительным.
Посмотрите на представителей майданной власти – это результат политтехнологических манипуляций и выбора толпы. Не гражданского общества. Не мудрого народа. Обидно? Я знаю – многим из нас стыдно сегодня за свой выбор. Святых среди нас нет, но это не значит, что в руководство государством надо отбирать отморозков. Мы разбудили и выпустили Уробороса, а отморозки сделали из него идола, превращая Украину в зоопарк, а нас в животных.
Нельзя долго управлять народом при помощи СМИ и лжи. Для этого надо превратить всех нас – общество, народ в толпу. Сопротивляйтесь, как можете. Мы не толпа, мы – народ Украины! Старайтесь сохранить себя как личность, только тогда у нас есть шанс восстановить полноценное гражданское общество и возродить государство.
Ненависть. Одна из самых сильных из человеческих страстей и эффективных средств для угнетения разума и стимуляции толпы. Человек легко поддается ненависти, списывая на объект ненависти не только объективную вину, но и весь негатив своего подсознательного – накопленные обиды, неудачи и разочарования. Грубые игры с человеческим разумом и психикой при помощи разжигания ненависти имеет два серьезнейших побочных эффекта.
Первый – манипулятор, рано или поздно сам попадает под действие своих же приёмов, «заражается ненавистью», и уже неспособен адекватно мыслить. Таким образом, манипулятор сжигает за собой мосты, становится неспособен к диалогу и принятию сложных, комплексных решений, что обесценивает его значимость в социальной или политической жизни – рано или поздно, он утрачивает свое влияние.
Дозированная пропаганда ненависти может быть эффективна только при выполнении двух необходимых условий – жесткой иерархии, дисциплины, контроля, а также во время активных, открытых боевых действий, когда ненависть реализуется на противника. Отсюда второй побочный эффект – в сегодняшних условиях непопулярной «гибридной войны», безумная пропаганда ненависти и управленческий беспорядок только ускоряет распад самого общества, так как ненависть не имеет рационального выхода и накапливается в самом обществе. Чтобы это понять, достаточно просмотреть последние криминальные сводки.
В отсутствии сдерживающих факторов со стороны государства разрушительной составляющей природы человека, агрессия становится нормой поведения. И саморазрушения всего общества. Безнаказанность открывает широкие возможности, чтобы передушить друг друга. Причины неважны, а повод найдется. Важно в порыве безумной ярости выплеснуть на кого-то свою злость и ненависть. А легче всего на первого, кто попадется под руку, такого же несчастного. Таким образом, разжигаемая ненависть в обществе представляет опасность только для самого общества. Уроборос не поможет победить коррупцию, кризисы, нищету или врага – он пожирает только сам себя – это его суть, это его единственный смысл.
Идеология толпы. Идеи фашизма, нацизма – идеи ненависти и национального превосходства – это идеи для управления толпой. Кто-то приравнивает левые (марксистские) идеи и идеи нацизма. Левые идеи слишком сложны для понимания толпой – для них нужен народ, поэтому большевики проводили «ликбезы» и ввели общее и бесплатное образование. Для правых радикальных идей образования не нужно – оно даже вредно. Обучение стимулирует разум, разум порождает логику, логика – основа порядка. Порядок – основа государства. Хаос – противоположность порядку, поэтому Уроборос не терпит мыслящих. Оцените «реформы» в украинской образовательной сфере и сделайте выводы сами.
Идеи радикального национализма оправдывают открытое насилие, экстремизм и терроризм. Такие идеи не требуют от своих сторонников наличия интеллекта, или высоких моральных качеств. Они примитивны и легко подчиняют себе людей с несформировавшимся мышлением и узким мировоззрением, для оправдания своих преступлений во имя шкурных интересов. То есть, техническая сторона приумножения своих сторонников достаточно проста – необходимо просто деградировать, а для деградации приложение сил не нужно. Поэтому праворадикальные идеи так привлекательны для маргиналов.
Есть два способа подняться в обществе по социальной лестнице. Первый – классический, эволюционный, вытаскивая себя из скотского состояния до определенного желаемого социального уровня. Этот способ требует серьезных усилий воли и, часто, всей жизни. Второй – революционный, опустив все общество до своего скотского уровня. Быстрый, но не работает без условий масштабных социальных катаклизмов. После Майдана до уровня уличного маргинала опущено абсолютно всё: общество и государство, политика и экономика, наука и культура, мораль и нравственность. Уроборосу не нужен разум – ему нужны челюсти и мышцы.
История и мировой опыт. Почему в большинстве стран нацизм, фашизм, радикализм запрещен и жестко преследуется? Только моральные мотивы? Ничего подобного – горький исторический опыт, логика и прагматизм. Любые радикальные нетерпимые режимы несут угрозу, прежде всего, целостности самого государства, так как разрушают его основную компоненту – общество. Вместо созидания, общество-ресурс начинает истреблять само себя. Для современных цивилизованных государств филигранно, гармонично выстраивающих свою внутреннюю национальную политику – это катастрофа. Радикализация общества – одно из классических условий для развязывания гражданских войн. Для государства как единой системы, в гражданской войне не бывает победителей. Даже если одна часть общества уничтожит или подавит другую значительную его часть, это серьезно ослабит государство и отбросит его в цивилизационном развитии, вплоть до распада и исчезновения. Экономически гражданский конфликт это абсурд – борьба одного ресурса с другим, за счет ресурса государства и на его территории.
Многие страны и народы порождали своих национальных Уроборосов и очень дорого платили за такую ошибку – история это помнит, поэтому Уроборос старается стереть историю.
Радикальные идеи и внешняя политика. Природа не терпит абсолюта – она стремится к гармонии. Законы природы распространяются и на человека, и на человеческие, а значит, и на межгосударственные взаимоотношения. Радикальные идеи – это абсолют, они противоречат самим законам природы. Государства, исповедующие радикальные идеологии не могут гармонично взаимодействовать с окружающим миром, враждуют с ним, становятся изгоями и не имеют будущего. Чтобы это понять, оцените список внешнеполитических поражений Украины за последние годы и отношения с соседними странами. Уроборос абсолютен.
Зацикленность радикального национализма. Почему государства, исповедующие радикальный национализм не могут взаимодействовать с внешним миром? Национализм направлен вовнутрь, сам на себя – это закрытая «система ценностей». Закрытая радикально-националистическая идеология отрицает привнесение концепций, идей и решений извне – закрывается от внешнего мира. Это по сути цивилизационная самоизоляция – для неё все чужое отрицается и уничтожается. В условиях пропаганды ненависти закрытая система уничтожает сама себя. Уроборос зациклен только на себе и пожирает только себя.
Радикализм идей и государство. Радикализм в своих идеологических конструкциях опирается на догмы, догма – материя непластичная, её сложно адаптировать к быстро изменяющимся условиям современного мира. Радикализм и его догмы неизбежно порождают «табу» – темы, решения, варианты, которые нельзя не только обговаривать, но и упоминать. Исходя из вышеизложенного, радикализм идей в условиях кризиса еще более усугубляет его, так эффективные и нестандартные решения не могут быть высказаны по умолчанию. Это так же нарушает законы логики, когда приоритет цели ставится ниже приоритета средств, направленных для достижения этой цели.
Догмы исключают многовариативность конструктивных решений – порождают одновариантную, линейную логику, что есть примитивизация и архаика. Линейная логика государственных решений – приводит к падению всей государственной системы на низший уровень развития, что есть деградация государственной системы. Деградация – есть разрушение.
Для государства в целом отрицание в принципе каких-либо компромиссов, переговоров, соглашений значительно снижает пространство «политических манёвров» во внутриполитической и внешнеполитической деятельности и наносит огромный вред его стратегическим интересам.
Радикализм и общество. Радикализм взглядов – отсутствие желания поиска компромиссов, игнорирование иных мнений. Отсутствие компромиссов – порождает неприятие, отторжение и сопротивление. Сопротивление – приводит к конфликтам и раскалывает общество. Раскол общества – приводит к беззаконию, анархии, экстремизму и хаосу – разрушению общества.
Радикализм активизирует деятельность радикальных, анархических, экстремистских, и откровенно криминальных групп – способствует к проявлениям открытого насилия, лишает государство монопольного права на насилие, разрушает общественный порядок и государственное устройство.
Радикализм противопоставляет часть общества другой, исключает одну сторону из созидательного процесса устроения государства, тем самым разрушает государство.
Радикализм и человек. Человек, накачанный националистическими идеями превосходства, и заряженный радикализмом, неспособен эффективно взаимодействовать с другими членами общества. Он запрограммирован на неприятие и разрушение. Идеи радикализма близки и основаны на философии социал-дарвинизма, они будят в человеке самое темное, подсознательное, апеллируют к животным инстинктам. Накачанные такими идеями люди действуют не согласно логике, а в порыве эмоций – они плохо управляемы. В петлю Уробороса попадает не только общество и государство, но и сознание отдельного человека.
В масштабах государства поощрение и развитие экстремистских, неуправляемых радикально-националистических групп, представляет огромную угрозу его существованию как таковому. Ибо природы этих явлений противоположны. Радикализм – хаос и разрушение, государство – порядок и созидание.
Разрушительная природа и примитивизм радикального национализма. Идеологи украинского радикального национализма ставили своей основной задачей – борьбу. Борьба, война – категория разрушительная. Государство – категория, институт созидания. Поэтому сомнительные исторические персонажи – авторы идей радикального украинского национализма, не могут быть государственниками по умолчанию. Все их работы были посвящены борьбе, а не государственному устройству и развитию. Борьба не может быть целью, а только средством для достижения целей. Уроборос – разрушителен, как и разрушителен сам хаос.
Главная цель – вечная борьба, война. Закономерное продолжение – вечный поиск врага. Тот, кто ищет врага – всегда его находит. Радикализму нужны враги и жертвы, иначе как мотивационная движущая государства, организации и управления, он становится неудобен и не нужен. Поэтому враги будут всегда.
Радикально-националистическая идеология неизбежно приводит к распаду общества и государства. Ибо смысловая, ценностная глубина общенациональной идеи или государственной идеологии всегда будет соответствовать уровню развития государственной архитектуры, занимаемой территории и праву народа на владение национальными богатствами.
Какая идея – такой и результат. Вечная борьба, поиски врагов – одно разрушение и никаких созидательных устремлений. Уроборос постоянно голодный. Сожрать себя – главная и единственная идея Уробороса.
Неприятие и отторжение радикального национализма. Человек живет надеждой, надежда – это будущее. Архаичная, допотопная, агрессивная, варварская идеология прошлого столетия отпугивает разумную часть общества. Она их просто боится, а страх – сильное чувство. Страх ощущается людьми спиной – на подсознании.
Радикализм формирует особые правила поведения во внутриобщесвенном пространстве. Навязываемая радикалами форма социальных взаимоотношений становится подобна боям без правил. Это комфортная среда обитания только для 5-10% людей, в силу их морально-психологических качеств и иных отклонений. Для разумных людей, такая среда непригодна для существования. Обычный человек имеет двойственную природу – совмещения духовного и животного, а традиции цивилизации накладывают свой отпечаток на мышление. Современный человек не хочет возвращаться в кланово-племенной, первобытнообщинный строй, и даже свои неблаговидные поступки маскирует под цивилизационные требования и современные стандарты социальных норм. Радикализм отрицает какие-либо социально-этические, нравственные нормы и открыто пропагандирует варварские методы достижения целей и сами цели – Уроборос безобразен.
Радикальные идеи и фанатизм. Радикальные идеи популярны среди слабых, никчемных людей. Сильные люди, сформировавшиеся личности никогда не пойдут за ней – для этого им надо убить в себе личность.
Интеллектуальная, моральная и духовная деградация – это обратная эволюция, путь в животный мир без правил. Звериная мораль запускает механизмы звериной логики – одновариантной, линейной, тупой и бессмысленной. Человек больше не может анализировать ситуацию, понимать сложность, целесообразность, последствия своих поступков и решений – сокращается горизонт планирования. Животное не может и неспособно проводить причинно-следственные связи. Доводы, убеждения не действуют. Подобно бешеной собаке, такой человек видит врага и бросается на любого.
В СУГСах нет даже зачатков здравой логики и смысла. Какой Украине Слава? Если настоящей, то человек слеп и не видит объективной реальности. Если это вера в будущее Украины, то вера должна быть обоснована. Без логики, расчетов – это слепая вера. Слепая вера – это фанатизм – Уроборос слеп.
Автор – вата. Может, я так пишу потому, что я русский? Хорошо. Если бы руководство России стало ходить в кокошниках и лаптях, разрушать у себя промышленность и науку, ВПК и авиапром, объявили бы половину населения врагами – я бы сказал, что это идиотизм. И неважно, чей идиотизм, русский, украинский или какой еще – идиотизм не имеет национальности. Логика поступков не определяется национальной принадлежностью, она определяется конкретными людьми, исповедующими радикализм взглядов. А радикализм происходит из глупости, узости мышления, бедности мировоззрения, обид и злости.
Сегодня Россия находится в жесткой конфронтации с США, однако произведения Марка Твена, Джека Лондона, Майн Рида, О. Генри там не только не запрещают, но и принуждают изучать как наследие мировой литературы.
В мире, где идет борьба за привлечение идей, решений, кадров – изгнание огромной части своих соотечественников, за язык, национальность, веру или убеждения – это не ошибка, даже не каменный век – это умышленное государственное преступление. Уроборос всегда хочет жрать.
Радикальный национализм и лжепатриотизм. Идеи радикального национализма находят свое выражение в пропаганде лжепатриотизма, когда национальная гордость подменяется национальным гонором. Лжепатриотизм – ненависть, агрессия, по отношению к другим культурам и странам, нетерпимость к людям и мнениям, обычаям и традициям – мировоззрение распада и разрушения. Вначале с каждым человеконенавистническим, людоедским лозунгом будет выезжать по одному человеку, по одной семье. Затем люди будут отваливаться вместе с целыми городами и регионами, с региональными элитами и инфраструктурой. Уроборос неотвратим.
Гордость любой национальностью ущербна по своей сути – выбор национальности не зависит от человека и дается ему от рождения. Гордятся не своей личной национальностью – гордятся общими национальными достижениями. Есть разница? Истинный патриотизм – это любовь, служение своему народу и отечеству, уважение к своим согражданам, уважение к другим народам и культурам – мировоззрение объединения и созидания.
Свободные люди не боятся собственной истории, других культур или памятников – у них нет времени на это, ибо они учатся, создают и приумножают своё. В основе всех войн и конфликтов борьба двух человеческих начал – божественного и животного – сознания и инстинктов, духовного и материального, общественного и личного.
Уроборос питается человеческим отчаянием и невежеством, угнетенностью и бесправием, безысходностью и неверием, духовной и морально-нравственной пустотой. Уроборос порождён пустотой, движим пустотой, сеет пустоту, и сам стремится к пустоте.
Моноэтническая концепция "Единый язык – единая нация – единая Украина". Национал-радикалы, в силу своей лени, алчности, интеллектуальной и мировоззренческой ограниченности стремятся собрать единое государство из одинаковых частей – одинаковых регионов, одинаковых граждан, одинакового языка, одинаковых мыслей. Примитивный, грубый, антиконституционный способ сборки государства наталкивается на серьезное гражданское сопротивление – Украина изначально существовала на базисе своей языковой, конфессиональной, национально-культурной и ментальной разности.
«Если в результате внедрения «новой национальной идеологии» значительная часть общества её не принимает, защищается от неё, выпадая из гражданского сообщества, и отторгается вместе с государственными территориями – такая идеология вступает в противоречие с государственными интересами, не может считаться общенациональной и является антигосударственной. Государство не может терять территории и своих граждан из-за неверной или ложной идеологии. Идеология должна быть подчинена интересам государства, а не наоборот».
Человек неидеален, общество не может быть идеальным. Государство как форма самоорганизации общества, должно совмещать противоположные категории в своих базовых принципах – философия единства, гармония, равновесие противоположностей, когда разное это суть единого целого. Не Украину и граждан надо подгонять под идеологию, а идеологию под граждан и Украину. Концепция достижения общенационального согласия:
Украина это:
Разные регионы – одно государство.
Разные желания – одни государственные интересы.
Разные партии – один центр власти.
Разные языки – единое общество.
Разные взгляды – одна история.
Разные культуры – один народ.
Разная вера – одна судьба…
Україна – це:
Різні регіони – одна держава.
Різні бажання – єдині державні інтереси.
Різні партії – єдиний центр влади.
Різні мови – єдине суспільство.
Різні погляди – одна історія.
Різні культури – один народ.
Різна віра – одна доля…
У тому мир та майбутнє наше...
Именно такая концепция может сформировать политическую нацию, объединить разнокультурный народ, остановить войну, распад общества и государства. Политическая нация – нация разнокультурных граждан формируется в результате совместных побед и достижений, но никогда в результате взаимного истребления. Если мы поймем это – у нас ещё есть шанс разорвать петлю Уробороса.
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
Александр Александров для 7ДНІВ. info
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА (Эксклюзив)Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
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