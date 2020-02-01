Какие сегодня праздники, события - 21 Февраля

Международные
ЮНЕСКО — Международный день родного языка.
Национальные
Белоруссия — День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы.
Франция — День памяти иностранных участников французского Сопротивления, погибших во время войны.
Религиозные
Католицизм
память Рандоальда Грандвальского;
память Петра Дамиани.
Православие
отдание праздника Сретения Господня (переходящее празднование в 2017 г.);
память пророка Захарии Серповидца из 12-ти (ок. 520 до н. э.);
память великомученика Феодора Стратилата (319);
память святителя Саввы II, архиепископа Сербского (ок. 1269—1271);
память священномучеников Симеона Кульгавца, Андрея Добрынина, Сергия Любомудрова и Петра Маркова, пресвитеров (1938);
память священномученика Александра Абиссова, пресвитера (1942).
Именины
Католические: Пётр, Рандоальд
Православные: Александр, Андрей, Захария, Макарий, Никифор, Пергет, Пётр, Поликарп, Савва, Сергей, Симеон, Стефан, Фёдор, Филадельф
До XIX века
1784 — согласно указанию Екатерины II, порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.
XIX век
1804 — англичанин Ричард Тревитик впервые публично продемонстрировал самодвижущуюся паровую повозку на рельсах — прототип будущего паровоза.
1811 — Гемфри Дэви сообщает о свойствах открытого им газа — хлора.
1816
Возникновение тайного общества «Союз спасения, или Общество истинных и верных сынов Отечества».
Великая княжна Анна Павловна вступила в брак с нидерландским наследным принцем Оранским, с 1840 года королём Вильгельмом II.
1848 — Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии».
1872 — император Александр II подписал указ о создании в Москве Государственного Исторического музея.
1885 — в Вашингтоне открыт памятник Джорджу Вашингтону.
XX век
1907 — одно из крупнейших кораблекрушений XX века: во время шторма потерпел крушение пароход «Берлин»[de]; погибло 129 человек.
1919 — премьера оперы З. П. Палиашвили «Абесалом и Этери» в Тифлисском театре оперы и балета.
1920 — образована Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО).
1935 — в Москве открылся первый в СССР Международный кинофестиваль.
1942 — в Горьком сформирован 31-й отдельный особый Горьковский дивизион бронепоездов.
1953 — Джеймс Уотсон и Френсис Крик предлагают структурную модель ДНК, двойную спираль.
1961 — создано Агентство печати Новости (АПН), ныне РАМИ «РИА Новости».
1965 — в СССР произведён запуск искусственных спутников Земли «Космос-54», «Космос-55» и «Космос-56».
1973 — истребители ВВС Израиля сбили над Синайским полуостровом ливийский пассажирский самолёт Boeing 727. Погибло 108 человек.
1973 — подписанием Вьентьянского соглашения закончилась гражданская война в Лаосе.
1995 — в Эстонии принят Закон о языке.
1995 — подписан «Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве» между Россией и Белоруссией сроком на 10 лет, ставший основой для создания Союза Беларуси и России.
XXI век
2006 — Телескопом «Хаббл» зарегистрирован объект SCP 06F6, природу которого астрономы не могут объяснить до сих пор.
2008 — американские военные расстреляли вышедший из строя спутник-шпион USA-193 ракетой-перехватчиком «Стандарт-3» (SM-3) с борта крейсера CG-70 «Лейк Эри» (англ.)русск. в Тихом океане
2008 — полное лунное затмение в 03:26 UTC (время максимальной фазы).
2009 — в китайском городе Гуцзяо в результате взрыва на угольной шахте погибли, по меньшей мере, 74 шахтёра.