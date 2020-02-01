Какие сегодня праздники, события - 21 Февраля

Международные

ЮНЕСКО — Международный день родного языка.

Национальные

Белоруссия — День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы.

Франция — День памяти иностранных участников французского Сопротивления, погибших во время войны.

Религиозные

Католицизм

память Рандоальда Грандвальского;

память Петра Дамиани.

Православие

отдание праздника Сретения Господня (переходящее празднование в 2017 г.);

память пророка Захарии Серповидца из 12-ти (ок. 520 до н. э.);

память великомученика Феодора Стратилата (319);

память святителя Саввы II, архиепископа Сербского (ок. 1269—1271);

память священномучеников Симеона Кульгавца, Андрея Добрынина, Сергия Любомудрова и Петра Маркова, пресвитеров (1938);

память священномученика Александра Абиссова, пресвитера (1942).

Именины

Католические: Пётр, Рандоальд

Православные: Александр, Андрей, Захария, Макарий, Никифор, Пергет, Пётр, Поликарп, Савва, Сергей, Симеон, Стефан, Фёдор, Филадельф





До XIX века

1784 — согласно указанию Екатерины II, порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

XIX век

1804 — англичанин Ричард Тревитик впервые публично продемонстрировал самодвижущуюся паровую повозку на рельсах — прототип будущего паровоза.

1811 — Гемфри Дэви сообщает о свойствах открытого им газа — хлора.

1816

Возникновение тайного общества «Союз спасения, или Общество истинных и верных сынов Отечества».

Великая княжна Анна Павловна вступила в брак с нидерландским наследным принцем Оранским, с 1840 года королём Вильгельмом II.

1848 — Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии».

1872 — император Александр II подписал указ о создании в Москве Государственного Исторического музея.

1885 — в Вашингтоне открыт памятник Джорджу Вашингтону.

XX век

1907 — одно из крупнейших кораблекрушений XX века: во время шторма потерпел крушение пароход «Берлин»[de]; погибло 129 человек.

1919 — премьера оперы З. П. Палиашвили «Абесалом и Этери» в Тифлисском театре оперы и балета.

1920 — образована Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО).

1935 — в Москве открылся первый в СССР Международный кинофестиваль.

1942 — в Горьком сформирован 31-й отдельный особый Горьковский дивизион бронепоездов.

1953 — Джеймс Уотсон и Френсис Крик предлагают структурную модель ДНК, двойную спираль.

1961 — создано Агентство печати Новости (АПН), ныне РАМИ «РИА Новости».

1965 — в СССР произведён запуск искусственных спутников Земли «Космос-54», «Космос-55» и «Космос-56».

1973 — истребители ВВС Израиля сбили над Синайским полуостровом ливийский пассажирский самолёт Boeing 727. Погибло 108 человек.

1973 — подписанием Вьентьянского соглашения закончилась гражданская война в Лаосе.

1995 — в Эстонии принят Закон о языке.

1995 — подписан «Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве» между Россией и Белоруссией сроком на 10 лет, ставший основой для создания Союза Беларуси и России.

XXI век

2006 — Телескопом «Хаббл» зарегистрирован объект SCP 06F6, природу которого астрономы не могут объяснить до сих пор.

2008 — американские военные расстреляли вышедший из строя спутник-шпион USA-193 ракетой-перехватчиком «Стандарт-3» (SM-3) с борта крейсера CG-70 «Лейк Эри» (англ.)русск. в Тихом океане

2008 — полное лунное затмение в 03:26 UTC (время максимальной фазы).