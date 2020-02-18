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Общество / Жизнь Сегодня, 09:0144
Гороскоп на сегодня (21.02.20)
Овен
Считайтесь с мнением коллег, и не забывайте принимать участие в общественной работе. Данный период идеален для коллективного труда. Есть шанс найти работу на дому, только не принимайте необдуманных решений. Во второй половине дня ожидается интересная деловая поездка – новые партнеры будут рады сотрудничеству, и Овны получат несколько выгодных предложений. Вечер желательно провести рядом с домочадцами.
Телец
Сегодня Тельцам нужно набраться терпения, и не реагировать на выходки сослуживцев. Напряженная обстановка на работе не должна стать причиной для грусти – оставайтесь оптимистами, и везение будет ждать во всех сферах жизни. Почти весь период Тельцы будут решать финансовые проблемы – успех обязательно придет, главное, не опускать рук. Ваши идеи придутся по душе многим деловым партнерам. Звезды на любовном фронте приготовили несколько сюрпризов. Правда, романтические шутки поклонников могут показаться слишком глупыми – старайтесь не критиковать ухажеров, и улыбайтесь хотя бы из вежливости.
Близнецы
Готовьтесь к встрече гостей – в данный период все будто сговорились посещать ваш дом, и радовать вас своими визитами. Близнецам придется вести душевные беседы и с родственниками, и с друзьями, и даже с коллегами. Этот период подарит улучшения в финансовой сфере – проверьте лотерейный билетик, или приобретите новый, главное, не затягивайте, пока денежная фортуна не успела отвернуться. Вечер по праву ваш, но уединиться не получится, ведь у поклонников совсем другие планы.
Рак
Сосредоточьтесь на своих обязанностях – начальство в этот день станет требовательным и придирчивым. Но мечтать о развлечениях вам никто не запретит – старайтесь заранее обговорить детали будущих мероприятий. На сегодня звезды советуют ничего не планировать – возможно, вас отправят в деловую командировку. Раков может взволновать ситуация в финансовой сфере – ничего серьезного не произойдет, однако возможна активность среди конкурентов. На любовном фронте ожидаются перемены – попробуйте избавиться от эгоизма, и чаще интересуйтесь проблемами избранника.
Лев
Контроль над эмоциями это здорово, но попробуйте быть более открытыми и искренними. В этот период вам придется общаться с разными людьми, возможно, в вашем окружении появятся чересчур нежные и впечатлительные ребята. Этот день хорош для работы с документами, Львам удастся заручиться поддержкой влиятельных знакомых – полезные связи пригодятся в профессиональной и финансовой сфере. Вечером могут нагрянуть поклонники – отличный повод поговорить о жизни, и обсудить планы на ближайшее будущее.
Дева
Следите за своим окружением, и не верьте всему, что говорят знакомые и коллеги – кое-кто хочет воспользоваться вашей наивностью. Этот день будет сложным в профессиональном плане – и у вашего босса бывают нервные срывы, так что наберитесь терпения. Вторая половина дня богата на финансовые сюрпризы – Девам предложат несколько интересных вариантов подработки. Но не спешите принимать важные решения, и обратитесь за поддержкой к специалистам. В романтической сфере перемен не ожидается, однако возможно у вас появится повод для волнений – в жизни Дев возникнут поклонники из далекого прошлого. Берите пример со своих друзей, и будьте оптимистами.
Весы
Не соблазняйтесь чересчур заманчивыми предложениями партнеров – сегодня, первой половине дня, компаньоны могут вести нечестную игру. Ничего страшного не произойдет, но отношения разладятся. Ситуация в профессиональной сфере, во второй половине дня, улучшится, возможно, вы сумеете заключить пару выгодных сделок. Это время идеально для Весов, занятых творческим трудом – ваши идеи гениальны, и с этим согласятся даже конкуренты. Вечером желательно подумать о семействе – наведите порядок в любимой квартирке, и воплотите в жизнь свои дизайнерские планы. Развлекательные намеченные мероприятия придется подкорректировать.
Скорпион
Укрепляйте свое финансовое положение – в этот день Скорпионы превратятся в настоящих денежных везунчиков. Однако от серьезных трат звезды советуют воздержаться – шопинг окажется бестолковым, и вы можете накупить массу дорогих и ненужных вещей. Лучше подумайте о выгодных вложениях, и придержите финансы при себе. Этот период подходит для деловых командировок.
Стрелец
Этот период подарит возможность для очередного творческого взлета – идеи Стрельцам понравятся и коллегам, и деловым партнерам. Но не залетайте слишком высоко, чтобы не пропустить приход конкурентов. Ожидаются крупные расходы – старайтесь контролировать траты, и обсуждайте серьезные покупки с родственниками и приятелями. Стрельцам следует воспользоваться своими связями – ваши покровители с радостью окажут материальную помощь. Вечером о вас вспомнят старые друзья – постарайтесь не перегибать палку, и не вовлекайте товарищей в чересчур рискованные авантюры.
Козерог
Вспоминайте правило Золотой середины, и этот день принесет только приятные сюрпризы. Козероги смогут наладить отношения с руководством, возможно, ваши профессиональные качества заинтересуют новых деловых партнеров – ждите улучшений в финансовой сфере, не исключена поддержка со стороны влиятельных персон. Но с важными делами желательно разобраться в первой половине дня, ведь потом вам будет не до служебных проблем. На горизонте могут нарисоваться старые поклонники, и вечером Козерогам придется посетить массу развлекательных и романтических мероприятий.
Водолей
Сегодня звезды советуют чаще искать компромисс, и не поддаваться на провокации коллег и знакомых. Деловые партнеры порадуют вас интересными предложениями о сотрудничестве, к примеру, Водолеям удастся заключить несколько выгодных и довольно перспективных контрактов. Работа отодвинет домашние заботы на второй план. Вечер желательно отметить в кругу друзей и родственников – звезды советуют не мудрить, и отправиться за город. Главное, запаситесь теплыми вещичками для пикника, да и горячий чай вам не помешает.
Рыбы
Займитесь решением проблем, и не ищите отговорки – сегодня в вашей жизни нет места лени. Но перетруждаться ни к чему – учитесь дозировать отдых и работу, и до конца этого периода вы будете бодрыми, как огурчики. Во второй половине дня вам понадобится терпение – в отношениях с коллегами могут возникнуть разногласия. Не переживайте, ведь ближе к вечеру ситуация заметно улучшится, и сослуживцы начнут советоваться с Рыбами по каждому поводу. Личная жизнь сияет и искрится. Не забывайте баловать домочадцев – шутками родню не накормишь, так что постарайтесь наведаться в кулинарный магазин.

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