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Общество Сегодня, 09:3652
2247 человек в мире умерло от коронавируса
Количество зараженных в Китае достигла 75245 людей. Всего в мире - 76498. В свою очередь, выздоровели по последним данным 18442 людей.
Число погибших в результате коронавируса в мире выросло до 2247 человек, по состоянию на утро 21 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Большинство случаев заболевания и смертей зафиксировано в китайской провинции Хубэй.
 

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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