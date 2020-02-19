2247 человек в мире умерло от коронавируса

Количество зараженных в Китае достигла 75245 людей. Всего в мире - 76498. В свою очередь, выздоровели по последним данным 18442 людей.

Число погибших в результате коронавируса в мире выросло до 2247 человек, по состоянию на утро 21 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Большинство случаев заболевания и смертей зафиксировано в китайской провинции Хубэй.



