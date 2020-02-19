 

Всех причастных к столкновениям в Новых Санжарах установит полиция

Общество Сегодня, 15:1651
Всех причастных к столкновениям в Новых Санжарах установит полиция
По словам начальника полиции, в настоящее время задержан один причастный к вчерашним столкновениям в Новых Санжарах, который пытался наехать на правоохранителей. Сейчас полиция устанавливает личности всех, кто вчера нарушал закон.
Полиция установит всех причастных к столкновениям в Новых Санжарах, где вчера протестовали против размещения эвакуированных из Уханя. Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский, передает корреспондент РБК-Украина.
"У нас есть одно лицо, которое задержано. Местный житель пытался наехать на сотрудников спецподразделения. Всего в течение дня доставили в подразделения 24 человека, все они местные. Сегодня, анализируя ситуацию, которая сложилась, мы видим там и посторонних лиц. Они будут также идентифицированы, установлены и привлечены к ответственности", - заявил он.

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Теги: Новости, Украина, Столкновения, митинги, Новые, Санжары, 7dniv, 7dnivinfo  
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