Как в Китае комментировали новости о вчерашних событиях в Новых Санжарах

Прочитав китайские новости и комментарии китайцев о вчерашнем, мы сделали для своих читателей маленькую подборку того, что они говорят.
Первый комментарий к видео о вчерашних событиях в Новых Санжарах:
"Если Украина так приняла своих собственных граждан, то я представляю, как мы её легко разорвём, если будет война, т.к. мои дети намного сплочённее украинцев”
2-ой комментарий на 5 тысяч лайков:
"Крайне безрассудно и постыдно так поступать со своими близкими перед лицом эпидемии".
3-ий комментарий на 2000 лайков:
"Сейчас их сердца и надежды разбиты, у этих украинцев остались только теплые воспоминания о полученной ими любви в Ухане".
4ый на 4тыс:
"Китайцы ради своих близких могут сплотиться и самоотверженно пожертвовать жизнью. Иностранцы, чтобы не принимать своих близких могут грабить и убивать"
5ый:
"Те кто остался в Ухане находятся в большей безопасности, чем в Украине".
И т.д. и т.п. Комментарии излишни. Это позор на всю планету.