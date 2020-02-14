Как в Китае комментировали новости о вчерашних событиях в Новых Санжарах

Прочитав китайские новости и комментарии китайцев о вчерашнем, мы сделали для своих читателей маленькую подборку того, что они говорят .

Первый комментарий к видео о вчерашних событиях в Новых Санжарах:

"Если Украина так приняла своих собственных граждан, то я представляю, как мы её легко разорвём, если будет война, т.к. мои дети намного сплочённее украинцев”

2-ой комментарий на 5 тысяч лайков:

"Крайне безрассудно и постыдно так поступать со своими близкими перед лицом эпидемии".

3-ий комментарий на 2000 лайков:

"Сейчас их сердца и надежды разбиты, у этих украинцев остались только теплые воспоминания о полученной ими любви в Ухане".

4ый на 4тыс:

"Китайцы ради своих близких могут сплотиться и самоотверженно пожертвовать жизнью. Иностранцы, чтобы не принимать своих близких могут грабить и убивать"

5ый:

"Те кто остался в Ухане находятся в большей безопасности, чем в Украине".

И т.д. и т.п. Комментарии излишни. Это позор на всю планету.