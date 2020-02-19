Журналист показал «жителей Новых Санжар», которых на протест привезли с другой области

В Новые Санжары Полтавской области людей для протеста против эвакуированных из Китая сограждан привозили на автомобилях с другой области. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook.

«Цель достигнута. Нам стыдно за страну, нам противно от поведения сограждан, люди разочарованы и подавлены. Украина дискредитирована. Враг потирает руки», — пишет он.

Журналист опубликовал фото участников протеста – молодых парней, спортивного телосложения и в спортивной одежде.

«На фото «протестующие» чисто жители Санжар, которых привезли на трех машинах с номерами другой области», — добавил журналист.



