Какие сегодня праздники, события - 22 Февраля

Международные

Международный день поддержки жертв преступлений.

Национальные

Египет — День Единства.

Индия — День матери.

Катар — День вступления эмира на престол.

Киргизия — День работника землеустройства, геодезии и картографии.

Мексика — Национальный день траура.

Монголия — День Субаатара.

Сент-Люсия — День независимости.

США — День рождения Джорджа Вашингтона.

Центральноафриканская Республика — День Рождения Президента.

Япония — День кошки.

Религиозные

Католицизм

память святой Маргариты Кортонской.

Православие

Обретение мощей святителя Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского (1805);

Обретение мощей святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России (1992);

память священномучеников Маркелла, епископа Сикелийского, Филагрия, епископа Кипрского, и Панкратия, епископа Тавроменийского (I в.);

память мученика Никифора, из Антиохии Сирской (ок. 257);

память преподобного Панкратия Печерского, в Дальних пещерах (XIII в.);

память преподобных Геннадия (ок. 1516) и Никифора (1557) Важеозерских;

память священномученика Василия Измайлова, пресвитера (1930);

память священномученика Иоанна Фрязинова, пресвитера (1938).

Исторические

Каристий — день Конкордии, богини согласия (Древний Рим).

Именины

Католические: Маргарита

Православные: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Маркел, Никифор, Панкратий, Пётр, Филагрий





До XIX века

1495 — В ходе Итальянского похода король Франции Карл VIII достигает Неаполя и берёт его без боя.

1632 — Галилео Галилей публикует свою важнейшую работу — «Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой» повлиявшую на развитие дальнейшей европейской науки об астрономии.

1653 — началась церковная реформа патриарха Никона.

1709 — русские войска разбивают шведов в битве у Красного Кута, едва не захватывая в плен шведского короля Карла XII.

1714 — в Санкт-Петербурге основывается Аптекарский огород (теперь — Ботанический сад Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН).

1744 — в ходе Войны за Австрийское наследство началась Битва при Тулоне (1744)

1797 — в ходе Войны первой коалиции произошло Фишгардское вторжение сил Революционной Франции на территорию Великобритании. В английскую историю вошло как «последнее вторжение».

XIX век

1819 — в Вашингтоне подписан Договор Адамса — Ониса согласно которому Флорида перешла от Испании к США (была продана за 5 млн $).

1828

Фридрих Вёлер сообщает о синтезе органического вещества, мочевины, из неорганических.

Заключён Туркманчайский мирный договор между Россией и Персией.

1848 — в Париже началась буржуазно-демократическая революция, которая привела к свержению Июльской монархии.

1878 — в Москве под управлением Николая Григорьевича Рубинштейна была исполнена четвёртая симфония Петра Ильича Чайковского.

XX век

1901 — одно из крупнейших кораблекрушений XX века: разбилось на скалах пассажирское судно «Рио-де-Жанейро»; погибло 128 человек.

1913 — Мексиканская революция: в ходе переворота убит президент Мексики Франсиско Мадеро.

1918 — начало Первого Кубанского похода («Ледяной» поход)

1921 — в Советской России создан Госплан СССР

1943 — правительство Болгарии вынужденно уступило требованию нацистов о высылке македонских и фракийских евреев, не имевших болгарского гражданства, в лагеря уничтожения в Польшу.

1945 — Уругвай объявил войну Германии и Японии.

1946

Доктор Зельман Ваксман открывает антибиотик стрептомицин.

американский посол в Москве Дж. Кеннан впервые сформулировал план «политики сдерживания» в отношении СССР.

1958

Президенты Египта и Сирии подписывают акт об объединении двух стран в Объединённую Арабскую Республику.

Подписан договор, по которому Британия разрешила разместить на своей территории американское ядерное оружие.

1964 — состоялась премьера фильма «Живые и мёртвые».

1966 — запущен спутник «Космос-110» с собаками Ветерком и Угольком на борту.

1968

На острове Ватерлоо открыта советская антарктическая станция «Беллинсгаузен».

Свою первую песню записала английская группа «Дженезис».

1979 — Сент-Люсия получила независимость от Великобритании.

1983 — американец Алекс Червинский построил пирамиду из 390 монет высотой 4 метра (мировой рекорд).

1990 — английским правительством опубликована «Хартия жертв преступлений».

1993

азербайджанский офицер Сурат Гусейнов поднял антиправительственный мятеж в Гяндже.

при президенте России создан Президентский совет.

2000 — отменено положение о смертной казни на Украине.

XXI век

2014 — 4-й президент Украины Виктор Янукович постановлением Верховной Рады объявлен самоустранившимся от исполнения конституционных полномочий.