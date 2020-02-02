Какие сегодня праздники, события - 22 Февраля

Международные
Международный день поддержки жертв преступлений.
Национальные
Египет — День Единства.
Индия — День матери.
Катар — День вступления эмира на престол.
Киргизия — День работника землеустройства, геодезии и картографии.
Мексика — Национальный день траура.
Монголия — День Субаатара.
Сент-Люсия — День независимости.
США — День рождения Джорджа Вашингтона.
Центральноафриканская Республика — День Рождения Президента.
Япония — День кошки.
Религиозные
Католицизм
память святой Маргариты Кортонской.
Православие
Обретение мощей святителя Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского (1805);
Обретение мощей святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России (1992);
память священномучеников Маркелла, епископа Сикелийского, Филагрия, епископа Кипрского, и Панкратия, епископа Тавроменийского (I в.);
память мученика Никифора, из Антиохии Сирской (ок. 257);
память преподобного Панкратия Печерского, в Дальних пещерах (XIII в.);
память преподобных Геннадия (ок. 1516) и Никифора (1557) Важеозерских;
память священномученика Василия Измайлова, пресвитера (1930);
память священномученика Иоанна Фрязинова, пресвитера (1938).
Исторические
Каристий — день Конкордии, богини согласия (Древний Рим).
Именины
Католические: Маргарита
Православные: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Маркел, Никифор, Панкратий, Пётр, Филагрий
До XIX века
1495 — В ходе Итальянского похода король Франции Карл VIII достигает Неаполя и берёт его без боя.
1632 — Галилео Галилей публикует свою важнейшую работу — «Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой» повлиявшую на развитие дальнейшей европейской науки об астрономии.
1653 — началась церковная реформа патриарха Никона.
1709 — русские войска разбивают шведов в битве у Красного Кута, едва не захватывая в плен шведского короля Карла XII.
1714 — в Санкт-Петербурге основывается Аптекарский огород (теперь — Ботанический сад Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН).
1744 — в ходе Войны за Австрийское наследство началась Битва при Тулоне (1744)
1797 — в ходе Войны первой коалиции произошло Фишгардское вторжение сил Революционной Франции на территорию Великобритании. В английскую историю вошло как «последнее вторжение».
XIX век
1819 — в Вашингтоне подписан Договор Адамса — Ониса согласно которому Флорида перешла от Испании к США (была продана за 5 млн $).
1828
Фридрих Вёлер сообщает о синтезе органического вещества, мочевины, из неорганических.
Заключён Туркманчайский мирный договор между Россией и Персией.
1848 — в Париже началась буржуазно-демократическая революция, которая привела к свержению Июльской монархии.
1878 — в Москве под управлением Николая Григорьевича Рубинштейна была исполнена четвёртая симфония Петра Ильича Чайковского.
XX век
1901 — одно из крупнейших кораблекрушений XX века: разбилось на скалах пассажирское судно «Рио-де-Жанейро»; погибло 128 человек.
1913 — Мексиканская революция: в ходе переворота убит президент Мексики Франсиско Мадеро.
1918 — начало Первого Кубанского похода («Ледяной» поход)
1921 — в Советской России создан Госплан СССР
1943 — правительство Болгарии вынужденно уступило требованию нацистов о высылке македонских и фракийских евреев, не имевших болгарского гражданства, в лагеря уничтожения в Польшу.
1945 — Уругвай объявил войну Германии и Японии.
1946
Доктор Зельман Ваксман открывает антибиотик стрептомицин.
американский посол в Москве Дж. Кеннан впервые сформулировал план «политики сдерживания» в отношении СССР.
1958
Президенты Египта и Сирии подписывают акт об объединении двух стран в Объединённую Арабскую Республику.
Подписан договор, по которому Британия разрешила разместить на своей территории американское ядерное оружие.
1964 — состоялась премьера фильма «Живые и мёртвые».
1966 — запущен спутник «Космос-110» с собаками Ветерком и Угольком на борту.
1968
На острове Ватерлоо открыта советская антарктическая станция «Беллинсгаузен».
Свою первую песню записала английская группа «Дженезис».
1979 — Сент-Люсия получила независимость от Великобритании.
1983 — американец Алекс Червинский построил пирамиду из 390 монет высотой 4 метра (мировой рекорд).
1990 — английским правительством опубликована «Хартия жертв преступлений».
1993
азербайджанский офицер Сурат Гусейнов поднял антиправительственный мятеж в Гяндже.
при президенте России создан Президентский совет.
2000 — отменено положение о смертной казни на Украине.
XXI век
2014 — 4-й президент Украины Виктор Янукович постановлением Верховной Рады объявлен самоустранившимся от исполнения конституционных полномочий.
2015 — теракт во время «Марша достоинства» в Харькове.