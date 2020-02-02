 

Какие сегодня праздники, события - 22 Февраля

Общество / Жизнь Сегодня, 08:5945
Какие сегодня праздники, события - 22 Февраля
Международные
Международный день поддержки жертв преступлений.
Национальные
 Египет — День Единства.
 Индия — День матери.
 Катар — День вступления эмира на престол.
 Киргизия — День работника землеустройства, геодезии и картографии.
 Мексика — Национальный день траура.
 Монголия — День Субаатара.
 Сент-Люсия — День независимости.
 США — День рождения Джорджа Вашингтона.
 Центральноафриканская Республика — День Рождения Президента.
 Япония — День кошки.
Религиозные
Католицизм
память святой Маргариты Кортонской.
Православие
Обретение мощей святителя Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского (1805);
Обретение мощей святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России (1992);
память священномучеников Маркелла, епископа Сикелийского, Филагрия, епископа Кипрского, и Панкратия, епископа Тавроменийского (I в.);
память мученика Никифора, из Антиохии Сирской (ок. 257);
память преподобного Панкратия Печерского, в Дальних пещерах (XIII в.);
память преподобных Геннадия (ок. 1516) и Никифора (1557) Важеозерских;
память священномученика Василия Измайлова, пресвитера (1930);
память священномученика Иоанна Фрязинова, пресвитера (1938).
Исторические
Каристий — день Конкордии, богини согласия (Древний Рим).
Именины
Католические: Маргарита
Православные: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Маркел, Никифор, Панкратий, Пётр, Филагрий

До XIX века
1495 — В ходе Итальянского похода король Франции Карл VIII достигает Неаполя и берёт его без боя.
1632 — Галилео Галилей публикует свою важнейшую работу — «Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой» повлиявшую на развитие дальнейшей европейской науки об астрономии.
1653 — началась церковная реформа патриарха Никона.
1709 — русские войска разбивают шведов в битве у Красного Кута, едва не захватывая в плен шведского короля Карла XII.
1714 — в Санкт-Петербурге основывается Аптекарский огород (теперь — Ботанический сад Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН).
1744 — в ходе Войны за Австрийское наследство началась Битва при Тулоне (1744)
1797 — в ходе Войны первой коалиции произошло Фишгардское вторжение сил Революционной Франции на территорию Великобритании. В английскую историю вошло как «последнее вторжение».
XIX век
1819 — в Вашингтоне подписан Договор Адамса — Ониса согласно которому Флорида перешла от Испании к США (была продана за 5 млн $).
1828
Фридрих Вёлер сообщает о синтезе органического вещества, мочевины, из неорганических.
Заключён Туркманчайский мирный договор между Россией и Персией.
1848 — в Париже началась буржуазно-демократическая революция, которая привела к свержению Июльской монархии.
1878 — в Москве под управлением Николая Григорьевича Рубинштейна была исполнена четвёртая симфония Петра Ильича Чайковского.
XX век
1901 — одно из крупнейших кораблекрушений XX века: разбилось на скалах пассажирское судно «Рио-де-Жанейро»; погибло 128 человек.
1913 — Мексиканская революция: в ходе переворота убит президент Мексики Франсиско Мадеро.
1918 — начало Первого Кубанского похода («Ледяной» поход)
1921 — в Советской России создан Госплан СССР
1943 — правительство Болгарии вынужденно уступило требованию нацистов о высылке македонских и фракийских евреев, не имевших болгарского гражданства, в лагеря уничтожения в Польшу.
1945 — Уругвай объявил войну Германии и Японии.
1946
Доктор Зельман Ваксман открывает антибиотик стрептомицин.
американский посол в Москве Дж. Кеннан впервые сформулировал план «политики сдерживания» в отношении СССР.
1958
Президенты Египта и Сирии подписывают акт об объединении двух стран в Объединённую Арабскую Республику.
Подписан договор, по которому Британия разрешила разместить на своей территории американское ядерное оружие.
1964 — состоялась премьера фильма «Живые и мёртвые».
1966 — запущен спутник «Космос-110» с собаками Ветерком и Угольком на борту.
1968
На острове Ватерлоо открыта советская антарктическая станция «Беллинсгаузен».
Свою первую песню записала английская группа «Дженезис».
1979 — Сент-Люсия получила независимость от Великобритании.
1983 — американец Алекс Червинский построил пирамиду из 390 монет высотой 4 метра (мировой рекорд).
1990 — английским правительством опубликована «Хартия жертв преступлений».
1993
азербайджанский офицер Сурат Гусейнов поднял антиправительственный мятеж в Гяндже.
при президенте России создан Президентский совет.
2000 — отменено положение о смертной казни на Украине.
XXI век
2014 — 4-й президент Украины Виктор Янукович постановлением Верховной Рады объявлен самоустранившимся от исполнения конституционных полномочий.
2015 — теракт во время «Марша достоинства» в Харькове.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Зима, праздники, события, Февраль, 7dniv, 7dnivinfo  
Гороскоп на сегодня (22.02.20)
Гороскоп на сегодня (22.02.20)
Какие сегодня праздники, события - 22 Февраля
Какие сегодня праздники, события - 22 Февраля
Преимущество светлых дверей
Преимущество светлых дверей
Выбираем качественную стиральную машинку от LG
Выбираем качественную стиральную машинку от LG
Журналист показал «жителей Новых Санжар», которых на протест привезли с другой области
Журналист показал «жителей Новых Санжар», которых на протест привезли с другой области
Как в Китае комментировали новости о вчерашних событиях в Новых Санжарах
Как в Китае комментировали новости о вчерашних событиях в Новых Санжарах
Всех причастных к столкновениям в Новых Санжарах установит полиция
Всех причастных к столкновениям в Новых Санжарах установит полиция
Гончарук заявил что эвакуированные люди не имеют симптомов ОРВИ и в безопасности
Гончарук заявил что эвакуированные люди не имеют симптомов ОРВИ и в безопасности
2247 человек в мире умерло от коронавируса
2247 человек в мире умерло от коронавируса
В годовщину Майдана в Ужгороде почтили память погибших правоохранителей и сотрудников спецподразделения "Беркут"
В годовщину Майдана в Ужгороде почтили память погибших правоохранителей и сотрудников спецподразделения "Беркут"
Гороскоп на сегодня (21.02.20)
Гороскоп на сегодня (21.02.20)
Какие сегодня праздники, события - 21 Февраля
Какие сегодня праздники, события - 21 Февраля

Новости по теме

Какие сегодня праздники, события - 2 Февраля
Какие сегодня праздники, события - 2 Февраля
2-фев-2020, 10:02
Какие сегодня праздники, события - 1 Февраля
Какие сегодня праздники, события - 1 Февраля
1-фев-2020, 09:58
Какие сегодня праздники, события - 26 Января
Какие сегодня праздники, события - 26 Января
26-янв-2020, 11:06
Какие сегодня праздники, события - 15 Января
Какие сегодня праздники, события - 15 Января
15-янв-2020, 10:51
Какие сегодня праздники, события - 5 Января
Какие сегодня праздники, события - 5 Января
5-янв-2020, 09:38

Последние новости

09:39
События
Прорвать линию разграничения снова пытались боевики на Донбассе
09:29
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (22.02.20)
08:59
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 22 Февраля
Вчера, 2020-02-21
22:24
Политика
За события в Новых Санжарах ответственность понесут Заказчики и организаторы - Зеленский
22:22
Политика
Из-за событий в Новых Санжарах Зеленский обратился к украинцам
20:35
Политика
Медведчук: Если министров не устраивает зарплата, пусть идут и зарабатывают, госслужба - это не заработок
19:39
Общество / События
Журналист показал «жителей Новых Санжар», которых на протест привезли с другой области
19:35
Политика
Суд вынес решение про силовой привод Порошенко на допрос. Петя, Мальдивы или Ростов?!
18:56
Общество / События
Как в Китае комментировали новости о вчерашних событиях в Новых Санжарах
18:30
Политика
МИД Латвии жестко отреагировал на задержание своего консула и мгновенно его уволил
17:04
Политика
То что Скалецкая покинула санаторий "Новые Санжары" опровергли в Минздраве
17:02
Политика
Маразм крепчает: Гончарук заявил, что вчерашние события в Санжарах организовал...Путин
15:47
События
Министр здравоохранения, прервав свой карантин, поехала разносить возможный коронавирус по столице
15:44
Политика
Санкции против Азарова и Ставицкого ЕС отменит в марте
15:41
Экономика
Цены на газ для промышленности снизил "Нафтогаз"
15:39
Политика
Зеленский прокомментировал события в Новых Санжарах: "мы - Европа эпохи Средневековья"
15:34
Политика
1,5 тысячи правок к закону о рынке земли уже рассмотрела Рада
15:32
События
К 6 годам тюрьмы Гриценко приговорил суд в России
15:16
Общество
Всех причастных к столкновениям в Новых Санжарах установит полиция
15:13
События
Пять дел из-за столкновений в Новых Санжарах открыла Полиция

Новости ТОП-7

Рябошапка заявил, что виновные за бойню на майдане будут наказаны жесточайшим образом. Пашинский, Парубий, Турчинов, Ирина Геращенко, Порошенко & co получат реальные сроки26601
Разработанный в СССР «Арбидол» стал лекарством N1 против коронавируса2739
Министр здравоохранения, прервав свой карантин, поехала разносить возможный коронавирус по столице2659
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА1083
В годовщину Майдана в Ужгороде почтили память погибших правоохранителей и сотрудников спецподразделения "Беркут"863
О вероятности сокращения врачей с началом медреформы рассказали в Раде780
МИД Латвии жестко отреагировал на задержание своего консула и мгновенно его уволил604

Досуг

Преимущество светлых дверей
Преимущество светлых дверей
Желаете узнать о преимуществах светлых дверей в интерьере?
Вчера, 19:4787
Выбираем качественную стиральную машинку от LG
Выбираем качественную стиральную машинку от LG
Без стиральной машины достаточно сложно обойтись в быту
Вчера, 19:44116
Что интересного в Одессе: подборка мероприятий
Что интересного в Одессе: подборка мероприятий
Этой весной афиша Одессы буквально разрывается от количества и плотности разнообразных концертов, театральных спектаклей и других
20-фев-2020, 21:43132
Как выбрать кухонную вытяжку: советы покупателю
Как выбрать кухонную вытяжку: советы покупателю
Кухня – несомненно, самая посещаемая и самая важная часть дома, поскольку именно здесь вся семья собирается практически каждый
20-фев-2020, 21:03137
Почему необходимо установить ГБО на ваш автомобиль
Почему необходимо установить ГБО на ваш автомобиль
Как сэкономить на топливе? Этот вопрос всегда волнует автовладельцев независимо от размера их дохода.
19-фев-2020, 07:58272
Косметика для мужчин
Косметика для мужчин
Идея о том, что мужчина должен быть чуть привлекательнее обезьяны
18-фев-2020, 16:49147

События

Прорвать линию разграничения снова пытались боевики на Донбассе
Прорвать линию разграничения снова пытались боевики на Донбассе
Бой произошел в районе Новотошковского
Сегодня, 09:392
Журналист показал «жителей Новых Санжар», которых на протест привезли с другой области
Журналист показал «жителей Новых Санжар», которых на протест привезли с другой области
Цель достигнута. Нам стыдно за страну, нам противно от поведения сограждан, люди разочарованы и подавлены
Вчера, 19:39272
Как в Китае комментировали новости о вчерашних событиях в Новых Санжарах
Как в Китае комментировали новости о вчерашних событиях в Новых Санжарах
Если Украина так приняла своих собственных граждан, то я представляю, как мы её легко разорвём, если будет война, т.к. мои дети
Вчера, 18:56438
Министр здравоохранения, прервав свой карантин, поехала разносить возможный коронавирус по столице
Министр здравоохранения, прервав свой карантин, поехала разносить возможный коронавирус по столице
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая ранее выразила желание пройти полный этап 14-дневного карантина вместе с
Вчера, 15:472659
К 6 годам тюрьмы Гриценко приговорил суд в России
К 6 годам тюрьмы Гриценко приговорил суд в России
Прокурор просил 9 лет тюрьмы
Вчера, 15:32202
Пять дел из-за столкновений в Новых Санжарах открыла Полиция
Пять дел из-за столкновений в Новых Санжарах открыла Полиция
Дела открыты по ст. 293, 294, 161, 279, 345
Вчера, 15:13169
7 Днів