Гороскоп на сегодня (22.02.20)

Овен

Этот день будет полон приятных событий, и вы сможете собой гордиться. Некоторые Овны преуспеют на службе, и начальник начнет задумываться о поощрении таких незаменимых сотрудников. Многие представители знака найдут интересные и выгодные подработки. Но за всеми этими важными делами не следует забывать о близких людях. Постарайтесь сделать так, чтобы это время запомнились веселыми семейными приключениями на свежем воздухе. В любовной сфере ожидаются перемены – обновите гардероб, чтобы утереть нос соперникам, и сразить своих поклонников наповал.

Телец

Сегодня вы можете смело отправляться в дальнее путешествие – проблем в пути не ожидается, да и звезды сошлись довольно удачно. От командировок тоже желательно не отказываться – в этот период у вас есть шанс завести полезные и перспективные знакомства, и наладить отношения с деловыми партнерами. Выяснится, что ваш телефонный номер не так уж засекречен, и вам начнут названивать поклонники, которых вы даже не помните по именам. Паниковать и менять номер не нужно – устройте романтическую встречу, и для страховки возьмите с собой пару друзей.

Близнецы

Если кому и везет, так это Близнецам – за этот период вы успеете сделать больше, чем за все дни недели, вместе взятые. Не сбавляйте темпа, и к концу дня, вы сможете похвастаться профессиональными достижениями, и финансовыми успехами. Но в этой бочке с медом найдется и ложечка дегтя – вам придется отказаться от некоторых развлечений. Звезды советуют не волноваться – культурных мероприятий ожидается много, и в пару интересных мест вы точно успеете.

Рак

Постарайтесь сбавить обороты – всё время вы куда-то бежите, и пытаетесь успеть в тысячу мест одновременно, но в этот день нужно сосредоточиться. Этот период станут особенно удачным для представителей творческих профессий – ваши идеи нарасхват, и вокруг полно влиятельных личностей. Остальные Раки тоже не заскучают, однако для того, чтобы блеснуть талантами, понадобится немало выдержки и терпения – конкуренты в этот период не зевают, и всячески пытаются вам насолить. Для любовных забав и приключений больше всего подходит вторая половина дня – вас ждет много интересных знакомств, причем, с продолжением. Вечером можете устроить день открытых дверей – принимайте гостей, и наслаждайтесь общением.

Лев

Не придирайтесь к коллегам, и не критикуйте руководство – если Львы последуют звездному совету, то этот день подарит много позитивных моментов. В первой половине дня Водолеи станут примером для подражания, но играя роль лидера, и не забывайте прислушиваться к мнению сослуживцев. Во второй половине дня придется поискать компромисс – деловые партнеры будут несговорчивыми. Этот период удачен для налаживания отношений с противоположным полом. Вечером Львов ждет знакомство с продолжением – должно же вам когда-то повезти.

Дева

Вашему упорству можно позавидовать – в этот день Девы сумеют разобраться с давними и затянувшимися проблемами. Звезды советуют не пропадать на работе, и найти время для отдыха, и общения с родственниками. В вашей поддержке будут нуждаться друзья, возможно, вам придется подкорректировать свои планы. Этот период богат на всевозможные встречи и знакомства – выбирайтесь из уютной скорлупки, и радуйтесь новым отношениям хоть до самого вечера. Вечер желательно посвятить решению семейных вопросов. На первом месте бытовые хлопоты – без Дев и посуда не моется, и полы не подметаются. Развлекательные мероприятия можно перенести на другой день, заодно и деньжат подкопите.

Весы

Находчивость – ваше второе имя, по крайней мере, в этот период будет именно так. Весам удастся разобраться со сложными профессиональными вопросами, и вы легко донесете свои идеи до сослуживцев и новых деловых партнеров. Но вот вторая половина дня может стать запутанной в финансовом отношении – Весов завалят выгодными и соблазнительными предложениями, и сделать правильный выбор будет не так-то просто. Вечером ожидаются знакомства с представителями противоположного пола. Но, что хорошо для свободных Весов, то проблемно для семейных представителей знака – берегите нервы избранника, и дозируйте флирт и романтические развлечения.

Скорпион

Учитесь замедляться – сегодня ценятся не скорость и стремительность, а дисциплина и собранность. Скорпионов ждут серьезные перемены в профессиональной жизни – вы можете рассчитывать на благосклонность начальства, и надеяться на премию или новую должность. Возможны служебные проверки – вам скрывать нечего, но подстраховка не помешает. Во второй половине дня активизируются ваши конкуренты, но причин для беспокойства звезды не видят – попытайтесь наладить контакт с соперниками, и в случае необходимости, идите на компромисс.

Стрелец

Не суетитесь – день сложится удачно, если вы перестанете нервничать по незначительным поводам. Звезды советуют Стрельцам избавиться от некоторых суеверий – если на пути возникли черные коты, это не означает, что вы должны прогулять работу (идите другим маршрутом, да и дело с концом). В решении денежных вопросов Стрельцам понадобятся помощники – обратитесь за поддержкой к родственникам, или опытным коллегам. В этот период возможны сложности бюрократического характера – не пытайтесь сломать систему, и наберитесь терпения. Вечер этого дня будто создан для налаживания отношений с поклонниками.

Козерог

Задайтесь целью себя побаловать, и этот день пройдет ярко и весело. Конечно, отвертеться от работы Козерогам не удастся, но все профессиональные проблемы вы будете решать играючи. Ждите интересных предложений о сотрудничестве, возможно, именно вы станете лидером этого периода. Для финансовых подвигов подходит вторая половина дня – все сделки и контракты окажутся выгодными. Вечер станет временем любовных экспериментов, но выдумывая новые сюрпризы, не забывайте о предпочтениях избранника.

Водолей

Улыбнитесь – в этот период вам покровительствует фортуна. Но Водолеям следует обратить внимание на судьбоносные подсказки – знаки повсюду, главное, доверять интуиции, и реже слушать скептиков. Сегодня вас завалят важными и ответственными делами – начальник на вас надеется, постарайтесь его не подвести. Вторая половина дня пройдет со знаком плюс, если Водолеи посвятят время решению финансовых проблем – до олигархов вам еще далеко, но направление выбрано правильное. В сомнительные авантюры звезды советуют не ввязываться. Самым благоприятным временем этого периода станет вечер – оторвитесь, как следует, вы это заслужили.

Рыбы