Гороскоп на сегодня (22.02.20)

Овен
Этот день будет полон приятных событий, и вы сможете собой гордиться. Некоторые Овны преуспеют на службе, и начальник начнет задумываться о поощрении таких незаменимых сотрудников. Многие представители знака найдут интересные и выгодные подработки. Но за всеми этими важными делами не следует забывать о близких людях. Постарайтесь сделать так, чтобы это время запомнились веселыми семейными приключениями на свежем воздухе. В любовной сфере ожидаются перемены – обновите гардероб, чтобы утереть нос соперникам, и сразить своих поклонников наповал.
Телец
Сегодня вы можете смело отправляться в дальнее путешествие – проблем в пути не ожидается, да и звезды сошлись довольно удачно. От командировок тоже желательно не отказываться – в этот период у вас есть шанс завести полезные и перспективные знакомства, и наладить отношения с деловыми партнерами. Выяснится, что ваш телефонный номер не так уж засекречен, и вам начнут названивать поклонники, которых вы даже не помните по именам. Паниковать и менять номер не нужно – устройте романтическую встречу, и для страховки возьмите с собой пару друзей.
Близнецы
Если кому и везет, так это Близнецам – за этот период вы успеете сделать больше, чем за все дни недели, вместе взятые. Не сбавляйте темпа, и к концу дня, вы сможете похвастаться профессиональными достижениями, и финансовыми успехами. Но в этой бочке с медом найдется и ложечка дегтя – вам придется отказаться от некоторых развлечений. Звезды советуют не волноваться – культурных мероприятий ожидается много, и в пару интересных мест вы точно успеете.
Рак
Постарайтесь сбавить обороты – всё время вы куда-то бежите, и пытаетесь успеть в тысячу мест одновременно, но в этот день нужно сосредоточиться. Этот период станут особенно удачным для представителей творческих профессий – ваши идеи нарасхват, и вокруг полно влиятельных личностей. Остальные Раки тоже не заскучают, однако для того, чтобы блеснуть талантами, понадобится немало выдержки и терпения – конкуренты в этот период не зевают, и всячески пытаются вам насолить. Для любовных забав и приключений больше всего подходит вторая половина дня – вас ждет много интересных знакомств, причем, с продолжением. Вечером можете устроить день открытых дверей – принимайте гостей, и наслаждайтесь общением.
Лев
Не придирайтесь к коллегам, и не критикуйте руководство – если Львы последуют звездному совету, то этот день подарит много позитивных моментов. В первой половине дня Водолеи станут примером для подражания, но играя роль лидера, и не забывайте прислушиваться к мнению сослуживцев. Во второй половине дня придется поискать компромисс – деловые партнеры будут несговорчивыми. Этот период удачен для налаживания отношений с противоположным полом. Вечером Львов ждет знакомство с продолжением – должно же вам когда-то повезти.
Дева
Вашему упорству можно позавидовать – в этот день Девы сумеют разобраться с давними и затянувшимися проблемами. Звезды советуют не пропадать на работе, и найти время для отдыха, и общения с родственниками. В вашей поддержке будут нуждаться друзья, возможно, вам придется подкорректировать свои планы. Этот период богат на всевозможные встречи и знакомства – выбирайтесь из уютной скорлупки, и радуйтесь новым отношениям хоть до самого вечера. Вечер желательно посвятить решению семейных вопросов. На первом месте бытовые хлопоты – без Дев и посуда не моется, и полы не подметаются. Развлекательные мероприятия можно перенести на другой день, заодно и деньжат подкопите.
Весы
Находчивость – ваше второе имя, по крайней мере, в этот период будет именно так. Весам удастся разобраться со сложными профессиональными вопросами, и вы легко донесете свои идеи до сослуживцев и новых деловых партнеров. Но вот вторая половина дня может стать запутанной в финансовом отношении – Весов завалят выгодными и соблазнительными предложениями, и сделать правильный выбор будет не так-то просто. Вечером ожидаются знакомства с представителями противоположного пола. Но, что хорошо для свободных Весов, то проблемно для семейных представителей знака – берегите нервы избранника, и дозируйте флирт и романтические развлечения.
Скорпион
Учитесь замедляться – сегодня ценятся не скорость и стремительность, а дисциплина и собранность. Скорпионов ждут серьезные перемены в профессиональной жизни – вы можете рассчитывать на благосклонность начальства, и надеяться на премию или новую должность. Возможны служебные проверки – вам скрывать нечего, но подстраховка не помешает. Во второй половине дня активизируются ваши конкуренты, но причин для беспокойства звезды не видят – попытайтесь наладить контакт с соперниками, и в случае необходимости, идите на компромисс.
Стрелец
Не суетитесь – день сложится удачно, если вы перестанете нервничать по незначительным поводам. Звезды советуют Стрельцам избавиться от некоторых суеверий – если на пути возникли черные коты, это не означает, что вы должны прогулять работу (идите другим маршрутом, да и дело с концом). В решении денежных вопросов Стрельцам понадобятся помощники – обратитесь за поддержкой к родственникам, или опытным коллегам. В этот период возможны сложности бюрократического характера – не пытайтесь сломать систему, и наберитесь терпения. Вечер этого дня будто создан для налаживания отношений с поклонниками.
Козерог
Задайтесь целью себя побаловать, и этот день пройдет ярко и весело. Конечно, отвертеться от работы Козерогам не удастся, но все профессиональные проблемы вы будете решать играючи. Ждите интересных предложений о сотрудничестве, возможно, именно вы станете лидером этого периода. Для финансовых подвигов подходит вторая половина дня – все сделки и контракты окажутся выгодными. Вечер станет временем любовных экспериментов, но выдумывая новые сюрпризы, не забывайте о предпочтениях избранника.
Водолей
Улыбнитесь – в этот период вам покровительствует фортуна. Но Водолеям следует обратить внимание на судьбоносные подсказки – знаки повсюду, главное, доверять интуиции, и реже слушать скептиков. Сегодня вас завалят важными и ответственными делами – начальник на вас надеется, постарайтесь его не подвести. Вторая половина дня пройдет со знаком плюс, если Водолеи посвятят время решению финансовых проблем – до олигархов вам еще далеко, но направление выбрано правильное. В сомнительные авантюры звезды советуют не ввязываться. Самым благоприятным временем этого периода станет вечер – оторвитесь, как следует, вы это заслужили.
Рыбы
Звезды обещают, что этот день будет приятным во всех отношениях. Рыбы могут расслабиться, и забыть о разногласиях с коллегами и руководством – конфликтные ситуации останутся в прошлом. Но забывать про подсказки интуиции нежелательно – внутренний голос будет правдив, и его советы понадобятся вам. В решении финансовых проблем лучшими помощниками станут друзья, а пока они корпят над составлением планов, вы можете заняться творчеством. Этот период можно назвать днем сюрпризов, но многое будет зависеть от вашей инициативности. Старайтесь посетить все мероприятия, на которые вас пригласили, но перед этим обновите гардероб – если блистать, так по полной программе.