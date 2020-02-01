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Общество / Жизнь Сегодня, 09:170
Какие сегодня праздники, события - 23 Февраля
Национальные
 Белоруссия,  Киргизия,  Россия,  Таджикистан,  Южная Осетия,  Приднестровье — День защитника Отечества.
 Бруней — День независимости.
 Гайана — День Республики.
Религиозные
Католицизм
память Поликарпа;
память Изабеллы Французской;
память Сирена Сирмийского.
Православие
память иконы Божией Матери «Огневидная»;
Собор Новгородских Святителей;
память священномученика Харалампия, епископа Магнезийского и с ним мучеников Порфирия, Ваптоса и трёх мучениц (202);
память святой праведной Галины (III);
память мучениц дев Еннафы, Валентины и Павлы (308);
память благоверной княгини Анны Новгородской (ок. 1050—1056);
память преподобного Прохора Лебедника, Печерского, в Ближних пещерах (1107);
память преподобного Лонгина Коряжемского (1540);
память священномучеников Петра Грудинского и Валериана Новицкого, пресвитеров (1930);
память священномученика Константина Верецкого (1918).
Именины
Католические: Изабелла, Поликарп, Серенус.
Православные: Анастасий, Анна, Антоний, Аркадий, Афоний, Валентина, Валерьян, Ваптос, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Еннафа, Иван, Иоаким, Карп, Лонгин, Лука, Марк, Мартирий, Павла, Пётр, Пимен, Порфирий, Прохор, Симеон, Феоктист, Харлампий.

До XX века
1280 — битва под Гозлицей
1847 — американо-мексиканская война; второй, решающий день сражения при Буэна-Виста
1874 — английский майор Уолтер Уингфилд запатентовал игру, которую назвал «Sphairistike», ныне известную как теннис.
1893 — Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку.
XX век
1903 — Куба передаёт США базу Гуантанамо в вечную аренду.
1905 — в Чикаго (США) юрист Поль Перси Харрис основал первый клуб Ротари.
1918 — началось формирование первых отрядов РККА.
1927 — Совнарком УССР принял постановление о помощи бродячим цыганам при переходе на «трудовой оседлый образ жизни».
1935 — на пост главы комиссии партийного контроля ВКП назначен Н.Ежов, будущий глава НКВД.
1941 — впервые получен плутоний.
1943 — в воздушном бою погиб генерал-лейтенант авиации, прославленный лётчик Григорий Кравченко.
1944 — в соответствии с постановлением ГКО СССР № 5073 об упразднении Чечено-Ингушской Автономной Республики и депортации её населения 493 269 чеченцев и ингушей были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. 6544 человека ушли в горы.
1945 — войска 1-го Белорусского фронта после месячной осады и упорных боёв овладели польским городом-крепостью Познань.
1947 — основана Международная организация по стандартизации (ISO).
1950 — во Франции Раймонда Дьен, бросившись на рельсы, задержала отправку в Индокитай эшелона с танками.
1953 — в Англии амнистированы 14 тысяч дезертиров второй мировой войны.
1958 — торжественно заложен памятник Победы в Москве на Поклонной горе.
1981 — попытка ультраправого военного путча в Испании
1987 — вспышка сверхновой SN 1987A достигла Земли. Это самая близкая сверхновая со времён изобретения телескопа.
1990 — 17-я специальная сессия ГА ООН по проблемам наркотиков приняла Политическую декларацию и Всемирную программу действий.
1991 — Пожар в гостинице «Ленинград», погибли 16 человек, в том числе 9 сотрудников пожарной охраны.
1993 — создан язык программирования Ruby.
1997 — на российской орбитальной станции «Мир», во время нахождения там российско-американского экипажа, произошёл пожар.
1999 —
правительство Югославии достигло договорённости о прекращении вооружённого конфликта с косовскими сепаратистами.
на австрийский лыжный курорт Гальтюр обрушилась лавина, погиб 31 человек.
XXI век
2006 — обрушение Басманного рынка в Москве.
2008
объявлено о прекращении гражданской войны в Уганде.
с космодрома Танегасима с помощью РН H-IIA был осуществлён успешный запуск японского телекоммуникационного спутника Kizuna.

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Теги: news, новости, Украина, Зима, Февраль, события, праздники, 7dniv, 7dnivinfo  
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