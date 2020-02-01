Какие сегодня праздники, события - 23 Февраля

Национальные

Белоруссия, Киргизия, Россия, Таджикистан, Южная Осетия, Приднестровье — День защитника Отечества.

Бруней — День независимости.

Гайана — День Республики.

Религиозные

Католицизм

память Поликарпа;

память Изабеллы Французской;

память Сирена Сирмийского.

Православие

память иконы Божией Матери «Огневидная»;

Собор Новгородских Святителей;

память священномученика Харалампия, епископа Магнезийского и с ним мучеников Порфирия, Ваптоса и трёх мучениц (202);

память святой праведной Галины (III);

память мучениц дев Еннафы, Валентины и Павлы (308);

память благоверной княгини Анны Новгородской (ок. 1050—1056);

память преподобного Прохора Лебедника, Печерского, в Ближних пещерах (1107);

память преподобного Лонгина Коряжемского (1540);

память священномучеников Петра Грудинского и Валериана Новицкого, пресвитеров (1930);

память священномученика Константина Верецкого (1918).

Именины

Католические: Изабелла, Поликарп, Серенус.

Православные: Анастасий, Анна, Антоний, Аркадий, Афоний, Валентина, Валерьян, Ваптос, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Еннафа, Иван, Иоаким, Карп, Лонгин, Лука, Марк, Мартирий, Павла, Пётр, Пимен, Порфирий, Прохор, Симеон, Феоктист, Харлампий.





До XX века

1280 — битва под Гозлицей

1847 — американо-мексиканская война; второй, решающий день сражения при Буэна-Виста

1874 — английский майор Уолтер Уингфилд запатентовал игру, которую назвал «Sphairistike», ныне известную как теннис.

1893 — Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку.

XX век

1903 — Куба передаёт США базу Гуантанамо в вечную аренду.

1905 — в Чикаго (США) юрист Поль Перси Харрис основал первый клуб Ротари.

1918 — началось формирование первых отрядов РККА.

1927 — Совнарком УССР принял постановление о помощи бродячим цыганам при переходе на «трудовой оседлый образ жизни».

1935 — на пост главы комиссии партийного контроля ВКП назначен Н.Ежов, будущий глава НКВД.

1941 — впервые получен плутоний.

1943 — в воздушном бою погиб генерал-лейтенант авиации, прославленный лётчик Григорий Кравченко.

1944 — в соответствии с постановлением ГКО СССР № 5073 об упразднении Чечено-Ингушской Автономной Республики и депортации её населения 493 269 чеченцев и ингушей были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. 6544 человека ушли в горы.

1945 — войска 1-го Белорусского фронта после месячной осады и упорных боёв овладели польским городом-крепостью Познань.

1947 — основана Международная организация по стандартизации (ISO).

1950 — во Франции Раймонда Дьен, бросившись на рельсы, задержала отправку в Индокитай эшелона с танками.

1953 — в Англии амнистированы 14 тысяч дезертиров второй мировой войны.

1958 — торжественно заложен памятник Победы в Москве на Поклонной горе.

1981 — попытка ультраправого военного путча в Испании

1987 — вспышка сверхновой SN 1987A достигла Земли. Это самая близкая сверхновая со времён изобретения телескопа.

1990 — 17-я специальная сессия ГА ООН по проблемам наркотиков приняла Политическую декларацию и Всемирную программу действий.

1991 — Пожар в гостинице «Ленинград», погибли 16 человек, в том числе 9 сотрудников пожарной охраны.

1993 — создан язык программирования Ruby.

1997 — на российской орбитальной станции «Мир», во время нахождения там российско-американского экипажа, произошёл пожар.

1999 —

правительство Югославии достигло договорённости о прекращении вооружённого конфликта с косовскими сепаратистами.

на австрийский лыжный курорт Гальтюр обрушилась лавина, погиб 31 человек.

XXI век

2006 — обрушение Басманного рынка в Москве.

2008

объявлено о прекращении гражданской войны в Уганде.

с космодрома Танегасима с помощью РН H-IIA был осуществлён успешный запуск японского телекоммуникационного спутника Kizuna.