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Общество / Жизнь Сегодня, 09:3551
Какие сегодня праздники, события - 24 Февраля
Национальные
 Иран — День инженера.
 Мексика — День флага.
 Эстония — День независимости Эстонии.
Религиозные
Святой Власий (икона, XV век)
Католицизм
память Модеста, епископа Трира;
память Этельберта Кентского;
память Сергея Каппадокийского.
Православие
память преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского (1392);
память священномученика Власия, епископа Севастийского, и с ним двух отроков и 7 жён (ок. 316);
память праведной Феодоры, царицы Греческой, восстановившей почитание святых икон (ок. 867);
память благоверного князя Всеволода, во святом Крещении Гавриила, Псковского (1138);
память мученика Георгия Нового, Софийского (1515);
память великомученика Феодора Тирона (ок. 306) (переходящее празднование в 2018 году).
Именины
Католические: Модест, Сергей, Этельберт
Православные: Власий, Всеволод, Георгий, Дмитрий, Захария, Порфирий, Феодора

До XX века
Народ в тронной зале Тюильрийского дворца во Франции 24 февраля 1848 г.
1466 — в Брюгге (Бельгия) состоялась первая из известных лотерей, организатором которой была вдова фламандского живописца Яна ван Эйка.
1525 — произошла Битва при Павии, между французскими и испанско-имперскими войсками, решившая исход Итальянской войны 1521—1526 годов, в которой французский король Франциск I был взят в плен Хуаном де Урбьетой, солдатом из Бискайи, из армии Карла V.
1582 — Папа Григорий XIII своей буллой Inter gravissimas объявил о реформировании летосчисления и введении Григорианского календаря, использующегося сегодня в большинстве стран планеты.
1821 — Будущий император Мексики Агустин де Итурбиде провозгласил План Игуала.
1852 — писатель Николай Гоголь сжёг второй том своей поэмы «Мёртвые души».
1881 — между Россией и Китаем подписан Петербургский договор об Илийском крае и торговле в Монголии и Западном Китае.
XX век
1901 — в «Церковных ведомостях» 24 февраля по ст. ст. опубликовано Определение Святейшего Синода от 21-22 февраля 1901 года об отлучении Льва Толстого от Русской православной церкви.
1902 — в Великобритании доктор Ланчестер запатентовал проект дискового тормоза.
1910 — в Швеции основан футбольный клуб «Мальмё».
1918 — Комитетом Спасения была провозглашена независимость Эстонии.
1920 — в мюнхенской пивной Хофбройхаус состоялась официальная презентация 25-ти пунктов программы НСДАП, в которую 20 февраля 1920 была переименована Немецкая рабочая партия.
1938 — компания Oral-B выпустила первую в мире зубную щётку с нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.
1942 — первый выход в радиоэфир радиостанции «Голос Америки»
1955 — в Багдаде заключён договор (Багдадский пакт) между Ираком и Турцией, к которому затем присоединились Великобритания, Иран и Пакистан.
1971 — захват еврейскими активистами Приёмной Президиума Верховного Совета СССР.
1972 — Авария на советской атомной субмарине К-19.
1973 — в телеэфир впервые вышла передача «Очевидное — невероятное».
1976 — в Москве открылся XXV съезд Коммунисти́ческой па́ртии Сове́тского Сою́за.
1985 — состоялись последние выборы в Верховные Советы союзных и автономных республик, а также в местные Советы народных депутатов.
1991 — война в Персидском заливе: многонациональные силы начали наземное наступление в Ираке и Кувейте.
1994 — катастрофа Ан-12 в Нальчике. Погибли 13 человек — крупнейшая авиакатастрофа в Кабардино-Балкарии.
XXI век
2004 — Виталий Калоев убил авиадиспетчера Питера Нильсена, которого считал виновным в авиакатастрофе над Боденским озером.
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Теги: news, новости, Украина, Зима, События, праздники, 7dniv, 7dnivinfo  
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