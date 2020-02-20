Какие сегодня праздники, события - 24 Февраля

Национальные

Иран — День инженера.

Мексика — День флага.

Эстония — День независимости Эстонии.

Религиозные

Святой Власий (икона, XV век)

Католицизм

память Модеста, епископа Трира;

память Этельберта Кентского;

память Сергея Каппадокийского.

Православие

память преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского (1392);

память священномученика Власия, епископа Севастийского, и с ним двух отроков и 7 жён (ок. 316);

память праведной Феодоры, царицы Греческой, восстановившей почитание святых икон (ок. 867);

память благоверного князя Всеволода, во святом Крещении Гавриила, Псковского (1138);

память мученика Георгия Нового, Софийского (1515);

память великомученика Феодора Тирона (ок. 306) (переходящее празднование в 2018 году).

Именины

Католические: Модест, Сергей, Этельберт

Православные: Власий, Всеволод, Георгий, Дмитрий, Захария, Порфирий, Феодора





До XX века

Народ в тронной зале Тюильрийского дворца во Франции 24 февраля 1848 г.

1466 — в Брюгге (Бельгия) состоялась первая из известных лотерей, организатором которой была вдова фламандского живописца Яна ван Эйка.

1525 — произошла Битва при Павии, между французскими и испанско-имперскими войсками, решившая исход Итальянской войны 1521—1526 годов, в которой французский король Франциск I был взят в плен Хуаном де Урбьетой, солдатом из Бискайи, из армии Карла V.

1582 — Папа Григорий XIII своей буллой Inter gravissimas объявил о реформировании летосчисления и введении Григорианского календаря, использующегося сегодня в большинстве стран планеты.

1821 — Будущий император Мексики Агустин де Итурбиде провозгласил План Игуала.

1852 — писатель Николай Гоголь сжёг второй том своей поэмы «Мёртвые души».

1881 — между Россией и Китаем подписан Петербургский договор об Илийском крае и торговле в Монголии и Западном Китае.

XX век

1901 — в «Церковных ведомостях» 24 февраля по ст. ст. опубликовано Определение Святейшего Синода от 21-22 февраля 1901 года об отлучении Льва Толстого от Русской православной церкви.

1902 — в Великобритании доктор Ланчестер запатентовал проект дискового тормоза.

1910 — в Швеции основан футбольный клуб «Мальмё».

1918 — Комитетом Спасения была провозглашена независимость Эстонии.

1920 — в мюнхенской пивной Хофбройхаус состоялась официальная презентация 25-ти пунктов программы НСДАП, в которую 20 февраля 1920 была переименована Немецкая рабочая партия.

1938 — компания Oral-B выпустила первую в мире зубную щётку с нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.

1942 — первый выход в радиоэфир радиостанции «Голос Америки»

1955 — в Багдаде заключён договор (Багдадский пакт) между Ираком и Турцией, к которому затем присоединились Великобритания, Иран и Пакистан.

1971 — захват еврейскими активистами Приёмной Президиума Верховного Совета СССР.

1972 — Авария на советской атомной субмарине К-19.

1973 — в телеэфир впервые вышла передача «Очевидное — невероятное».

1976 — в Москве открылся XXV съезд Коммунисти́ческой па́ртии Сове́тского Сою́за.

1985 — состоялись последние выборы в Верховные Советы союзных и автономных республик, а также в местные Советы народных депутатов.

1991 — война в Персидском заливе: многонациональные силы начали наземное наступление в Ираке и Кувейте.

1994 — катастрофа Ан-12 в Нальчике. Погибли 13 человек — крупнейшая авиакатастрофа в Кабардино-Балкарии.

XXI век