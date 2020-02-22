Еду и медицинские маски из-за коронавируса раскупили в Италии

Жители ряда городов области Ломбардия на севере Италии, где была зафиксирована вспышка уханьского коронавируса, буквально опустошили многие местные супермаркеты и скупили медицинские маски в аптеках.

— На выходных во многих магазинах Милана сметали продукты. Люди запасаются на время карантина. Пасту и томатный соус закупили на полгода вперёд. Очереди были страшные. Но, говорят, в понедельник будут новые завозы. В гипермаркеты можно зайти только в маске, кто-то шарфами заматывается, — рассказала в соцсетях украинка Оксана Блищик, которая сейчас находится в Милане.

Итальянцы ринулись в магазины за продуктами после того, как власти изолировали 12 муниципалитетов на севере Ломбардии и на северо-востоке Венето, а также ограничили передвижение между районами. Также на неопределённый срок был закрыт знаменитый оперный театр Ла Скала, а карнавал в Венеции завершился на несколько дней раньше.

На данный момент в Италии от уханьского коронавируса умерло шесть человек, ещё более 200 заражены. Австрия вводила временный запрет на железнодорожное сообщение с соседней страной.



