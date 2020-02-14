Власти Украины призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги

На Украине призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги, заменив старую советскую литературу на «современную и украиноязычную».

Об этом рассказала директор государственного учреждения «Украинский институт книги» Александра Коваль, видеозапись доступна в YouTube.

По ее словам, более половины книг, хранящихся в библиотеках Украины, изданы в Советском Союзе. «По статистике, в библиотеках хранится более 240 миллионов единиц документов. Это книги, периодика, ещё что-то. Вероятно, что более 50 процентов этих фондов — это книги, выданные до 1990 года, точно никто не знает. И меньше 20 процентов, которые выданы после 2000 года», — отметила Коваль.

Она подчеркнула, что власти должны проводить аудит и «вычищать библиотеки от советского фонда». Такие меры помогут сделать библиотеки приятным местом для пребывания людей и «их коммуникации о литературе на украинском языке», уточнила Коваль.

В января сообщалось, что Государственный комитет по телерадиовещанию Украины в 2019 году запретил ввоз из России 151 издания общим тиражом около миллиона экземпляров. Запреты связаны с «антиукраинским содержанием» книг.

В конце 2016 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении ввоза в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». С 2017 года для ввоза на Украину печатной продукции необходимо получать разрешение Госкомтелерадио.



