 

Писатель Дин Кунц предсказал вспышку коронавируса в своем триллере 1981 года «Глаза тьмы»

Общество Сегодня, 18:0632
Писатель Дин Кунц предсказал вспышку коронавируса в своем триллере 1981 года «Глаза тьмы»
Вымышленный роман рассказывает историю китайской военной лаборатории, которая создает новый вирус, который потенциально может использоваться в качестве биологического оружия во время войны.  По иронии судьбы, лаборатория расположена в Ухане, Китай, и вымышленный вирус называется Ухань-400.
В романе вирус называется «совершенным оружием», потому что он поражает только людей.  Он также не может выжить вне человеческого тела более минуты и не требует дорогостоящего процесса дезактивации, как только он распространяется среди населения и тех, кто его заражает.
Совпадение между вирусом книги и фактической вспышкой коронавируса является странным.
В настоящее время коронавирус, возникший в Ухане, Китай, вызывает панику во всем мире.
 
Писатель Дин Кунц предсказал вспышку коронавируса в своем триллере 1981 года «Глаза тьмы»
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Писатель Дин Кунц предсказал вспышку коронавируса в своем триллере 1981 года «Глаза тьмы»
Писатель Дин Кунц предсказал вспышку коронавируса в своем триллере 1981 года «Глаза тьмы»
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