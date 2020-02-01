Вымышленный роман рассказывает историю китайской военной лаборатории, которая создает новый вирус, который потенциально может использоваться в качестве биологического оружия во время войны. По иронии судьбы, лаборатория расположена в Ухане, Китай, и вымышленный вирус называется Ухань-400.

В романе вирус называется «совершенным оружием», потому что он поражает только людей. Он также не может выжить вне человеческого тела более минуты и не требует дорогостоящего процесса дезактивации, как только он распространяется среди населения и тех, кто его заражает.

Совпадение между вирусом книги и фактической вспышкой коронавируса является странным.