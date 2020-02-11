 

Высока вероятность, что коронавирус дойдёт до Украины. Что важно знать чтобы защитить себя и своих родных от заражения?

Общество / События Сегодня, 09:09324
Высока вероятность, что коронавирус дойдёт до Украины. Что важно знать чтобы защитить себя и своих родных от заражения?
Вирус будет распространяться и дальше. Но учитывая меры, которые принимают во всём мире, это будет трудно.
Есть высокая вероятность, что коронавирус COVID-19 дойдёт и до Украины. Но многие из нас толком не знают, что за беда этот коронавирус и как с ним бороться. 
Нужно знать, если у вас насморк и мокрота при простуде, то это не можете быть новым типом коронавирусной пневмонии, потому что коронавирусная пневмония - это сухой кашель без  насморка.  Это самый простой способ определить. 
Важно понимать, вирус достаточно большой по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому любая обычная маска (не только функция N95) должна быть в состоянии отфильтровать ее.  Однако, когда тот, кто заражен, чихает перед вами, пройдет 3 метра, прежде чем вирус упадет на землю и больше не будет летать.
Когда вирус упадет на поверхность металла, он проживет там не менее 12 часов.  Поэтому помните, что если вы соприкоснулись с какой-либо металлической поверхностью, тщательно вымойте руки с мылом.
Вирус может оставаться активным на ткани в течение 6-12 часов.  Обычный стиральный порошок должен убить вирус.  Для зимней одежды, которая не требует ежедневной стирки, вы можете положить ее на солнце, чтобы убить вирус.
Защититься от нового коронавируса не так и сложно. Способы, которые рекомендует ВОЗ, — это простые и надёжные правила, работающие для других острых респираторных инфекций, в том числе гриппа. 
Чтобы обезопасить себя от COVID-19 и других вирусов, нужно:
регулярно мыть руки с мылом и/или обеззараживать их при помощи спиртосодержащих средств;
вирус из Уханя не является термостойким и будет убит при температуре 26-27 градусов.  Поэтому пейте больше горячей воды;
кашлять и чихать в сгиб локтя или салфетку. В последнем случае её следует тут же выбросить в контейнер для мусора, а руки вымыть или обработать средством со спиртом;
избегать толпы и стараться не подходить к людям ближе чем на метр, особенно если они чихают, кашляют или у них температура;
не трогать глаза, нос и рот;
следить за своим здоровьем, при температуре, кашле или проблемах с дыханием обращаться к врачу;
при симптомах ОРВИ, если вы не были в Китае, соблюдать правила гигиены и этикет кашля. Лучше оставайтесь дома, пока не поправитесь;
соблюдать осторожность на рынках, где продаются живые животные и сырые продукты животного происхождения. Если что-то потрогали, мойте руки или обрабатывайте средствами со спиртом, не прикасайтесь к испорченным продуктам, избегайте контакта с любыми животными;
есть только прошедшие необходимую термообработку животные продукты.

Вот способы, которые не защищают от COVID-19:
* ультрафиолет;
* чеснок;
* солевой раствор для промывания носа;
* прививки от пневмококка и гемофильной палочки типа В (но они защищают от пневмонии и гемофильной инфекции, так что привиться можно и стоит);
* антибиотики;
* витамин C;
* травяные чаи.
ВОЗ рекомендует носить маску только:
– людям, у которых есть симптомы ОРВИ; 
– при подозрении на COVID-19;
– людям, которые ухаживают за кем-то, кто болеет COVID-19.

Информация о симптомах пневмонии, вызванной коронавирусом:
1. Сначала это заразит горло, затем у горла будет чувство сухости ангины, которое продлится 3-4 дня.
2. Затем вирус будет сливаться с носовой жидкостью, капать в трахею и попадать в легкие, вызывая воспаление легких.  Этот процесс займет от 5 до 6 дней.
3. При пневмонии возникают высокая температура и затрудненное дыхание.  Заложенность носа не похожа на нормальную заложенность.  Вы почувствуете, что тонете в воде.  Важно немедленно обратиться к врачу, если у вас есть это ощущение.
Пожалуйста, расскажите об этом своим друзьям и родственникам. Быть может эта информация спасёт им жизнь и сбережёт здоровье.
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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, защита, 7dniv, 7dnivinfo  
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