Высока вероятность, что коронавирус дойдёт до Украины. Что важно знать чтобы защитить себя и своих родных от заражения?

Вирус будет распространяться и дальше. Но учитывая меры, которые принимают во всём мире, это будет трудно.

Есть высокая вероятность, что коронавирус COVID-19 дойдёт и до Украины. Но многие из нас толком не знают, что за беда этот коронавирус и как с ним бороться.

Нужно знать, если у вас насморк и мокрота при простуде, то это не можете быть новым типом коронавирусной пневмонии, потому что коронавирусная пневмония - это сухой кашель без насморка. Это самый простой способ определить.

Важно понимать, вирус достаточно большой по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому любая обычная маска (не только функция N95) должна быть в состоянии отфильтровать ее. Однако, когда тот, кто заражен, чихает перед вами, пройдет 3 метра, прежде чем вирус упадет на землю и больше не будет летать.

Когда вирус упадет на поверхность металла, он проживет там не менее 12 часов. Поэтому помните, что если вы соприкоснулись с какой-либо металлической поверхностью, тщательно вымойте руки с мылом.

Вирус может оставаться активным на ткани в течение 6-12 часов. Обычный стиральный порошок должен убить вирус. Для зимней одежды, которая не требует ежедневной стирки, вы можете положить ее на солнце, чтобы убить вирус.

Защититься от нового коронавируса не так и сложно. Способы, которые рекомендует ВОЗ, — это простые и надёжные правила, работающие для других острых респираторных инфекций, в том числе гриппа.

Чтобы обезопасить себя от COVID-19 и других вирусов, нужно:

регулярно мыть руки с мылом и/или обеззараживать их при помощи спиртосодержащих средств;

вирус из Уханя не является термостойким и будет убит при температуре 26-27 градусов. Поэтому пейте больше горячей воды;

кашлять и чихать в сгиб локтя или салфетку. В последнем случае её следует тут же выбросить в контейнер для мусора, а руки вымыть или обработать средством со спиртом;

избегать толпы и стараться не подходить к людям ближе чем на метр, особенно если они чихают, кашляют или у них температура;

не трогать глаза, нос и рот;

следить за своим здоровьем, при температуре, кашле или проблемах с дыханием обращаться к врачу;

при симптомах ОРВИ, если вы не были в Китае, соблюдать правила гигиены и этикет кашля. Лучше оставайтесь дома, пока не поправитесь;

соблюдать осторожность на рынках, где продаются живые животные и сырые продукты животного происхождения. Если что-то потрогали, мойте руки или обрабатывайте средствами со спиртом, не прикасайтесь к испорченным продуктам, избегайте контакта с любыми животными;

есть только прошедшие необходимую термообработку животные продукты.





Вот способы, которые не защищают от COVID-19:

* ультрафиолет;

* чеснок;

* солевой раствор для промывания носа;

* прививки от пневмококка и гемофильной палочки типа В (но они защищают от пневмонии и гемофильной инфекции, так что привиться можно и стоит);

* антибиотики;

* витамин C;

* травяные чаи.

ВОЗ рекомендует носить маску только:

– людям, у которых есть симптомы ОРВИ;

– при подозрении на COVID-19;

– людям, которые ухаживают за кем-то, кто болеет COVID-19.





Информация о симптомах пневмонии, вызванной коронавирусом:

1. Сначала это заразит горло, затем у горла будет чувство сухости ангины, которое продлится 3-4 дня.

2. Затем вирус будет сливаться с носовой жидкостью, капать в трахею и попадать в легкие, вызывая воспаление легких. Этот процесс займет от 5 до 6 дней.

3. При пневмонии возникают высокая температура и затрудненное дыхание. Заложенность носа не похожа на нормальную заложенность. Вы почувствуете, что тонете в воде. Важно немедленно обратиться к врачу, если у вас есть это ощущение.