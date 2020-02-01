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Общество / Жизнь Сегодня, 10:3125
Какие сегодня праздники, события - 26 Февраля
Национальные
 Азербайджан — День памяти жертв Ходжалы.
 Кувейт — День освобождения.
Религиозные
Католицизм
память Папы Александра Александрийского;
память святого Порфирия.
Православие
память преподобного Мартиниана (V в.);
память преподобных Зои и Фотинии (Светланы) (V в.);
память преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского (607—608);
память преподобного Стефана I, в иночестве Симеона, царя Сербского, Мироточивого (1200);
память священномучеников Василия Триумфова и Гавриила Преображенского, пресвитеров (1919);
память священномученика Сильвестра (Ольшевского), архиепископа Омского (1920);
память священномучеников Зосимы Трубачёва, Николая Добролюбова, Василия Горбачёва, Иоанна Покровского, Леонтия Гримальского, Владимира Покровского, Парфения Грузинова, Иоанна Калабухова, Иоанна Косинского, Михаила Попова, пресвитеров и Евгения Никольского, диакона, преподобномучениц Анны Корнеевой, Веры Морозовой и Ирины Хвостовой, мученика Павла Соколова (1938).
Именины
Католические: Александр, Порфирий.
Православные: Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Евлогий, Зосима, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартиниан, Мартин, Михаил, Никандр, Николай, Онисим, Павел, Парфений, Прискилла, Светлана, Сильвестр, Симеон, Тимофей, Фотина/Фотиния, Шио, Юстиниан.
До XIX века
1658 — между Швецией и Данией заключен Роскилльский мирный договор.
1712 — В Российской империи указом Петра I основан Тульский оружейный завод.
1714 — Пётр Великий издаёт указ, запрещающий присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми в гвардейских полках.
1794 — Во Франции издан декрет Конвента о конфискации собственности врагов революции.
XIX век
1815 — Сосланный на Эльбу Наполеон I Бонапарт бежит с острова.
1832 — Польша становится составной частью Российской империи, лишается собственной армии и сейма.
1848 — Во Франции упраздняются дворянские звания.
1852 — Британский фрегат «Биркенхед» тонет близ мыса Доброй Надежды; погибают 454 человека.
1878
Французский филолог Эмиль Литтре придумал термин микроб — по просьбе учёного Шарля Эммануэля Седийо (Charles Emmanuel Sédillot) дать подходящее название микроорганизмам.
Во Львове начался судебный процесс над украинским писателем Иваном Франко.
1886 — В Горловке производится первая в России ртуть.
1896 — Анри Беккерель обнаруживает, что образец урана засветил фотоплёнку, рядом с которой хранился.
XX век
1917 — Беспорядки в Петрограде. Государственная Дума распущена. С 12 часов дня начинают новые митинги, которые рассеиваются с применением оружия. В городе появляются баррикады. Начинается всеобщая стачка и переход войск на сторону революционеров.
1917 — В нью-йоркской студии фирмы «Victor» записана первая джазовая грампластинка.
1918 — Прекратила своё существование Советская республика матросов и строителей на острове Найссаар.
1919 — В США в штате Аризона основывается Гранд-Каньон (национальный парк).
1924 — Адольфа Гитлера осуждают на пять лет тюрьмы за «Пивной путч».
1924 — Постановлением ВЦИК город Грозный награждается орденом Красного Знамени («За героическую вооружённую борьбу трудящихся против контрреволюции и последующее восстановление нефтяной промышленности»).
1925 — Установлены дипломатические отношения между СССР и Японией.
1925 — В РСФСР образован Коми-Пермяцкий округ.
1930 — В Нью-Йорке убивают одного из боссов американской мафии Тома Рейна; начинается крупнейшая в истории Нью-Йорка война мафиозных кланов.
1935 — Изобретатель Роберт Уотсон-Уотт провёл первые испытания устройства «радар» (RAdio Detection And Ranging).
1954 — В США появляется первая фотонаборная типографская машина.
1955 — Лётчик-испытатель фирмы «Норт Америкэн» Джордж Смит совершил первое в истории авиации успешное катапультирование на сверхзвуковой скорости.
1970 — Начат выпуск второго поколения Pontiac Firebird.
1990 — С территории Чехословакии начался вывод советских войск.
1991 — Саддам Хусейн отдаёт приказ иракским войскам покинуть Кувейт.
1992 — В ходе Карабахского конфликта произошла Ходжалинская резня.
1993 — Пакистанский исламист Рамзи Ахмед Юсеф и пятеро сообщников взрывают в подземном гараже Всемирного торгового центра (Нью-Йорк) грузовик, начинённый взрывчаткой.
1993 — Состоялся учредительный съезд «Аграрной партии России».
1994 — Из тюрьмы «Лефортово» освобождают амнистированных членов ГКЧП.
1995 — Потерпел финансовый крах один из старейших английских банков — «Бэрингс» (основан в 1762 Фрэнсисом Бэрингом). Клиентами банка являлись члены королевской семьи и сама королева Елизавета II.
1995 — Состоялись первые парламентские выборы в Таджикистане.
XXI век
2004 — Сейм Латвии принял закон о присоединении страны к Североатлантическому альянсу (НАТО).
2006 — Окончание XX зимних Олимпийских игр в Турине.
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Теги: news, новости, Украина, События, праздники, 7dniv, 7dnivinfo  
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